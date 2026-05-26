Vì sao Ford Việt Nam kiến nghị xem xe bán tải như ô tô con?

Ford Việt Nam vừa có văn bản gửi Chính phủ và Bộ Xây dựng kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc trong tổ chức giao thông đối với dòng xe bán tải cabin kép (pickup cabin kép).

Theo đó, doanh nghiệp đề xuất bổ sung một chương riêng về "phân loại phương tiện giao thông đường bộ phục vụ chính sách tổ chức giao thông" vào dự thảo sửa đổi Thông tư 53/2024 của Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) về phân loại phương tiện.

Ford Việt Nam kiến nghị quy định theo hướng: "Ô tô tải pickup chở hàng cabin kép có khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông dưới 3,5 tấn được tổ chức lưu thông như ô tô con".

Doanh nghiệp cho rằng đề xuất này phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng xe bán tải hiện nay, đồng thời bảo đảm tính kế thừa của chính sách quản lý đã được áp dụng ổn định trong suốt 13 năm qua.

Theo Ford Việt Nam, xe bán tải đang phải chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt ngày càng tiệm cận với ô tô con, nhưng tại nhiều địa phương lại bị hạn chế lưu thông như xe tải. Điều này khiến quyền lợi của người sử dụng chưa tương xứng với nghĩa vụ tài chính phải thực hiện.

Xe bán tải vừa chở người vừa chở hàng

"Việc gánh nghĩa vụ thuế như xe con nhưng bị hạn chế lưu thông như xe tải nặng là chưa thực sự bảo đảm nguyên tắc công bằng", Ford Việt Nam nêu quan điểm.

Trước đó, sau khi tiếp nhận kiến nghị từ doanh nghiệp, Bộ Xây dựng đã giao Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các địa phương rà soát lại phương án tổ chức giao thông đối với xe bán tải cabin kép. Tuy nhiên, theo Ford Việt Nam, hướng dẫn hiện nay vẫn chưa xử lý triệt để vướng mắc do thiếu cơ sở pháp lý rõ ràng để xác định tiêu chí kỹ thuật của dòng xe này trong quá trình tổ chức giao thông.

Doanh nghiệp lo ngại nhiều địa phương có thể tiếp tục áp dụng biện pháp hạn chế xe bán tải tương tự xe tải nặng, gây tâm lý e ngại cho người tiêu dùng và ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường.

Ford Việt Nam cho biết dòng xe pickup cabin kép hiện chiếm khoảng 70% tổng doanh số của hãng tại Việt Nam. Tuy nhiên, doanh số phân khúc này đã giảm hơn 40% so với cùng kỳ.

Theo doanh nghiệp, nếu tình trạng trên kéo dài, hoạt động sản xuất tại nhà máy ở Việt Nam có thể bị ảnh hưởng, kéo theo tác động đến việc làm của hàng ngàn lao động cũng như nguồn thu ngân sách nhà nước.