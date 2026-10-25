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Vì sao thế giới rất mong cuộc gặp giữa 3 nhà lãnh đạo Nga-Mỹ-Trung Quốc?

| | Tài chính quốc tế

Vì sao thế giới rất mong cuộc gặp giữa 3 nhà lãnh đạo Nga-Mỹ-Trung Quốc?

Một nhà ngoại giao Nga mới đây cho biết, thế giới đang rất mong chờ vào cuộc gặp sắp tới giữa 3 nhà lãnh đạo Nga-Mỹ-Trung Quốc.

“Thế giới đang đặt hy vọng vào cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC.

Trong thời điểm vô cùng khó khăn về quan hệ quốc tế, khi toàn bộ hành tinh đang thực sự bị rung chuyển, các nhà lãnh đạo 3 cường quốc lớn sẽ có cơ hội, trong khuôn khổ đa phương, để trao đổi quan điểm.

Tất nhiên, ánh mắt của hàng triệu, thậm chí hàng tỷ người sẽ đổ dồn vào cuộc gặp này. Đương nhiên, mọi người đang đặt nhiều hy vọng vào cuộc gặp như vậy.

Tại sao? Bởi vì nhiều người muốn bắt đầu thoát khỏi tình trạng hỗn loạn và trở lại ổn định, hoặc ít nhất là một con đường có thể dẫn đến sự ổn định đó”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh trong một chương trình truyền hình hôm 24/10.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, cuộc gặp 3 bên giữa ông với Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể được tổ chức tại Trung Quốc.

Trong khi đó, trong cuộc gặp với đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff, ông Putin đã thảo luận về khả năng tổ chức cuộc gặp 3 bên giữa ông với Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Thâm Quyến vào ngày 18-19/11.

Theo TASS
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Theo Hoàng Vân

Giáo dục & thời đại

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