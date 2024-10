Vì sao hơn 200 tỷ phú châu Âu chuẩn bị tới tỉnh tăng trưởng top đầu Việt Nam?

Cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ tại vịnh Hạ Long. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh

Theo thông tin mới đây từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, vào tháng 1/2025, TP Hà Long sẽ tiến hành đăng cai "Lễ hội Nghệ thuật vì khí hậu - vịnh Hạ Long 2025" (Art for Climate Halong Bay). Chương trình dự kiến có sự tham gia của hơn 80.000 người, trong đó có hơn 200 tỷ phú đến từ châu Âu. Đặc biệt, các vị tỷ phú này sẽ đến Hạ Long bằng du thuyền cá nhân.

Lễ hội "Nghệ thuật vì khí hậu - vịnh Hạ Long 2025" được đánh giá là sự kiện có tầm cỡ quốc tế. Sự kiện dự kiến diễn ra từ 13 – 19/1/2025.

Ban đầu sự kiện này lẽ ra được tổ chức tại một quốc gia Trung Đông. Tuy nhiên, sau đó, Arsuprema, đơn vị tổ chức "Nghệ thuật vì khí hậu" của Pháp, đã chọn vịnh Hạ Long. Việc lựa chọn vịnh Hạ Long là nơi tổ chức sự kiện này không chỉ tôn vinh các giá trị nghệ thuật mà còn nâng cao nhận thức về bảo tồn di sản, chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường.

Ban tổ chức thông tin, sở dĩ vịnh Hạ Long được chọn làm nơi tổ chức Lễ hội Nghệ thuật vì khí hậu vì nơi đây có khí hậu, địa điểm đặc biệt và mang tính biểu tượng cao. Đồng thời Hạ Long không chỉ có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn có hệ sinh thái cũng đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu cũng như áp lực của con người.

Ban tổ chức có ý tưởng sẽ tiến hành phối hợp với chính quyền địa phương bố trí cho du thuyền của các tỷ phú neo đậu tại các bãi cát tuyệt đẹp nằm dưới chân núi ở giữa vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long.

Trước đó, vào ngày 16/9, tại Đại sứ quán Pháp đã diễn ra Lễ công bố Lễ hội "Nghệ thuật vì khí hậu - vịnh Hạ Long 2025". Tại buổi lễ, Thứ trưởng ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Hà Kim Ngọc và đại sứ nhiều nước, trưởng các cơ quan, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, cùng đại diện các doanh nghiệp đã tham gia buổi lễ.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, lễ hội "Nghệ thuật vì khí hậu - vịnh Hạ Long 2025" bao gồm rất nhiều các hoạt động sôi nổi và đặc sắc. Trong số đó có lễ hội âm nhạc với sự tham gia của nhiều ngôi sao và các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới; các hội thảo, hội thảo giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu do các tổ chức phi chính phủ và cơ quan chính phủ các nước lớn tổ chức…

Vịnh Hạ Long được coi là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất thế giới. Ảnh: KP

Vịnh Hạ Long được coi là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất tại Việt Nam. Mỗi ngày, Vịnh Hạ Long đón khoảng 4.000 – 6.000 lượt khách tham quan, trong đó có 90% là khách quốc tế. Trong tháng 9 vừa qua, dù chịu ảnh hưởng lớn từ cơn bão số 3 (bão Yagi) nhưng hầu hết các hoạt động du lịch trên vịnh đã sớm trở lại bình thường.

Trong 9 tháng đầu năm, Hạ Long đón 9,2 triệu lượt khách, tăng 33% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế đạt 2,13 triệu lượt, tăng gấp 2,3 lần so cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu du lịch tại Hạ Long ước đạt khoảng 20.300 tỷ đồng, tăng 34% so cùng kỳ năm 2023.

Việt Nam hiện đang được coi là điểm đến ưa thích của nhiều vị tỷ phú trên thế giới. Trước đó, vào cuối tháng 8/2024, tỷ phú Ấn Độ Dilip Shanghvi, nhà sáng lập tập đoàn dược phẩm Sun Pharmaceutical Industries Limited (Sun Pharma), đã đưa 4.500 nhân viên sang Việt Nam trong gần hai tuần lễ với lịch trình du lịch qua các nơi như Hà Nội, Ninh Bình và vịnh Hạ Long. Tháng 3/2024, tỷ phú Bill Gates cùng bạn gái Paula Hurd có chuyến du lịch kéo dài 5 ngày ở Đà Nẵng.

Kinh tế tỉnh Quảng Ninh trong 9 tháng năm 2024 thế nào?

Quảng Ninh có tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng trong 9 tháng đầu năm 2024. Ảnh: QN

Mặc dù là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhưng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh vẫn ghi nhận tăng trưởng đáng kể trong 9 tháng qua.

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 3, trong quý III/2024, Quảng Ninh vẫn nằm trong top 15 địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP với mức tăng khoảng 8,02%.

Trong 9 tháng qua, công nghiệp chế biến, chế tạo tại tỉnh Quảng Ninh là động lực tăng trưởng chính, tăng 20,45%, cao hơn 4,05 điểm % so cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, khu vực dịch vụ ước tăng 13,55%, cao hơn 1,76 điểm % so cùng kỳ. Trong 9 tháng năm 2024, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt trên 15,6 triệu lượt, tăng 20% so cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 2,59 triệu lượt. Tổng thu du lịch trong 9 tháng ước đạt 36.856 tỷ đồng, tăng 39% so cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 12,97% so cùng kỳ năm 2023. Ngoài ra, doanh thu vận tải kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước tăng 27,4% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trong tỉnh Quảng Ninh ước đạt 2.570 triệu USD, tăng 13,8% so cùng kỳ.

Đặc biệt, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ninh đạt 40.479 tỷ đồng, bằng 73% dự toán. Trong đó, thu nội địa ước đạt 26.434 tỷ đồng, bằng 62% dự toán, bằng 92% so cùng kỳ. Trong 9 tháng đầu năm 2024, tỉnh Quảng Ninh có 1.342 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 7,6% so cùng kỳ.