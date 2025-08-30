Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vì sao ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch CLB Đông Á Thanh Hóa bị bắt?

30-08-2025 - 09:12 AM

Cơ quan công an vừa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Đêm 29/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Cao Tiến Đoan về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Ông Cao Tiến Đoan (thường gọi là “bầu Đoan”) - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Vì sao ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch CLB Đông Á Thanh Hóa bị bắt?- Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá thi hành Lệnh bắt ông Cao Tiến Đoan (áo cam). (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các vi phạm xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.

Hôm qua (28/8), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá cũng thi hành lệnh khám xét tại nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan tại số 01A Nguyễn Hiệu, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá nhận được tin báo của người dân tố giác hành vi vi phạm pháp luật của ông Cao Tiến Đoan.

Quá trình điều tra xác định, ông Cao Tiến Đoan vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221, Bộ Luật hình sự 2015.

Được biết, ngoài là doanh nhân, ông Đoan còn biết đến là "ông bầu" của đội bóng Đông Á Thanh Hóa.

Năm 2020, khi "bầu Đệ" (ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Hợp Lực - PV) rút lui, bóng đá Thanh Hóa rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính. Thời điểm này, ông Cao Tiến Đoan đứng lên thay "bầu Đệ" tài trợ đội bóng.

Trong vai trò "ông bầu" của Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa, ông Đoan rất "mát tay" khi đưa đội bóng 2 năm liên tiếp giành chức vô địch Cúp Quốc gia 2023 và 2024.

Cũng trong năm 2023, đội bóng do ông Đoan điều hành còn giành Siêu cúp Quốc gia 2023, và vị trí thứ 4 tại V-League. Mùa giải 2024, CLB xứ Thanh chỉ xếp hạng 8.

Bước vào mùa giải 2025, đội bóng Đông Á Thanh Hóa đang xếp cuối bảng xếp hạng, khi thua 2, hòa 1 với vỏn vẹn có 1 điểm.

Minh Đức/ VTC News

VTC News

