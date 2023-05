Vì sao khách bay nội địa bất ngờ giảm trong dịp 30/4?

Thống kê của Cục Hàng không - Bộ Giao thông vận tải cho thấy, trong 6 ngày dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, toàn thị trường hàng không đã phục vụ gần 1,3 triệu lượt khách, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp chính cho tăng trưởng trên là từ khách quốc tế, khi có hơn 531 nghìn lượt khách, tăng tới 296% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, dịp nghỉ lễ vừa qua, khách đi lại nội địa bằng đường hàng không đạt hơn 757 nghìn lượt, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng khách đi trong nước bằng đường hàng không dịp 30/4 - 1/5 năm nay bất ngờ giảm (Ảnh minh hoạ: NIA).

Xét về lượng khách qua các sân bay Việt Nam (khách quốc tế chỉ ghi nhận 1 lượt tới và 1 lượt rời Việt Nam; khách nội địa ghi nhận cả sân bay đi và đến, chiều đi và về), tổng lượng khách trong dịp nghỉ lễ vừa qua đạt hơn 2 triệu lượt, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 530.000 lượt (tăng 296%), khách nội địa đạt 1,5 triệu lượt (giảm 4,3%).

Sân bay đón lượng khách đông nhất dịp nghỉ lễ vừa qua là Tân Sơn Nhất (TPHCM), với hơn 710.000 lượt khách (tăng tới hơn 28% so với cùng kỳ năm trước). Ngày 28/4 có lượng khách qua sân bay này đông nhất, với hơn 130.000 lượt.

Xếp sau là sân bay Nội Bài (Hà Nội), đã phục vụ hơn 526 nghìn lượt khách, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Ngày 28/4 cũng có lượng khách qua sân bay này cao nhất, với 96.000 lượt khách.

Tiếp đến, sân bay Đà Nẵng đã phục vụ gần 210.000 lượt khách, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm trước. Ngày 2/5 ghi nhận lượng khách qua sân bay Đà Nẵng đông nhất, với hơn 38.000 lượt khách.

Trong số gần 1,3 triệu lượt khách vận chuyển, các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển hơn 1 triệu lượt khách, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Các hãng bay Việt đã vận chuyển 260.000 lượt khách quốc tế (tăng hơn 495% so với cùng kỳ năm trước), và toàn bộ lượng khách nội địa.

Một chuyên gia hàng không cho rằng, lượng khách đi nội địa bằng máy bay dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay giảm dù bất ngờ nhưng không khó đoán.

Nguyên nhân giá vé máy bay năm nay cao gần gấp đôi dịp nghỉ lễ năm trước, tạo rào cản lớn nhất với người dân có nhu cầu đi lại. Bên cạnh đó, dịp nghỉ lễ năm trước được mở sau thời gian dài hạn chế đi lại vì ảnh hưởng dịch COVID-19, trong khi đi quốc tế vẫn hạn chế, nên nhu cầu được đi nội địa của người dân tăng cao. Năm nay, ngoài nhu cầu đi nội địa giảm, du lịch trong nước còn phải cạnh tranh với du lịch quốc tế khi các thị trường toàn cầu đã mở lại.

Cục Hàng không đánh giá, công tác bảo đảm dịch vụ, an ninh, an toàn hàng không dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã được đảm bảo tốt. Các sân bay có lượng khách lớn như Tân Sơn Nhất, Nội Bài không xảy ra ùn tắc, đảm bảo hoạt động bay an toàn tuyệt đối.