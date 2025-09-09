Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao một quyết định từ Ấn Độ có thể giúp đại gia nhựa vốn hóa 12.500 tỷ lớn nhất sàn chứng khoán Việt hưởng lợi kỷ lục?

09-09-2025 - 07:39 AM | Doanh nghiệp

Vì sao một quyết định từ Ấn Độ có thể giúp đại gia nhựa vốn hóa 12.500 tỷ lớn nhất sàn chứng khoán Việt hưởng lợi kỷ lục?

Dự báo giá PVC đầu vào sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp.

Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán Vietcap, biên lợi nhuận của CTCP Nhựa Bình Minh (mã CK: BMP) có thể sẽ duy trì ở mức cao kỷ lục trong nửa cuối năm 2025 và năm 2026, do dự báo giá PVC đầu vào sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp. Các động lực chính bao gồm:

(1) Sự phục hồi chậm của thị trường BĐS Trung Quốc, kết hợp với việc căng thẳng thương mại Mỹ–Trung càng làm suy yếu tốc độ phục hồi.

(2) Phán quyết áp thuế Chống bán phá giá gần đây của Ấn Độ đối với PVC nhập khẩu từ Trung Quốc 122–232 USD/tấn (tương đương 17–33% giá bán), khiến nguồn cung xuất khẩu PVC từ Trung Quốc chuyển hướng sang các thị trường ngoài Ấn Độ và do đó sẽ kéo giá bán tại các khu vực đó giảm.

(3) Tồn kho PVC tại Trung Quốc hiện đang ở mức cao.

Vietcap cho biết thêm, Ấn Độ là nước nhập khẩu PVC lớn nhất thế giới (chiếm hơn 15% tổng kim ngạch nhập khẩu toàn cầu) và cũng là thị trường xuất khẩu PVC lớn nhất của Trung Quốc (chiếm hơn 35% tổng kim ngạch xuất khẩu PVC của Trung Quốc), do đó phán quyết này sẽ có tác động đáng kể đối với dòng chảy thương mại PVC toàn cầu.

Các yếu tố này sẽ giữ giá PVC ở mức thấp và duy trì biên lợi nhuận gộp của Nhựa Bình Minh ở mức cao trong giai đoạn nửa cuối năm 2025–2026.

Một hạn chế tiềm ẩn đối với quan điểm trên là khả năng cắt giảm công suất PVC theo chính sách “chống cạnh tranh tiêu cực” năm 2025 của Trung Quốc.

Không giống như thép, PVC chưa được nêu tên trong danh sách nhắm đến của chính sách này, nhưng tình trạng dư cung và nhu
cầu hạ nguồn yếu khiến ngành PVC có thể trở thành mục tiêu.

Trong ngắn hạn, Vietcap kỳ vọng giá PVC vẫn sẽ chịu áp lực, do tình trạng dư cung, phán quyết áp thuế CBPG của Ấn Độ và mức tồn
kho cao tại Trung Quốc, lấn át tác động của việc cắt giảm công suất (nếu xảy ra) – vốn cần thời gian để hiện thực hóa.

Giá PVC đã tăng mạnh trong tháng 7 do kỳ vọng về việc cắt giảm sản lượng, nhưng nhanh chóng điều chỉnh trở lại.

Trong dài hạn, Vietcap cho rằng giá PVC đầu vào sẽ hoặc duy trì ổn định ở mức thấp (nếu không có cắt giảm công suất) hoặc phục hồi chậm (nếu việc cắt giảm công suất xảy ra đáng kể).﻿

Vì sao một quyết định từ Ấn Độ có thể giúp đại gia nhựa vốn hóa 12.500 tỷ lớn nhất sàn chứng khoán Việt hưởng lợi kỷ lục?- Ảnh 1.

Năm 2024, Nhựa Bình Minh có doanh thu 4.616 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 991 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp là 43,1%. ﻿

6 tháng đầu năm 2025, doanh thu của Nhựa Bình Minh đạt 2.741 tỷ đồng﻿, tăng 25% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 616 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.200 tỷ đồng, cao hơn 29% so với mức 930,6 tỷ đồng cùng kỳ. ﻿

Công ty cho biết nguyên nhân chủ yếu là do chi phí nguyên liệu chính dùng để sản xuất sản phẩm giảm.

Nhựa Bình Minh được thành lập năm 1977, là doanh nghiệp tiên phong của ngành ống nhựa Việt Nam. Nawaplastic (công ty con của SCG Thái Lan) hiện sở hữu 54,99% BMP.﻿

Vốn hóa thị trường của Nhựa Bình Minh chốt phiên giao dịch ngày 8/9/2025 là 12.500 tỷ đồng.

Nhựa Bình Minh đặt kế hoạch quay lại mốc lãi sau thuế nghìn tỷ, sếp người Thái nhận lương 6,2 tỷ xin nghỉ

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Taseco Group lãi bán niên tăng 68%: Tăng vay Ngân hàng lên 5.000 tỷ để dồn lực cho Bất động sản

Taseco Group lãi bán niên tăng 68%: Tăng vay Ngân hàng lên 5.000 tỷ để dồn lực cho Bất động sản Nổi bật

Lần đầu tiên xuất hiện robot do Nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á của Việt Nam tự chế tạo, đang phát triển robot dạng chó, robot hình người

Lần đầu tiên xuất hiện robot do Nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á của Việt Nam tự chế tạo, đang phát triển robot dạng chó, robot hình người Nổi bật

Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật về Tập đoàn

Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật về Tập đoàn

07:33 , 09/09/2025
Cựu Tổng giám đốc SJC qua mặt giám sát Ngân hàng Nhà nước để đưa nguyên liệu vàng bên ngoài vào sản xuất như thế nào?

Cựu Tổng giám đốc SJC qua mặt giám sát Ngân hàng Nhà nước để đưa nguyên liệu vàng bên ngoài vào sản xuất như thế nào?

07:27 , 09/09/2025
Cầu cạn 1.400 tỷ có trụ 83m cao nhất Việt Nam ngưng hoạt động sau 1 năm khai thác: DN nào đứng sau?

Cầu cạn 1.400 tỷ có trụ 83m cao nhất Việt Nam ngưng hoạt động sau 1 năm khai thác: DN nào đứng sau?

00:07 , 09/09/2025
Một công ty bất động sản kín tiếng vừa công bố tổng tài sản trên 54.000 tỷ, vượt xa Khang Điền, Nam Long

Một công ty bất động sản kín tiếng vừa công bố tổng tài sản trên 54.000 tỷ, vượt xa Khang Điền, Nam Long

00:02 , 09/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên