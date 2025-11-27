Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm đối tượng ‘bảo kê’ bãi cát, vật liệu

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành công văn về tăng cường quản lý hoạt động tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn Hà Nội.

UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND TP để tăng cường công tác thăm dò, khai thác, quản lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Phối hợp với Công an Thành phố, các Sở, ngành Thành phố có liên quan và UBND cấp xã tiến hành rà soát các địa điểm có dấu hiệu lấn chiếm đất đai các loại, có biện pháp giải quyết triệt để, duy trì hiệu quả công tác quản lý lâu dài.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn UBND cấp xã trong việc thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định; có biện pháp, giải pháp giải quyết các điểm trung chuyển vật liệu xây dựng tự phát, hoạt động trái phép, không đủ điều kiện hoạt động...

Bãi trung chuyển vật liệu trên địa bàn xã Phù Đổng, Hà Nội

Hà Nội giao Sở Xây dựng rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung danh mục các bến bãi tập kết cát, sỏi lòng sông và các điểm trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông theo quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa và phù hợp với các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1829/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; số 1587/QĐ-TTg về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra hoạt động bến thủy nội địa của các tổ chức, cá nhân hoạt động bến bãi tập kết cát, sỏi lòng sông và trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông; xử lý nghiêm hoạt động của các bến thủy nội địa trái phép, ngăn chặn vận chuyển vật liệu xây dựng lên bãi chứa hoạt động trái phép.

Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Công an Thành phố trong phát hiện, xử lý các phương tiện quá tải trọng vận chuyển vật liệu xây dựng từ các bãi trung chuyển, nhất là các địa bàn có nhiều bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng (bãi sông Hồng, sông Đuống)...

Đáng chú ý, UBND TP Hà Nội giao Công an Thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ để chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi “bảo kê”, sử dụng các thủ đoạn nhằm tranh giành địa bàn phục vụ hoạt động kinh doanh không lành mạnh liên quan đến vật liệu xây dựng, tài nguyên khoáng sản và các loại tội phạm khác liên quan (trốn thuế, làm giả hóa đơn, chứng từ, con dấu, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và tội phạm có tổ chức).

Đối với UBND cấp xã, phường, cần chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, làm rõ và kiên quyết xử lý, giải quyết triệt để, dứt điểm các vi phạm nhưng không chấp hành việc giải tỏa (xem xét nếu đủ điều kiện thì áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước theo Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND của HĐND Thành phố và các biện pháp cưỡng chế khác.