Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn lát đá bóng ở cầu thang? 2 bề mặt giảm trơn trượt tốt hơn đang dần trở thành xu hướng mới

Trong nhiều năm, đá granite hoặc marble đánh bóng gần như là lựa chọn mặc định khi hoàn thiện cầu thang. Bề mặt sáng, dễ lau chùi, độ bền cao và tạo cảm giác sang trọng khiến loại vật liệu này xuất hiện trong rất nhiều nhà phố. Tuy nhiên, cách lựa chọn vật liệu cho cầu thang đang dần thay đổi. Thay vì chỉ ưu tiên độ bóng đẹp, nhiều gia đình bắt đầu quan tâm hơn đến độ bám chân và cảm giác an toàn khi lên xuống mỗi ngày. Chính vì vậy, đá hoàn thiện mờ hoặc nhám và bậc cầu thang ốp gỗ đang trở thành hai lựa chọn đáng chú ý.

Vì sao đá bóng không còn được ưa chuộng như trước?

Không phải vì đá bóng kém chất lượng, mà bởi ở vị trí có độ chênh cao như cầu thang, một số hạn chế của bề mặt quá nhẵn dễ trở nên đáng chú ý hơn trong quá trình sử dụng.

Dễ trơn khi bề mặt có nước

Đá đánh bóng có bề mặt khá nhẵn. Khi cầu thang vừa được lau, giày dép mang nước từ bên ngoài vào hoặc vô tình có nước đổ trên bậc, độ bám giữa bàn chân và mặt đá có thể giảm. Nếu nhà có trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người thường xuyên đi dép trong nhà, đây là yếu tố khiến nhiều gia đình phải cân nhắc. Bởi khác với sàn phẳng, một cú trượt trên cầu thang có thể kéo theo nguy cơ ngã qua nhiều bậc.

Bề mặt bóng dễ lộ vết chân và vệt nước

Đá bóng dễ lau nhưng cũng thường cho thấy khá rõ dấu chân, bụi hoặc vệt nước dưới ánh sáng. Cầu thang lại là khu vực được sử dụng liên tục trong ngày nên muốn duy trì vẻ sáng sạch, gia đình có thể phải lau thường xuyên hơn. Ở những loại đá màu tối hoặc bề mặt có độ bóng cao, tình trạng này càng dễ nhận thấy.

Độ phản sáng có thể khiến các bậc kém rõ

Trong một số không gian có ánh sáng mạnh, mặt đá bóng phản chiếu ánh sáng khá rõ. Nếu các bậc cầu thang cùng màu, phần mũi bậc không có độ tương phản và hệ thống chiếu sáng chưa hợp lý, ranh giới giữa các bậc có thể khó nhận biết hơn. Vì vậy, nhiều thiết kế hiện nay không chỉ quan tâm đến vật liệu mà còn chú ý đến màu sắc, ánh sáng và cách xử lý mũi bậc để việc di chuyển thuận tiện hơn.

Đá bề mặt mờ hoặc nhám - Giữ vẻ sang trọng nhưng tăng độ bám

Thay vì từ bỏ hoàn toàn vật liệu đá, một số gia đình lựa chọn thay đổi cách hoàn thiện bề mặt. Đá granite, marble hoặc các loại đá phù hợp có thể được xử lý theo dạng mờ, honed hoặc tạo nhám thay vì đánh bóng cao.

Độ bám tốt hơn bề mặt bóng

Đây là ưu điểm dễ nhận thấy nhất. Bề mặt có độ nhám nhất định tạo ma sát tốt hơn khi bước chân, đặc biệt trong trường hợp mặt bậc có độ ẩm. Tuy nhiên, khả năng chống trượt không nên được đánh giá chỉ bằng cảm giác khi sờ tay. Nếu có thể, nên lựa chọn sản phẩm có thông tin kỹ thuật về khả năng chống trượt và phù hợp cho khu vực cầu thang.

Vẫn giữ được vẻ đẹp của đá

Đá hoàn thiện mờ không đồng nghĩa với bề mặt thô hoặc kém sang. Các đường vân tự nhiên vẫn được giữ lại nhưng ánh sáng phản chiếu dịu hơn, tạo cảm giác hiện đại và nhẹ mắt. Những tông màu trung tính như xám, kem hoặc beige cũng dễ kết hợp với nhiều kiểu tay vịn và phong cách nội thất.

Ít lộ dấu chân hơn

So với bề mặt bóng như gương, đá hoàn thiện mờ thường ít tạo cảm giác "soi" rõ các dấu chân hoặc vệt lau. Vì vậy, cầu thang có thể giữ vẻ gọn gàng hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Khi lựa chọn cần lưu ý gì?

