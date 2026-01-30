Nhiều xã tại Hà Nội tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng trên đất nông nghiệp

Ngày 30/1, UBND xã Ô Diên cho biết, lực lượng chức năng địa phương vừa tổ chức cưỡng chế tháo dỡ sân Pickleball xây dựng trên đất nông nghiệp.

Trước đó, qua rà soát, UBND xã phát hiện gia đình ông Nguyễn Bá Sơn (Cụm 8, xã Ô Diên) đã san gạt mặt bằng và dựng một công trình trái phép trên thửa đất nông nghiệp rộng khoảng 675 m². Công trình có kết cấu khung thép, mái tôn cao 6m, hiện đang đưa vào sử dụng làm sân Pickleball gây bức xúc dư luận.

Chính quyền địa phương đã tổ chức tuyên truyền, vận động gia đình tự tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, gia đình không chấp hành nên UBND xã kiên quyết thực hiện biện pháp cưỡng chế vào ngày 29/1.

UBND xã Ô Diên khuyến cáo người dân tuyệt đối không lấn chiếm, không xây dựng công trình khi chưa được cấp phép. Trường hợp cố tình vi phạm, chính quyền sẽ kiên quyết xử lý theo quy định.

* Trước đó, ngày 27/1 UBND xã Tây Phương (Hà Nội) đã tổ chức cưỡng chế 19 trường hợp vi phạm về đất đai trên địa bàn xã.

Ông Nguyễn Đức Lượng, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Phương cho biết các trường hợp bị cưỡng chế có hành vi sử dụng đất không đúng mục đích, tự ý xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, đất công ích như: dựng lán, xưởng bằng tôn, đổ đất, đổ nền bê tông, quây tôn, lắp dựng kèo sắt và xây dựng nhà ở...

Theo ông Lượng, một số công trình ban đầu chỉ là lán tạm nhưng sau đó đã cải tạo, xây dựng kiên cố, làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất, vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về đất đai.

Trước khi tổ chức cưỡng chế, UBND xã Tây Phương đã nhiều lần làm việc, đối thoại trực tiếp với các hộ vi phạm; đồng thời tăng cường tuyên truyền, niêm yết công khai kế hoạch, thời gian, địa điểm cưỡng chế.

Sáng 28/1, UBND xã Nam Phù (Hà Nội) đã tổ chức lực lượng thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm trong lĩnh vực đất đai tại khu vực đê Hữu Hồng và nghĩa trang Đông Phù .

Cụ thể, tại tuyến đê Hữu Hồng, lực lượng chức năng tổ chức khắc phục 3 vị trí vi phạm với tổng diện tích trên 230 m², đều là đất cơ đê do UBND xã quản lý. Tại nghĩa trang Đông Phù, lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ các công trình xây quây trái phép.

Quá trình tổ chức khắc phục được triển khai theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.