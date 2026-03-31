Vì sao người Mỹ uống nước đá quanh năm?

Theo Hoàng Hà/ VTC News | 31-03-2026 - 22:36 PM | Sống

Người Mỹ uống nước đá cả mùa đông lẫn mùa hè, đây là nét đặc trưng văn hóa đầy thú vị, khiến nhiều người lần đầu đến đây không khỏi ngạc nhiên.

Nước đá từ lâu đã trở thành một biểu tượng bất biến trong văn hóa ẩm thực của người Mỹ. Dù là giữa mùa hè thiêu đốt hay trong những ngày đông giá rét với tuyết phủ trắng xóa, một ly nước đầy ắp những viên đá trong veo vẫn luôn là lựa chọn ưu tiên tại mọi nhà hàng, quán ăn và gia đình tại xứ sở cờ hoa.

Thói quen này thường gây ngạc nhiên cho du khách đến từ châu Âu hay châu Á, nơi người dân có xu hướng ưa chuộng nước ở nhiệt độ phòng hoặc nước ấm khi thời tiết chuyển lạnh.

Vì sao người Mỹ thường uống nước đá quanh năm?

Việc người Mỹ uống nước đá quanh năm không phải là sở thích ngẫu nhiên mà là kết quả của sự giao thoa giữa lịch sử công nghiệp, tâm lý học tiêu dùng và những tiêu chuẩn về dịch vụ khách hàng đã được định hình qua hàng thế kỷ.

Ngành công nghiệp băng đá thế kỷ 19

Nền tảng quan trọng nhất của thói quen này chính là sự phát triển rực rỡ của ngành công nghiệp sản xuất băng đá tại Mỹ vào thế kỷ 19. Trước khi tủ lạnh hiện đại ra đời, Frederic Tudor, người được mệnh danh là "Vua băng", đã biến băng tự nhiên thành món hàng thương mại phổ thông.

Việc khai thác băng từ các hồ nước đóng băng ở phía Bắc và vận chuyển đi khắp đất nước đã tạo ra một thói quen tiêu dùng mới. Khi công nghệ làm lạnh nhân tạo ra đời vào đầu thế kỷ 20, nước Mỹ cũng đi tiên phong trong việc tích hợp máy làm đá vào tủ lạnh gia đình.

Điều này biến nước đá từ một thứ xa xỉ phẩm trở thành một tiện ích miễn phí và luôn có sẵn, khiến người dân hình thành thói quen truyền thừa nhiều đời là thêm đá vào mọi loại đồ uống để tăng cảm giác sảng khoái.

Tiêu chuẩn ngành dịch vụ

Lý do thứ hai nằm ở tiêu chuẩn của ngành dịch vụ tại Mỹ. Tại bất kỳ nhà hàng nào từ bình dân đến cao cấp, hành động đầu tiên của phục vụ bàn sau khi khách ngồi xuống là mang ra một ly nước lọc đầy đá kèm theo một lát chanh.

Đây được coi là nghi thức hiếu khách tối thiểu và hoàn toàn miễn phí. Đối với các chủ doanh nghiệp, việc cung cấp nhiều đá trong ly không chỉ giúp làm lạnh đồ uống nhanh chóng mà còn là chiến thuật kinh tế.

Đá chiếm một phần lớn thể tích trong ly, giúp tiết kiệm lượng nước ngọt hoặc nước trái cây thực tế mà khách hàng tiêu thụ, trong khi vẫn tạo ra cảm giác về một phần đồ uống đầy đặn. Theo thời gian, thực khách đã quen với cảm giác tê lạnh đầu lưỡi và coi đó là tiêu chuẩn của trải nghiệm ăn uống chất lượng.

Ưa thích sự sảng khoái tức thì

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nhiệt độ cực lạnh có tác dụng làm giảm độ nhạy của vị giác, giúp lấn át những mùi vị không mong muốn. Đặc biệt là mùi hóa chất khử trùng như clo thường có trong nước máy uống ngay tại các thành phố lớn tại Mỹ.

Khi uống nước cực lạnh, cảm giác mát lạnh lấn át vị giác, tạo ra sự sảng khoái tức thì cho hệ thần kinh. Bên cạnh đó, người Mỹ tiêu thụ các loại đồ uống có ga với số lượng lớn. Nước đá giúp duy trì lượng carbon dioxide trong nước lâu hơn, giữ cho đồ uống luôn có độ sủi bọt và hương vị sắc nét nhất. Một lon soda ấm chắc chắn không bao giờ mang lại trải nghiệm bùng nổ như một ly soda tràn ngập đá viên.

Quan điểm y học phương Tây

Khác với quan niệm của một số nền văn hóa phương Đông cho rằng uống nước lạnh gây hại cho hệ tiêu hóa, y học hiện đại phương Tây thường không đưa ra khuyến cáo chống lại việc uống nước đá đối với người khỏe mạnh. Thậm chí, nhiều vận động viên tại Mỹ tin rằng nước lạnh giúp hạ nhiệt độ cơ thể nhanh hơn sau khi tập luyện cường độ cao và có thể hỗ trợ kích thích trao đổi chất nhẹ khi cơ thể phải làm việc để cân bằng lại nhiệt độ sinh lý.

Sự khác biệt trong hệ thống niềm tin y tế này đã cởi bỏ rào cản tâm lý, cho phép người Mỹ thoải mái tận hưởng nước đá bất chấp dự báo thời tiết. Họ coi nước đá là một công cụ để điều hòa thân nhiệt hiệu quả và an toàn.

Sự kế thừa văn hóa

Trẻ em Mỹ lớn lên trong thời kỳ công nghệ phát triển, tủ lạnh làm đá liên tục và cha mẹ luôn uống nước lạnh trong mỗi bữa ăn. Thói quen này được củng cố qua nhiều thế hệ, biến nước đá thành một phần của bản sắc văn hóa.

Ngay cả trong những tháng mùa đông, hệ thống sưởi trung tâm tại Mỹ luôn duy trì nhiệt độ trong nhà ở mức rất ấm áp, khiến nhu cầu giải nhiệt bằng ly nước đá vẫn tồn tại ngay cả khi bên ngoài là bão tuyết. Đối với người Mỹ, nước đá vừa là biểu tượng của sự tiện nghi, vừa thể hiện sự hiện đại, năng động của xã hội.

