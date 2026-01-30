Vị thế "chân kiềng" đưa CaraWorld định danh trên bản đồ du lịch toàn cầu

Tầm vóc siêu đô thị tích hợp tại "cửa ngõ kép"

CaraWorld sở hữu lợi thế tiếp giáp Sân bay Quốc tế Cam Ranh, một trong những cảng hàng không có tốc độ tăng trưởng lưu lượng khách nhanh nhất tại Việt Nam. Khoảng cách di chuyển với khoảng 5 phút từ sân bay tối ưu hóa hành trình tiếp cận điểm đến, nâng cao trải nghiệm cho du khách ngay từ điểm chạm đầu tiên. Sự hiện diện của cảng hàng không quốc tế kéo theo quá trình hoàn thiện đồng bộ hệ thống giao thông khu vực, đưa CaraWorld trở thành tâm điểm hưởng lợi trực tiếp. Song hành với lợi thế hàng không là vị trí kề cận vịnh biển nước sâu tự nhiên, thuận lợi để phát triển bến du thuyền quy mô lớn và các tuyến hải trình quốc tế kết nối Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Philippines, Australia và Việt Nam.

Trên nền tảng "cửa ngõ kép" kết nối đồng thời hàng không và đường biển, CaraWorld với quỹ đất ven biển quy mô lên đến gần 800ha là dự án hiếm hoi hội tụ mọi điều kiện cần và đủ để có thể kiến tạo siêu đô thị tích hợp. Tại đây, các chức năng lưu trú, giải trí, thể thao, thương mại được quy hoạch đồng bộ, cộng hưởng giá trị và duy trì nhịp sống sôi động xuyên suốt 365 ngày.

CaraWorld kiến tạo mô hình siêu đô thị tích hợp trên quỹ đất 800ha

Giai đoạn đầu, các tiện ích trọng điểm đã đi vào vận hành ổn định, bảo chứng cho năng lực triển khai của chủ đầu tư gồm có sân KN Golf Links 27 hố (vận hành từ 2018), khu nghỉ dưỡng 5 sao Wyndham Grand KN Cam Ranh (vận hành từ 2020) và công viên biển CaraBeach 11ha (khai trương giữa năm 2025). Nhằm hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích tỷ đô, CaraWorld đang tăng tốc triển khai nhiều hạng mục giải trí - dịch vụ theo lộ trình cụ thể: Tổ hợp giải trí – dịch vụ và công viên thể thao nước Cara Water Park trong giai đoạn chuẩn bị; Clubhouse dự kiến khởi công trong tháng 1/2026 và công viên Ma-rốc sắp đưa vào vận hành. Song song, Beach Bar và Bungalow sẽ khai trương vào tháng 3/2026 theo mô hình không gian mở, gắn liền với Bãi Dài – Top 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Đặc biệt, chiến lược định vị điểm đến quốc tế của CaraWorld sẽ được nâng tầm thông qua sự kiện động thổ cảng du thuyền quy mô 148ha vào tháng 4/2026. Công trình sở hữu cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu khách trọng tải lên tới 225.000 GT cùng hệ thống nhà ga hành khách hiện đại, dự kiến đón từ 300 - 500 nghìn lượt khách mỗi năm.

Các trụ cột tạo giá trị tăng trưởng bền vững

Sức hút của CaraWorld còn được củng cố bởi pháp lý sở hữu lâu dài cùng các chỉ số tăng trưởng du lịch mang tính bứt phá. Trong khi phần lớn dự án nghỉ dưỡng trên thị trường được phát triển trên quỹ đất thương mại - dịch vụ có thời hạn 50 năm, quyền sở hữu truyền đời tại CaraWorld tạo ra sự an tâm tuyệt đối cho nhà đầu tư, phù hợp với xu hướng sở hữu bất động sản vịnh biển như một tài sản định danh gắn với chiến lược sở hữu dài hạn.

Hệ sinh thái tiện ích "All-in-one" đưa CaraWorld trở thành điểm hội tụ của giao thương, MICE (hội nghị), logistics và dịch vụ cao cấp, qua đó tạo nền tảng thanh khoản vững chắc cho bất động sản toàn khu. Việc đa dạng hóa công năng từ lưu trú đến thương mại duy trì nhịp khai thác ổn định quanh năm, nâng cao khả năng chuyển nhượng và cho thuê đối với cả khách trong nước lẫn quốc tế, tạo ra giá trị thặng dư liên tục và vượt trội so với các mô hình chỉ dựa vào khai thác phòng nghỉ truyền thống.

CaraWorld từng bước hiện thực hóa tầm nhìn về một thủ phủ giải trí vịnh biển toàn cầu

Lực cầu cho hệ sinh thái này được bổ sung trực tiếp từ hạ tầng hàng không và hàng hải. Sân bay quốc tế Cam Ranh đang trong lộ trình nâng công suất lên 25 triệu lượt khách mỗi năm vào 2030, song song với việc nối lại các đường bay thẳng từ Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc và sự gia tăng tần suất tàu biển hạng sang cập cảng. Dòng khách quốc tế có mức chi tiêu cao hình thành nhu cầu thực cho các dịch vụ Golf, Resort và mua sắm – giải trí tại CaraWorld, tạo nguồn doanh thu ổn định cho hoạt động kinh doanh.

Theo phân tích của các chuyên gia, tiềm năng khai thác kinh doanh tại CaraWorld không chỉ dựa trên giá trị nội tại của dự án mà còn đến từ sức hút du lịch và các chỉ số tăng trưởng thực tế của địa phương. Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 18,1 triệu lượt khách lưu trú vào năm 2026, tăng hơn 10% so với 2025, với tổng doanh thu dự kiến vượt 77.000 tỷ đồng. Thực tế vận hành tại khu vực Bãi Dài ghi nhận công suất phòng kỳ cao điểm thường xuyên duy trì trên 70%, có thời điểm vượt 90%. Tỷ suất lợi nhuận từ các sản phẩm vận hành hiệu quả dao động ổn định từ 8 - 10%/năm, khẳng định tính khả thi của bài toán dòng tiền

Phát triển trên nền tảng cửa ngõ giao thương, quy mô siêu đô thị biển tích hợp và pháp lý sở hữu lâu dài, CaraWorld đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn về một thủ phủ giải trí vịnh biển toàn cầu. Dự án đáp ứng trọn vẹn tiêu chí về an toàn tài sản, hiệu suất khai thác và dư địa tăng trưởng, định hình kênh đầu tư bền vững, phù hợp chiến lược dòng tiền thực và tầm nhìn tích lũy trong dài hạn.