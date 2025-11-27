Vì sao Dream City Villas, Đầu tư và Phát triển Đô thị Minh Tân bị xử phạt?

Dream City Villas

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 449/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Dream City Villas (Tầng 1, Tòa nhà Sabay Building, 99 Cộng Hòa, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM).

Cụ thể, Dream City Villas bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do không gửi nội dung công bố thông tin (CBTT) cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu 06 tháng năm 2022, Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2022, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu 06 tháng năm 2022, Báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2024, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2024, Báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2024.

Về Dream City Villas, doanh nghiệp này được thành lập ngày 3/05/2012 với tên ban đầu là Công ty TNHH INB Sài Gòn. Vốn điều lệ 100 tỷ đồng; cổ đông sáng lập gồm: bà Nguyễn Hương Liên (87,5%), bà Đỗ Tú Anh (2,5%), bà Phan Thị Ánh Tuyết (10%).

Đến tháng 6/2022, công ty chính thức có tên Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản Dream City Villas như hiện tại.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 9/2025, vốn điều lệ của doanh nghiệp này là gần 1.958,7 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: ông Nguyễn Văn Khiêm (99,999%) và bà Nguyễn Thị Thu Hương (0,001%). Giám đốc, người đại diện pháp luật là bà Thu Hương.

Tháng 7/2021, Dream City Villas từng phát hành 3 lô trái phiếu MRVCB2122001, MRVCB2122002 và MRVCB2122003 với tổng giá trị 7.200 tỷ đồng.

Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành, kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định 8%/ năm.

Tổng quan Vinhomes Dream City Hưng Yên.

Theo công bố phát hành trên HNX, số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để đặt cọc nhằm hướng tới nhận chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị sinh thái Dream City tại xã Long Hưng và xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang cũ, tỉnh Hưng Yên (Vinhomes Dream City Hưng Yên) do Công ty CP Vinhomes làm chủ đầu tư.

Tài sản bảo đảm là toàn bộ động sản và quyền tài sản của tổ chức phát hành phát sinh từ các thỏa thuận hợp đồng liên quan đến việc nhận chuyển nhượng một phần Dự án Dream City; cổ phần niêm yết thuộc sở hữu của (các) bên thứ 3, các tài sản bổ sung và/hoặc thay thế khác (nếu cần) thuộc sở hữu của tổ chức phát hành và/hoặc (các) bên thứ 3.

Đầu tư và Phát triển Đô thị Minh Tân

Theo Quyết định số 449/QĐ-XPHC của UBCKNN, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Minh Tân (Đầu tư và Phát triển Đô thị Minh Tân) bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do không gửi nội dung CBTT cho HNX đối với Báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022.

Ngoài ra, Công ty gửi nội dung CBTT cho HNX không đúng thời hạn đối với Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021, BCTC 06 tháng năm 2022).

Đầu tư và Phát triển Đô thị Minh Tân được thành lập vào tháng 6/2014; trụ sở chính tại số 03 Nguyễn Cơ Thạch (phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức cũ, TP.HCM); hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Tháng 12/2017, Tổng Giám đốc, chủ doanh nghiệp là bà Phạm Thùy Dương (SN 1984). Tuy nhiên, chưa đầy 1 năm, đến tháng 11/2018, vị trí này lại do bà Thái Kim Phụng (SN 1977) đảm nhiệm.

Sau khi "về tay" bà Kim Phụng, cuối năm 2019, công ty tăng vốn điều lệ lên hơn 321,58 tỷ đồng.

Từ tháng 10/2020 đến nay, bà Phạm Kiều My (SN 1991) làm Tổng Giám đốc, chủ doanh nghiệp. Tháng 11/2020, Đầu tư và Phát triển Đô thị Minh Tân có đợt tăng vốn lên mức hơn 1.466 tỷ đồng và tiếp tục tăng lên hơn 1.787,3 tỷ đồng vào tháng 10/2025.

Theo tìm hiểu, Đầu tư và Phát triển Đô thị Minh Tân là công ty mẹ của Công ty TNHH Bất động sản Minh Tân Hà Nội (Minh Tân Hà Nội). Doanh nghiệp bất động sản này được thành lập vào tháng 3/2019, trụ sở tại tòa nhà Thăng Long (98 Ngụy Như Kon Tum, phường Thanh Xuân, TP.Hà Nội).

Tính đến tháng 3/2023, vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 1.201 tỷ đồng, trong đó Công ty Minh Tân sở hữu 58,845% vốn và 41,155% còn lại thuộc về bà Phùng Khánh Linh (SN 1997).

Tại đăng ký thay đổi hồi tháng 8/2025, Minh Tân Hà Nội tăng vốn lên 1.701 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không thay đổi.

Hiện, bà Phùng Khánh Linh là Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật của Minh Tân Hà Nội.

Tổng mặt bằng tiện ích dự án Vinhomes Ocean Park. Nguồn: Vinhomes

Ngày 14/8/2019, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4342/QĐ-UBND về việc cho phép Minh Tân Hà Nội nhận chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Gia Lâm tại huyện Gia Lâm cũ, Hà Nội (tên thương mại Vinhomes Ocean Park) từ Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Gia Lâm.

Theo đó, phần dự án chuyển nhượng gồm 2 lô đất với tổng diện tích gần 3,8ha. Trong đó, lô đất B3-CT03 có diện tích 18.826 m2; Lô đất B3-CT06 có diện tích 18.699 m2. Giá trị thương vụ không được tiết lộ.