Không nên chọn bề mặt quá thô chỉ vì muốn tăng độ bám. Độ nhám lớn có thể khiến bụi bẩn dễ giữ lại và việc vệ sinh khó hơn. Ngoài ra, phần mũi bậc, độ rộng mặt bậc, chiều cao bậc, tay vịn và ánh sáng cũng cần được xử lý đồng bộ. Một bề mặt chống trượt tốt không thể bù hoàn toàn cho thiết kế cầu thang thiếu an toàn.

Bậc cầu thang ốp gỗ - Mang lại cảm giác ấm và dễ chịu hơn

Nếu muốn cầu thang bớt cảm giác lạnh, cứng của đá, gỗ là một lựa chọn được nhiều gia đình yêu thích. Tùy ngân sách, mặt bậc có thể sử dụng gỗ tự nhiên hoặc các sản phẩm chuyên dụng cho cầu thang.

Cảm giác ấm áp hơn khi sử dụng

Đây là ưu điểm rõ nhất của gỗ. Bề mặt gỗ thường mang lại cảm giác ấm hơn khi tiếp xúc, đặc biệt trong mùa lạnh hoặc với những gia đình thường xuyên đi chân trần trong nhà. Màu và vân gỗ cũng giúp khu vực cầu thang trở nên gần gũi, dễ kết nối với sàn phòng khách, tay vịn hoặc các chi tiết nội thất khác.

Bề mặt có thể tạo độ bám tốt

Gỗ hoàn thiện dạng mờ hoặc có độ ma sát phù hợp có thể mang lại cảm giác chắc chân hơn so với đá đánh bóng cao. Tuy nhiên, gỗ không mặc nhiên là vật liệu chống trượt. Nếu phủ lớp sơn quá bóng hoặc sử dụng sản phẩm không phù hợp cho bậc thang, bề mặt vẫn có thể trơn. Vì vậy, lớp hoàn thiện đóng vai trò rất quan trọng.

Dễ phối với nhiều phong cách nội thất

Từ nhà hiện đại, Japandi đến phong cách ấm cúng truyền thống, bậc gỗ đều có khả năng thích nghi khá tốt. Gia đình cũng có thể kết hợp mặt bậc gỗ với phần cổ bậc màu trắng, bê tông hoặc vật liệu khác để tạo cảm giác nhẹ hơn cho toàn bộ cầu thang.

Lưu ý về độ bền và độ ẩm

So với đá, gỗ nhạy cảm hơn với nước và độ ẩm. Nếu để nước đọng lâu hoặc khu vực cầu thang thường xuyên bị ẩm, vật liệu có thể cong vênh, bạc màu hoặc xuống cấp tùy loại. Ngoài ra, cầu thang là nơi chịu ma sát lớn nên nên chọn loại gỗ và lớp hoàn thiện phù hợp với tần suất đi lại. Những loại quá mềm hoặc bề mặt kém chất lượng có thể nhanh xuất hiện vết xước.

Có nên thay thế hoàn toàn đá bóng ở cầu thang?

Thực tế, không có một loại vật liệu phù hợp với mọi ngôi nhà. Đá bóng vẫn có nhiều ưu điểm như độ bền cao, dễ lau chùi và vẻ ngoài sang trọng. Nếu cầu thang luôn khô ráo, có tay vịn chắc chắn, ánh sáng tốt và được xử lý mũi bậc phù hợp, vật liệu này vẫn có thể sử dụng hiệu quả. Đá bề mặt mờ hoặc nhám phù hợp với những gia đình muốn giữ vẻ đẹp và độ bền của đá nhưng ưu tiên độ bám hơn. Trong khi đó, gỗ phù hợp với người muốn cầu thang mang cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng và đồng bộ với nội thất trong nhà. Việc lựa chọn vì thế nên dựa trên nhu cầu sử dụng, thành viên trong gia đình, điều kiện vệ sinh và ngân sách thay vì chỉ nhìn vào độ bóng của bề mặt.

Kết luận

Cách hoàn thiện cầu thang hiện nay không còn xoay quanh tiêu chí càng bóng càng sang. Bởi đây là vị trí được sử dụng nhiều lần mỗi ngày và có độ chênh cao giữa các bậc, độ bám chân và cảm giác an toàn đang ngày càng được chú trọng hơn.

Đá bóng vẫn có chỗ đứng nhờ độ bền và tính thẩm mỹ. Tuy nhiên, đá hoàn thiện mờ hoặc nhám và bậc cầu thang ốp gỗ mang đến hai hướng lựa chọn khác cho những gia đình muốn giảm cảm giác trơn trượt khi sử dụng. Quan trọng nhất vẫn là chọn vật liệu phù hợp, xử lý bề mặt đúng cách và kết hợp với thiết kế cầu thang an toàn ngay từ đầu.