Vì sao giá lúa ở An Giang giảm mà bà con lại vui?

17-09-2025 - 09:20 AM | Thị trường

Dù giá lúa vụ Hè Thu tại khu vực miền Tây đang thấp hơn so với đầu vụ và năm trước, nhưng nông dân An Giang thu hoạch chủ yếu ở giai đoạn giá lúa chưa giảm sâu. Hiện lượng lúa trên đồng và trong dân không còn nhiều.

Ngày 16/9, trao đổi với PV Tiền Phong , ông Trần Thanh Hiệp - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang - cho biết, hiện giá lúa trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm. Tuy nhiên, hoạt động thu mua vẫn được các công ty đầu mối thực hiện khá đều. Thời gian qua, giá lúa biến động giảm cũng phần nào ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân.

An Giang đã thu hoạch khoảng 91% diện tích lúa.

Đến nay, toàn tỉnh An Giang đã thu hoạch khoảng 91% diện tích lúa vụ Hè Thu , diện tích chưa thu hoạch chỉ còn khoảng 46.000ha, dự kiến sẽ thu hoạch dứt điểm trong vòng 15 - 20 ngày tới.

Hiện, giá lúa tại An Giang dao động khoảng 5.000 - 5.300 đồng/kg , cao nhất khoảng 5.600 đồng/kg, giảm từ 500 - 1.000 đồng/kg so với thời điểm đầu vụ thu hoạch.

Theo ông Hiệp, phần diện tích lúa thu hoạch muộn còn lại có thể bị ảnh hưởng do giá giảm, ngành nông nghiệp đang phối hợp với ngành Công Thương để đảm bảo đầu ra cho nông dân. Hiện việc liên kết sản xuất và thu mua lúa giữa thương lái với nông dân trên tỉnh vẫn ổn định, chưa ghi nhận khó khăn lớn, dù giá lúa có giảm.

Ông Hiệp cũng cho rằng, sự liên kết của doanh nghiệp với nông dân đã tốt hơn, cùng với việc bà con áp dụng khoa học kỹ thuật, trồng cấy các loại giống lúa chất lượng cao, nên vẫn có đầu ra, đặc biệt tới các thị trường khó tính. Phần lớn diện tích lúa vụ Hè Thu được thu hoạch thời điểm giá chưa giảm sâu, nên bà con vẫn phấn khởi chuẩn bị cho vụ mới.

"Ngành nông nghiệp cũng xác định, nông dân là lực lượng tổ chức sản xuất quan trọng, hiệu quả kinh tế của họ được cải thiện, nhiệm vụ của ngành nông nghiệp mới thuận lợi", ông Hiệp nói.

Với hơn 1,3 triệu ha gieo trồng, sản lượng ước đạt 8,8 triệu tấn, An Giang hiện đứng đầu cả nước về diện tích và sản lượng lúa. Tuy nhiên, sản xuất lúa gạo ở địa phương đang đối mặt nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, chi phí đầu vào tăng, lợi nhuận nông dân giảm.

Tham gia Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, tỉnh An Giang đã thí điểm mô hình giúp giảm chi phí, tăng năng suất, tăng lợi nhuận và cắt giảm đáng kể khí thải nhà kính.

Giá lúa gạo biến động thất thường, Bộ Công Thương lập đoàn kiểm tra

Theo Nhật Huy

Tiền phong

