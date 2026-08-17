5 giây dặm phấn của Chi Pu viral khắp cõi mạng

Chi Pu dạo gần đây liên tục khiến dân tình chú ý với những món mỹ phẩm làm đẹp được cô sử dụng. Trước đó không lâu, nữ ca sĩ từng gây sốt khi chia sẻ chu trình dưỡng da kỹ lưỡng với chiếc mặt nạ có giá khoảng 1 triệu đồng. Mới đây, cô lại tiếp tục “đẩy sóng” cho một món mỹ phẩm khác chỉ nhờ vài giây dặm phấn trên sóng truyền hình.

Cụ thể, trong tập 4 của chương trình thực tế Running Man, Chi Pu gây ấn tượng với màn tham gia các hoạt động đầy lăn xả, năng lượng và không kém phần máu chiến. Giữa lúc vui chơi hết mình, nữ ca sĩ vẫn không quên tranh thủ tút tát nhan sắc. Khoảnh khắc Chi Pu lấy phấn phủ và nhanh tay dặm lại lớp makeup dù chỉ vỏn vẹn vài giây cũng nhanh chóng lọt vào mắt dân tình. Qua màn hình, hội chị em không khỏi xuýt xoa trước diện mạo xinh đẹp cùng lớp makeup mịn màng, chỉn chu của Chi Pu. Màn dặm phấn thần tốc của cô cũng lập tức khiến các tín đồ mê làm đẹp thi nhau truy tìm info về chiếc phấn phủ.

Chiếc phấn phủ hot hit được Chi Pu sử dụng là Givenchy Prisme Libre Pressed Powder - dòng phấn phủ dạng nén đình đám của Givenchy. Sản phẩm gây ấn tượng với thiết kế 4 ô màu đặc trưng, giúp các sắc phấn hòa quyện để cân bằng màu da, hỗ trợ làm dịu vùng da ửng đỏ hoặc xỉn màu, cho lớp nền trông đều màu và tươi tắn hơn. Bên cạnh thiết kế đặc trưng, em này còn ghi điểm với chất phấn mịn, nhẹ, dễ tán và nhanh chóng tiệp vào da mà không tạo cảm giác nặng mặt. Khả năng bám phấn tốt, đồng thời hỗ trợ kiểm soát dầu thừa cũng giúp lớp makeup duy trì độ chỉn chu trong thời gian dài. Với loạt ưu điểm này, chẳng trách Chi Pu lại tin tưởng mang theo để dặm lại lớp nền trong một chương trình thực tế đòi hỏi vận động liên tục như Running Man.

Về giá thành, Givenchy Prisme Libre Pressed Powder có mức giá dao động khoảng 1 - 1,6 triệu đồng, tùy nơi bán và từng phiên bản.

Phấn phủ là một trong những món đồ rất nên có trong chu trình makeup, giúp hoàn thiện lớp nền, tạo hiệu ứng mịn màng và hỗ trợ giữ lớp trang điểm lâu trôi hơn. Tùy nhu cầu và sở thích, chị em có thể lựa chọn phấn phủ dạng nén hoặc dạng bột, với nhiều mức giá khác nhau. Bên cạnh màn “cheap moment” với chiếc phấn phủ hot hit của Chi Pu, chị em cũng có thể tìm thấy nhiều phiên bản phấn phủ khác có mức giá mềm hơn nhưng chất lượng vẫn siêu ổn áp. Nếu phấn nén tiện lợi, dễ mang theo và phù hợp để dặm lại makeup trong ngày thì phấn bột thường cho lớp phủ nhẹ, mỏng và hỗ trợ kiềm dầu tốt.