Vì sao Every Half Bến Vân Đồn lại tối giản đến vậy dù nằm trong mặt bằng di sản 100 tuổi tuyệt đẹp?

Chi nhánh mới toanh của Every Half nằm trong khu biệt thự trăm tuổi có gì?

Nếu điểm lại danh sách mặt bằng của Every Half trong thời gian gần đây, người ta sẽ dễ dàng nhận ra một chiến lược vô cùng rõ nét. Trải dài từ Thi Sách, Phú Mỹ Hưng, tòa nhà Kova trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, khu phức hợp Tân Cảng Sài Gòn, Hồ Con Rùa, cho đến một vị trí đắc địa tại Hà Nội nằm ngay cạnh Bưu điện thành phố nhìn thẳng ra vườn hoa Lý Thái Tổ, tất cả đều minh chứng rằng đây không phải là kiểu mặt bằng của một thương hiệu đang dò đường. Trái lại, đó là những vị trí vàng chỉ dành cho những ai đã nắm trong tay đủ tiềm lực vững chắc.

Và quả thực, tiềm lực ấy đã được khẳng định khi Every Half vừa hoàn tất vòng gọi vốn Series A trị giá 8 triệu USD. Nhờ cú hích này, thương hiệu hiện sở hữu tới 35 cửa hàng trên toàn quốc, đạt mức tăng trưởng ấn tượng 157 phần trăm về quy mô mạng lưới chỉ trong vỏn vẹn một năm. Để dễ hình dung hơn, nếu vào tháng 5 năm 2025 chuỗi này mới chỉ có 14 chi nhánh, thì giờ đây con số đã nhân lên chóng mặt. Đặc biệt, trong số 35 địa chỉ ấy, chi nhánh tại Bến Vân Đồn có lẽ là một nước đi táo bạo nhất. Bởi lẽ lần này họ không đơn thuần chỉ đi thuê một mặt bằng đẹp mà đã quyết định đặt hẳn không gian quán vào bên trong khuôn viên của một công trình di sản.

Ngôi nhà di sản mà chi nhánh Every Half Bến Vân Đồn nép mình vào

Số 243 Bến Vân Đồn không phải là một địa chỉ bình thường, mà thực chất là một căn biệt thự được xây dựng theo phong cách kiến trúc tân cổ điển Pháp. Nơi đây mang đậm dấu ấn lịch sử với hệ cột vuông chắc khỏe, ban công trang trí lan can lục bình, hệ cửa gỗ lá sách cùng các chi tiết vòm cong vô cùng mềm mại. Thêm vào đó, phần tường gạch dày hơn 40cm vốn là kiểu kết cấu phổ biến của các công trình thương mại đầu thế kỷ hai mươi không chỉ tạo sự bề thế mà còn giúp tòa nhà thích ứng hoàn hảo với đặc trưng khí hậu ven kênh. Xuyên suốt hơn một thế kỷ qua, nơi đây chính là trụ sở của hãng nước mắm nổi tiếng Liên Thành.

Chính thức được thành lập từ năm 1906, tính đến nay thương hiệu đã trải qua hơn 120 năm thăng trầm và vẫn đang duy trì hoạt động bền bỉ. Hãng nước mắm này ra đời trong bối cảnh phong trào Duy Tân đang lan rộng khắp Trung kỳ. Trở lại thời điểm đó tại Phan Thiết, các sĩ phu yêu nước đã chung tay lập ra ba tổ chức cốt lõi, bao gồm Liên Thành Thơ Xã để truyền bá tư tưởng, Liên Thành Thương Quán nhằm phát triển kinh tế hàng Việt và cuối cùng là trường Dục Thanh để đào tạo thế hệ trẻ. Mới đây nhất, vào đầu tháng 6 vừa qua, Công ty Cổ phần Chế biến Thủy Hải sản Liên Thành đã chính thức khai trương Nhà triển lãm Nước mắm Liên Thành ngay tại không gian giàu tính lịch sử này.

