12 tấn socola nhãn K. "đi lạc", một trường đại học Việt Nam bất ngờ ra thông báo

Vụ việc 12 tấn KitKat bị cướp trong quá trình vận chuyển từ miền Trung Italy đến Ba Lan là một trong những thông tin rất viral trên MXH những ngày gần đây. Không chỉ gây xôn xao vì tính chất hy hữu, sự việc còn nhanh chóng trở thành chất liệu sáng tạo cho các trang mạng xã hội tại Việt Nam. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt fanpage đã tung ra những “thông báo chính thức” mang màu sắc hài hước, bắt trend vừa khéo léo, vừa hài hước. Như thường lệ, khi một trend nào đó đủ nóng xuất hiện, những cái tên nhanh nhạy bắt trend nhất lại không ai khác ngoài các trường đại học.

Với sự vụ KitKat lần này, màn nhập cuộc của Đại học Phenikaa khiến cộng đồng mạng thích thú nhất vì độ duyên dáng và sáng tạo. Theo đó, trong bài đăng mới đây của mình, Đại học Phenikaa mở đầu bằng một dòng thông báo đầy tính thời sự:

"THÔNG BÁO CHÍNH THỨC

Đại học Phenikaa

Không liên quan đến 12 tấn socola 'đi lạc' từ Ý sang Ba Lan.

Không liên quan đến drama của nhãn hàng 'K giấu tên'".

Chỉ với hai câu phủ định liên tiếp, trường đã ngay lập tức khiến người đọc bật cười vì độ "tỉnh bơ" nhưng lại trúng ngay tâm điểm câu chuyện đang viral. Tuy nhiên, cú twist xuất hiện ngay sau lời thông báo rất "không liên quan".

Thông báo chính thức đầy hài hước của Đại học Phenikaa (Ảnh: Đại học Phenikaa)

"Không liên quan" đến vụ cướp socola nhưng Đại học Phenikaa khẳng định mình có liên quan đến... thông tin tuyển sinh. Cụ thể hơn, nhà trường cho biết năm 2026, Đại học Phenikaa tuyển sinh 15.641 chỉ tiêu, 81 ngành học/chương trình "hợp trend". Các thí sinh có thể tham gia xét tuyển bằng 5 phương thức xét tuyển linh hoạt cùng nhiều học bổng hấp dẫn lên đến tiền tỷ. Đặc biệt, câu chốt "Cam kết hành trình đại học không… thất lạc tương lai!" là điểm nhấn thú vị khi vừa chơi chữ thông minh, vừa gợi liên tưởng trực tiếp đến vụ việc thất lạc socola đang hot.

Không quá khi nói rằng, đây là một trong những màn "bắt trend" vừa nhanh, vừa gọn, lại đúng tinh thần Gen Z nhất. Ngay dưới bài đăng là hàng loạt bình luận hài hước :

- Nếu bạn phát hiện ra bất thường gì trong thông báo này… thì TẤT CẢ ĐÃ NẰM TRONG KẾ HOẠCH CỦA CHÚNG TÔI.

- Biến cơ hội thành bàn thắng, hài hước quá.

- Trường mình có bị hack page không ạ.

- Xin thông báo, đây là thông báo tuyển sinh sáng tạo nhất tính đến thời điểm này.

Bên cạnh Phenikaa, Trường Đại học FPT cũng góp mặt với một "thông báo chính thức" mang màu sắc nhẹ nhàng hơn nhưng không kém phần duyên dáng. Theo đó, trường thông báo về việc "12 nghìn cuốn sách bỗng nhiên bốc hơi khỏi thư viện", sau khi "trích xuất camera chạy bằng cơm" thì phát hiện thủ phạm là những sinh viên "mắt rực cháy quyết tâm qua môn".

Điểm gây cười nằm ở cách lý giải: 90% số sách đang bị "giam giữ" dưới dạng vật phẩm phong thủy đặt đầu giường hoặc kê laptop. Một kiểu nói nửa đùa nửa thật, nhưng lại rất quen thuộc với đời sống sinh viên. Dù không trực tiếp nhắc đến vụ việc, bài đăng của Trường Đại học FPT vẫn giữ được tinh thần "bắt trend" đúng chất Gen Z.