Vì sao một quyết định từ Ấn Độ có thể giúp đại gia nhựa vốn hóa 12.500 tỷ lớn nhất sàn chứng khoán Việt hưởng lợi kỷ lục?

Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán Vietcap, biên lợi nhuận của CTCP Nhựa Bình Minh (mã CK: BMP) có thể sẽ duy trì ở mức cao kỷ lục trong nửa cuối năm 2025 và năm 2026, do dự báo giá PVC đầu vào sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp. Các động lực chính bao gồm:

(1) Sự phục hồi chậm của thị trường BĐS Trung Quốc, kết hợp với việc căng thẳng thương mại Mỹ–Trung càng làm suy yếu tốc độ phục hồi.

(2) Phán quyết áp thuế Chống bán phá giá gần đây của Ấn Độ đối với PVC nhập khẩu từ Trung Quốc 122–232 USD/tấn (tương đương 17–33% giá bán), khiến nguồn cung xuất khẩu PVC từ Trung Quốc chuyển hướng sang các thị trường ngoài Ấn Độ và do đó sẽ kéo giá bán tại các khu vực đó giảm.

(3) Tồn kho PVC tại Trung Quốc hiện đang ở mức cao.

Vietcap cho biết thêm, Ấn Độ là nước nhập khẩu PVC lớn nhất thế giới (chiếm hơn 15% tổng kim ngạch nhập khẩu toàn cầu) và cũng là thị trường xuất khẩu PVC lớn nhất của Trung Quốc (chiếm hơn 35% tổng kim ngạch xuất khẩu PVC của Trung Quốc), do đó phán quyết này sẽ có tác động đáng kể đối với dòng chảy thương mại PVC toàn cầu.

Các yếu tố này sẽ giữ giá PVC ở mức thấp và duy trì biên lợi nhuận gộp của Nhựa Bình Minh ở mức cao trong giai đoạn nửa cuối năm 2025–2026.

Một hạn chế tiềm ẩn đối với quan điểm trên là khả năng cắt giảm công suất PVC theo chính sách “chống cạnh tranh tiêu cực” năm 2025 của Trung Quốc.

Không giống như thép, PVC chưa được nêu tên trong danh sách nhắm đến của chính sách này, nhưng tình trạng dư cung và nhu

cầu hạ nguồn yếu khiến ngành PVC có thể trở thành mục tiêu.

Trong ngắn hạn, Vietcap kỳ vọng giá PVC vẫn sẽ chịu áp lực, do tình trạng dư cung, phán quyết áp thuế CBPG của Ấn Độ và mức tồn

kho cao tại Trung Quốc, lấn át tác động của việc cắt giảm công suất (nếu xảy ra) – vốn cần thời gian để hiện thực hóa.

Giá PVC đã tăng mạnh trong tháng 7 do kỳ vọng về việc cắt giảm sản lượng, nhưng nhanh chóng điều chỉnh trở lại.

Trong dài hạn, Vietcap cho rằng giá PVC đầu vào sẽ hoặc duy trì ổn định ở mức thấp (nếu không có cắt giảm công suất) hoặc phục hồi chậm (nếu việc cắt giảm công suất xảy ra đáng kể).﻿

Năm 2024, Nhựa Bình Minh có doanh thu 4.616 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 991 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp là 43,1%. ﻿

6 tháng đầu năm 2025, doanh thu của Nhựa Bình Minh đạt 2.741 tỷ đồng﻿, tăng 25% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 616 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.200 tỷ đồng, cao hơn 29% so với mức 930,6 tỷ đồng cùng kỳ. ﻿

Công ty cho biết nguyên nhân chủ yếu là do chi phí nguyên liệu chính dùng để sản xuất sản phẩm giảm.

Nhựa Bình Minh được thành lập năm 1977, là doanh nghiệp tiên phong của ngành ống nhựa Việt Nam. Nawaplastic (công ty con của SCG Thái Lan) hiện sở hữu 54,99% BMP.﻿

Vốn hóa thị trường của Nhựa Bình Minh chốt phiên giao dịch ngày 8/9/2025 là 12.500 tỷ đồng.