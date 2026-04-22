Vì sao Savico không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng?

CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico, MCK: SVC, sàn HoSE) vừa có văn bản công bố thông tin bất thường liên quan đến việc chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Theo đó, căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán gần nhất (lập tại ngày chốt danh sách 15/4/2026), Savico có tổng cộng 1.106 cổ đông.

Trong đó gồm 2 cổ đông lớn là CTCP Tasco Auto và Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV nắm giữ 94,88% cổ phiếu có quyền biểu quyết; 1.104 cổ đông còn lại nắm giữ 5,12% cổ phiếu có quyền biểu quyết. Vốn điều lệ đã góp của công ty là gần 932,8 tỷ đồng.

Với cơ cấu cổ đông nêu trên, Savico chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 32 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, khoản 11, Điều 1 Luật số 56/2024/QH14. Cụ thể, không đảm bảo điều kiện có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Savico cho biết đang nỗ lực làm việc với các cổ đông lớn cũng như báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền liên quan để có phương án xử lý phù hợp với quy định hiện hành nhằm đảm bảo mục tiêu cao nhất là duy trì tư cách công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.

Đồng thời, công ty cam kết trong thời hạn 1 năm sẽ khắc phục và hoàn thiện đầy đủ các điều kiện của công ty đại chúng theo quy định pháp luật.

Trong một diễn biến khác, ngày 15/4/2026 vừa qua, Savico đã chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Thời gian thực hiện không muộn hơn ngày 30/6/2026, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được công ty thông báo tới cổ đông tại thư mời họp. Nội dung họp nhằm thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Trước đó, Savico đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của công ty tại CTCP Ô tô Sài Gòn Long An. Đồng thời giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động tìm kiếm đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng số cổ phần này, đàm phán và quyết định thời điểm, các điều kiện chuyển nhượng cũng như các điều khoản khác của Hợp đồng chuyển nhượng.

Tính đến ngày 31/12/2025, Savico có tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết 53,18% tại Ô tô Sài Gòn Long An- doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh thương mại và dịch vụ ô tô.



