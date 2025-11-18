Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vị trí camera AI "soi" lỗi vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều ở TP HCM

18-11-2025 - 18:26 PM | Sống

Từ ngày 1-9 đến nay, hệ thống camera AI đã phát hiện gần 6.000 trường hợp vi phạm.

camera AI

Ngày 18-11, Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM cho biết hệ thống camera AI đã "soi" 5.898 trường hợp vi phạm và thông báo đến chủ xe, tính từ ngày 1-9-2025.

Vị trí camera AI "soi" lỗi vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều ở TP HCM- Ảnh 1.

Hệ thống giám sát camera AI ở TP HCM.

Các lỗi vi phạm gồm: không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi không đúng làn đường quy định, vượt quá tốc độ, không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện…

Ngay sau người dân có hành vi vi phạm, dữ liệu sẽ được cập nhật lên hệ thống và CSGT tiếp nhận, phân tích. Trong vòng 10 ngày, thông báo "phạt nguội" sẽ được phát đến người dân. Thời gian nhận giấy "phạt nguội" tùy thuộc vào hệ thống chuyển phát thư.

Theo PC08, sự hiện diện của hệ thống camera AI đã từng bước điều chỉnh hành vi và góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật giao thông của người tham gia giao thông. 

Đánh giá tại những khu vực có camera giám sát, nhiều hành vi vi phạm trước đây diễn ra khá phổ biến như vượt đèn đỏ, đi không đúng làn đường, sử dụng điện thoại khi lái xe… đã giảm rõ rệt.

Vị trí camera AI "soi" lỗi vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều ở TP HCM- Ảnh 2.

Từ khi có camera AI, vi phạm giao thông ở TP HCM đã giảm.


Vị trí các camera AI được lắp đặt:

- Nguyễn Thị Định - Đường A có 3 camera

- Ngã tư Bình Thái

- Nguyễn Hữu Cảnh - đường vào Tòa The Manor

* 3 điểm ở Xô Viết Nghệ Tĩnh

- Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn Văn Lạc

- Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phan Văn Hân

* 5 điểm ở Nguyễn Thị Minh Khai

- Nguyễn Thị Minh Khai - Pasteur

- Nguyễn Thị Minh Khai - Hai Bà Trưng

- Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đĩnh Chi

- Nguyễn Thị Minh Khai - Đinh Tiên Hoàng

- Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm

* 5 điểm ở Võ Thị Sáu

- Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng

- Võ Thị Sáu – Pasteur

- Võ Thị Sáu - Trương Định

- Võ Thị Sáu - Bà Huyện Thanh Quan

- Võ Thị Sáu - Nguyễn Thông

* 9 điểm ở Điện Biên Phủ

- Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng

- Điện Biên Phủ - Nguyễn Thông

- Điện Biên Phủ - Bà Huyện Thanh Quan

- Điện Biên Phủ - Trương Định

- Điện Biên Phủ - Trần Quốc Thảo

- Điện Biên Phủ - Lê Quý Đôn

- Điện Biên Phủ - Pasteur

- Điện Biên Phủ - Phạm Ngọc Thạch

- Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng

* 4 điểm ở Đặng Thúc Vịnh

- Đặng Thúc Vịnh - Tô Ký

- Đặng Thúc Vịnh - Trịnh Thị Miếng

- Đặng Thúc Vịnh - Nguyễn Thị Ngân

- Đặng Thúc Vịnh - Lê Văn Khương.

432 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo Anh Vũ

Người lao động

