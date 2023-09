Vì sao nhiều người mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một cuộc điện thoại?

Ra ngân hàng chuyển tiền bảo lãnh sau một cuộc điện thoại

Ngày 8-9, ông Đ. H. (SN 1965; trú xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị đối tượng giả danh "Cơ quan công an" thông báo hành vi vi phạm pháp luật để đe dọa tiến hành bắt tạm giam nếu không đặt 15 triệu đồng tiền bảo lãnh. Vì thiếu hiểu biết và hoảng sợ, ông H. đã đi vay mượn, chuẩn bị đủ 15 triệu đồng rồi đến ngân hàng chuyển vào tài khoản của đối tượng gọi điện. May mắn cho ông H. là sự việc được Công an xã Quảng An (Quảng Điền) phát hiện, giải thích về hành vi lừa đảo nên người này không bị mất oan 15 triệu đồng.