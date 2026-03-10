Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao nhiều người rất thông minh lại không hạnh phúc?

10-03-2026 - 06:43 AM | Sống

Nghịch lý của sự thành công không chừa một ai.

Trong xã hội hiện đại, một nghịch lý đang tồn tại khi những người có trình độ học vấn cao, giàu có và thành đạt lại thường không cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống như mong đợi.

Giáo sư Raj Raghunathan từ Trường Kinh doanh McCombs thuộc Đại học Texas (Mỹ) đã đi sâu giải mã hiện tượng này thông qua nghiên cứu về tâm lý học hành vi và quản trị. Ông chỉ ra những rào cản vô hình trong tư duy của nhóm người được coi là ưu tú khiến họ khó chạm tay vào hạnh phúc thực sự.

Ba trụ cột cốt lõi tạo nên sự hài lòng

Theo các tài liệu học thuật, sau khi những nhu cầu cơ bản được đáp ứng, có ba yếu tố chính quyết định sự hài lòng của con người. Đó là xây dựng được các mối quan hệ xã hội có ý nghĩa, sự thành thạo trong công việc hàng ngày và quyền tự do đưa ra các quyết định độc lập.

Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ ra rằng thông minh hay giàu có không giúp dự đoán được mức độ hạnh phúc. Thậm chí, những người thành đạt thường rơi vào cái bẫy của sự so sánh xã hội, khiến họ luôn cảm thấy thiếu thốn dù đã có rất nhiều.

Vì sao nhiều người rất thông minh lại không hạnh phúc? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sai lầm từ việc bám đuổi các thước đo hữu hình

Giáo sư Raghunathan cho rằng sai lầm lớn nhất của người thông minh là cố gắng trở thành người giỏi nhất bằng cách so sánh với người khác. Thay vì tập trung phát triển nội tại, họ thường bám vào các thước đo như mức lương, giải thưởng hay uy tín của tổ chức.

Vấn đề là con người thích nghi rất nhanh với những thành tựu này. Một đợt tăng lương chỉ mang lại niềm vui trong vài tháng, sau đó cảm xúc sẽ quay về trạng thái cũ. Điều này tạo ra một vòng lặp khát khao những cú hích lớn hơn nhưng không bao giờ thấy đủ.

Sự đối lập giữa tư duy khan hiếm và tư duy dư dả

Nghiên cứu nhấn mạnh sự khác biệt giữa tư duy khan hiếm và tư duy dư dả. Tư duy khan hiếm coi chiến thắng của người này là thất bại của người kia. Đây là tâm lý tiến hóa nhưng lại cản trở sự sáng tạo trong môi trường hiện đại.

Ngược lại, tư duy dư dả tin rằng luôn có không gian cho tất cả mọi người cùng phát triển. Khi ngừng so sánh, con người sẽ tập trung vào đam mê thực sự. Từ đó, thành công và tiền bạc sẽ đến như một hệ quả tự nhiên thay vì là mục tiêu trực tiếp để săn đuổi.

Vì sao nhiều người rất thông minh lại không hạnh phúc? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Thay đổi từ những nhắc nhở nhỏ bé mỗi ngày

Một thí nghiệm thực chứng được tiến hành trên các nhân viên thuộc nhóm Fortune 500 đã cho thấy kết quả bất ngờ. Những người nhận được email nhắc nhở đưa ra các quyết định tối đa hóa hạnh phúc hàng ngày thường cảm thấy vui vẻ hơn hẳn nhóm còn lại.

Những lựa chọn này có thể rất nhỏ như việc một người cha quyết định chơi bóng cùng con thay vì ngồi trước màn hình tivi. Khi sự nhắc nhở này trở thành một thói quen thường nhật, nó tạo ra một "điểm kiểm tra thực tế", giúp con người lấy lại sự cân bằng và định vị lại những giá trị thực sự quan trọng trong cuộc sống.

Các công ty lớn hiện nay như Google hay Whole Foods cũng đang dần chuyển sang mô hình "Động lực 2.0". Thay vì dùng phương pháp "cây gậy và củ cà rốt" truyền thống, họ tập trung vào việc tìm hiểu niềm đam mê thực sự của nhân viên và tạo không gian cho sự sáng tạo tự thân.

Giáo sư Raghunathan kết luận rằng để thoát khỏi lo âu, chúng ta cần học cách "theo đuổi đam mê một cách không vụ lợi". Điều này có nghĩa là cống hiến hết mình cho công việc nhưng không để hạnh phúc của bản thân bị ràng buộc chặt chẽ vào kết quả cuối cùng, đồng thời luôn tin tưởng vào những cơ hội học hỏi và phát triển bền vững.

Nguồn: The Atlantic

May mắn lớn nhất của cha mẹ là được 4 kiểu ông bà sau phụ giúp chăm sóc con cái: Trẻ lớn lên kiểu gì cũng thông minh, khéo léo!

Theo Chi Chi

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
“Học lực trung bình có thể học khoa học máy tính hay AI không?” - Câu trả lời từ PGS của Đại học Bách khoa Hà Nội

“Học lực trung bình có thể học khoa học máy tính hay AI không?” - Câu trả lời từ PGS của Đại học Bách khoa Hà Nội Nổi bật

Từ ngày 15/3, dữ liệu CCCD trên VNeID có hàng loạt thay đổi quan trọng: Người dân cần chú ý

Từ ngày 15/3, dữ liệu CCCD trên VNeID có hàng loạt thay đổi quan trọng: Người dân cần chú ý Nổi bật

Ít ai ngờ khoai lang hấp lại tốt đến vậy: 5 lợi ích khiến món ăn này trở thành “chân ái” của nhiều người

Ít ai ngờ khoai lang hấp lại tốt đến vậy: 5 lợi ích khiến món ăn này trở thành “chân ái” của nhiều người

05:19 , 10/03/2026
Từ giữa năm 2026, chính thức xóa sổ một hình thức thi IELTS trên toàn cầu

Từ giữa năm 2026, chính thức xóa sổ một hình thức thi IELTS trên toàn cầu

00:36 , 10/03/2026
Một quốc gia cho sinh viên nghỉ học để tiết kiệm điện, xăng dầu

Một quốc gia cho sinh viên nghỉ học để tiết kiệm điện, xăng dầu

00:09 , 10/03/2026
8 “thủ phạm” lôi kéo chuột vào nhà mùa xuân này: Sửa ngay còn kịp!

8 “thủ phạm” lôi kéo chuột vào nhà mùa xuân này: Sửa ngay còn kịp!

23:48 , 09/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên