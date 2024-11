Vì sao dân số Paris giảm liên tục?

Mới đây đã có cuộc họp tại tòa thị chính Paris để tranh luận về tình trạng người dân di cư khỏi thành phố. Thủ đô Paris của Pháp hiện có 2,1 triệu dân, giảm khoảng 140.000 người so với năm 2013, có đà giảm khoảng 10.000 người mỗi năm trong vòng hơn 10 năm qua.

Trước thực trạng trên, Hội đồng thành phố Paris đang cân nhắc đưa ra kế hoạch phát triển đô thị mới, với nhiều phương án nhằm nâng cao chất lượng sống tại thủ đô Pháp. Kế hoạch được Thị trưởng Paris Anne Hidalgo và các đồng minh của bà khởi xướng, bao gồm thắt chặt các quy định về mua nhà tại Paris và cho thuê để làm dịch vụ lưu trú. Thượng nghị sĩ Pháp Ian Brossat - một đồng minh của bà Hidalgo nói rằng người dân Paris cần nhà ở xã hội và giá cả phải chăng hơn nếu muốn giữ cư dân ở lại thành phố. Ông nêu thêm chính quyền chỉ mới bắt đầu đầu tư xây nhà cho người thu nhập thấp trong thời gian gần đây.

Trong khi đó Bộ trưởng Văn hóa Rachida Dati cho rằng tình trạng người dân rời khỏi thủ đô đến từ quá trình đô thị hóa đến mức "không thể chịu được".

Cơ quan quy hoạch đô thị Paris (Apur) cho biết trong báo cáo gần đây rằng số lượng nhà được sử dụng làm nhà ở tại thủ đô Pháp liên tục giảm, mặc dù thực tế có nhiều nhà được xây dựng hơn. Những lý do trên khiến giá thuê nhà tăng và số người mới đến Paris có nhu cầu thuê nhà lại giảm.

Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan Thống kê quốc gia Pháp (INSEE) cho biết, tỷ lệ sinh hàng năm ở Pháp vào năm 2023 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ Thế chiến II. Cụ thể, 678.000 trẻ sơ sinh được sinh ra trong năm 2023 giảm 6,6% so với năm trước đó và là con số thấp nhất so với bất kỳ năm nào kể từ năm 1946. Những con số này được chuyển thành tỷ lệ sinh trung bình là 1,68 con cho mỗi phụ nữ, so với mức 1,79 vào năm 2022. Tuy nhiên, số ca tử vong ít hơn so với cùng kỳ đã khiến tổng dân số Pháp tăng 0,3%, đạt mức 68,4 triệu người vào ngày 1/1/2024.

Đại diện của INSEE cũng cho biết, vào năm 2023, khoảng 631.000 người qua đời ở Pháp, giảm 6,5% so với năm 2022. Vẫn theo INSEE, người di cư nhập cư vào Pháp đã bổ sung thêm 183.000 người vào tổng dân số của nước này vào trong năm 2023 cho đến nay.

Tuổi thọ của người dân Pháp đã tăng lên kỷ lục mới, hiện nay ở mức 85,7 tuổi đối với phụ nữ và 80 tuổi đối với nam giới.