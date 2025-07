Vì sao Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng 3 thuộc cấp bị bắt?

Thông tin từ Bộ Công an sáng ngày 10/7 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cùng 3 người khác do liên quan sai phạm trong việc cấp phép khai thác khoáng sản, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản Nhà nước.

Cụ thể, vào ngày 2/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan CSĐT đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 4 đối tượng, gồm: Lê Đức Giang; Phạm Văn Hoành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng Địa chất khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Văn Tâm, Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Cả 4 bị can đều bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Việc khởi tố các bị can nêu trên là kết quả điều tra bước đầu của cơ quan chức năng trong vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát và một số đơn vị có liên quan tại tỉnh Thanh Hóa.

Các bị can (từ trái sang) Phạm Văn Hoành, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Văn Tâm và Lê Đức Giang - Ảnh: Bộ Công an

Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) phê chuẩn và thi hành theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục củng cố chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, đồng thời mở rộng điều tra để xử lý toàn diện các sai phạm có tổ chức trong vụ án.

Trong diễn biến liên quan, ngày 5/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát và các đơn vị liên quan.

Các bị can gồm: Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty Thiên An Phát; Nguyễn Gia Hải, cổ đông góp vốn; Hà Thị Nga và Nguyễn Thị Cúc, cùng là cổ đông góp vốn bị khởi tố về các tội danh, “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Điều 356. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ vì vụ lợi, vì động cơ cá nhân khác làm trái công vụ gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì bị phạt: Cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc Phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn có tính chất chuyên môn, nghiệp vụ;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

d) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 500.000.000 đồng trở lên thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình phạt bổ sung sau đây: Cấm đảm nhiệm chức vụ

Cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm,

Tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.