Nói một cách ví von, Every Half đang bán cà phê ngay trong khuôn viên của một trong những dự án khởi nghiệp mang đậm tinh thần dân tộc sớm nhất tại Việt Nam.

Nhưng vì sao bên trong lại tối giản đến vậy?

Bước vào không gian bên trong, thiết kế tối giản chính là điểm khiến nhiều thực khách cảm thấy hụt hẫng nhất, song đây đồng thời cũng là chi tiết dễ bị hiểu lầm nhất.

Về mặt tổng thể, quán được chia làm ba tầng và đi theo đúng tinh thần tinh giản quen thuộc của hãng thông qua những bức tường sáng màu, nội thất gỗ mộc mạc, điểm xuyết thêm cây xanh, giếng trời lấy sáng cùng khu vực quầy bar mở. Trong khi hai tầng dưới nằm hoàn toàn trong nhà, thì khu vực sân thượng lại vô cùng thoáng đãng với tầm nhìn hướng thẳng ra kênh.

Đối với những ai đang kỳ vọng rằng một chi nhánh mới tọa lạc ở vị trí đắc địa chắc chắn sẽ sở hữu một chủ đề thiết kế thật phá cách, thì quả thực sẽ thấy mọi thứ ở đây quen thuộc đến mức an toàn. Thế nhưng, cần phải nói rõ rằng đây hoàn toàn không phải là câu chuyện riêng của mặt bằng Bến Vân Đồn. Ngay cả chi nhánh Hà Nội khi được mở giữa khu vực Bưu điện thành phố cũng được ghi nhận là vẫn giữ nguyên phong cách nội thất quen thuộc, không có quá nhiều điểm sai khác so với các cơ sở trước đó.

Khách quan mà nói, sự tối giản không phải là một ý tưởng mà Every Half mới nghĩ ra khi bắt đầu bước vào giai đoạn mở rộng. Trái lại, đó là ngôn ngữ thiết kế mà họ đã kiên định lựa chọn ngay từ những ngày đầu và luôn nhất quán giữ nguyên ở mọi điểm bán.

Thêm vào đó, nếu đặt trong bối cảnh cụ thể của chi nhánh này, sự tiết chế ấy lại càng trở nên hợp lý hơn bao giờ hết. Thử tưởng tượng khi bạn đặt một quán cà phê vào bên trong khuôn viên của một căn biệt thự tân cổ điển Pháp với đầy ban công lục bình và hệ cửa gỗ lá sách, thì việc nhồi nhét thêm tiểu cảnh hay đồ trang trí rườm rà sẽ chỉ tạo ra một mớ hỗn độn nhức mắt. Hơn nữa, thứ đáng chiêm ngưỡng nhất ở đây vốn dĩ đã là phần kiến trúc lịch sử sẵn có, kết hợp cùng hàng cây rợp bóng và khoảng sân rộng mở phía trước.

Nói một cách ngắn gọn, quán đã cực kỳ khôn ngoan khi chọn cách không tranh giành hào quang với công trình di sản. Do đó, đây là một sự lựa chọn có tính toán vô cùng kỹ lưỡng chứ không hề bắt nguồn từ sự lười biếng trong khâu thiết kế. Chính điều này cũng góp phần lý giải vì sao những bức ảnh check in đẹp nhất về địa điểm này gần như đều được chụp từ bên ngoài, lấy chiếc cổng sắt phủ đầy dây leo và mặt tiền biệt thự làm chủ thể chính thay vì khai thác bối cảnh bên trong quán.

Trải nghiệm ngồi tại quán ra sao?

Nếu tạm gác lại câu chuyện tìm góc chụp ảnh, thì trải nghiệm nán lại đây thực sự rất dễ chịu.

Nhờ hệ cửa sổ lớn chạy dọc mặt tiền, ánh sáng tự nhiên luôn ngập tràn không gian gần như cả ngày. Thêm vào đó, không gian bên trong lại vô cùng rộng rãi, hoàn toàn không bị nhồi nhét bàn ghế, đồng thời sở hữu tầm nhìn mở thẳng ra con đường lớn và dòng kênh êm đềm phía trước. Trong đó, khu vực sân thượng chính là nơi mang lại cảm giác thư giãn nhất, đặc biệt là khi bước vào những buổi chiều muộn.

Ngoài ra, một điểm cộng tuyệt vời mà ít người để ý là nhờ quán không có góc sống ảo nào quá nổi bật, lượng khách ghé qua chỉ để chụp vội vài kiểu ảnh rồi rời đi cũng ít hơn hẳn. Nhờ vậy, bầu không khí ở đây luôn giữ được sự yên tĩnh hơn rất nhiều so với các chi nhánh khác, ngay cả trong những khung giờ cao điểm nhất.

Về mặt tiện ích, mạng wifi hoạt động rất ổn định, còn các ổ cắm điện tuy không bố trí dày đặc nhưng vẫn được phân bổ đủ ở các khu vực ngồi, giúp khách hàng không phải bận tâm tranh giành. Nhìn chung, đây đích thực là kiểu không gian sinh ra để ngồi làm việc buổi sáng, đọc một cuốn sách hay hẹn hò một người bạn để trò chuyện thật lâu, chứ không phải là một trạm dừng chân chớp nhoáng chỉ mười lăm phút để thả dáng.

Menu vẫn là thứ níu chân thực khách

Về đồ uống tại chi nhánh này thì Every Half vẫn dùng chung một thực đơn cho toàn hệ thống. Dòng Signature gồm Cà Phê Sữa, Cà Phê Đen và Bạc Xỉu pha từ hạt Fine Robusta Cư M'gar là nhóm đáng chú ý nhất, cũng là dòng sản phẩm từng mang về cho thương hiệu giải Vàng tại Global Coffee Awards. Nếu chưa từng uống Every Half thì nên bắt đầu từ đây. Phần còn lại của menu khá rộng. Nhóm Espresso và Americano chia theo hai kiểu rang cho người muốn phân biệt vị chua sáng hay đậm đà. Nhóm Hand Brew dành cho khách tự chọn hạt. Ngoài ra còn có Thinking Cloud phủ kem sữa Pháp, Melon Collection, Coldbrew nhiều hương vị và nhóm trà Nhật.

Vậy nơi này có đáng để ghé thăm?

Câu trả lời chắc chắn là rất đáng nhưng bạn cần phải hiểu đúng xem mình đang thực sự tìm kiếm điều gì.

Nếu mục đích của bạn chỉ đơn thuần là muốn thưởng thức một ly cà phê, thì bất kỳ chi nhánh Every Half nào cũng có thể mang lại trải nghiệm hương vị tương đương, bởi lẽ thực đơn và phong cách nội thất đều đã được đồng bộ hóa trên toàn hệ thống. Do vậy, việc cất công đi một quãng đường xa tới tận đây chỉ để uống một ly Bạc Xỉu có lẽ là điều không thật sự cần thiết.

Ngược lại, nếu bạn xem chuyến đi này là một buổi chiều tận hưởng bao gồm hai phần, bắt đầu bằng việc nhâm nhi ly cà phê ở khoảng sân rợp bóng cây, sau đó thong thả bước sang xem triển lãm ngay trong chính ngôi nhà di sản ấy, thì đây chắc chắn là một trong những địa chỉ thú vị nhất mà một chuỗi cà phê Việt từng chọn lựa.

Sự hiện diện của hai công trình đứng cạnh nhau đã vô tình tạo ra một cuộc đối thoại không gian vô cùng đặc biệt. Cụ thể, một bên là câu chuyện của năm 1906, khi những sĩ phu yêu nước đặt niềm tin sắt đá rằng có thể dựng xây một nền kinh tế tự lực từ chính nghề làm nước mắm truyền thống. Còn một bên lại là câu chuyện của thời hiện tại, khi một thương hiệu cà phê Việt Nam bứt phá gọi vốn thành công 8 triệu USD và tự tin đặt mục tiêu vươn tầm ra toàn khu vực Đông Nam Á.