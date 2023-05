Vị trí "thống lĩnh" của Việt Nam trong ngành then chốt ở Campuchia: Gần một nửa dân số là khách hàng, giá trị công ty lên tới cả tỉ USD

Vị thế dẫn đầu

Khmer Times dẫn lời Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Chea Vandeth cho biết Campuchia hiện có khoảng 17,8 triệu thuê bao internet, vượt quá tổng dân số hơn 16 triệu của đất nước vì nhiều người đã đăng ký nhiều hơn một dịch vụ internet.

Bộ trưởng Vandeth cho biết cókhoảng 17,48 triệu thuê bao dịch vụ internet di động và 312.233 thuê bao dịch vụ internet cố định.

Quốc gia Đông Nam Á này hiện có 5 nhà khai thác điện thoại di động và 38 nhà cung cấp dịch vụ internet. Số lượng người sử dụng mạng xã hội là rất lớn, với khoảng 13,2 triệu người ở quốc gia này sử dụng Facebook và 2 triệu người sử dụng Instagram. Do đó, đây là "mảnh đất màu mỡ" đối với các công ty viễn thông và ngành này cũng là ngành then chốt trong nền kinh tế Campuchia. Vì lí do này, mức độ cạnh tranh trên thị trường viễn thông Campuchia là rất khốc liệt.

Theo Khmer Times, một trong những công ty viễn thông lớn nhất Campuchia hiện nay là công ty Viettel Campuchia (Metfone) thuộc Tập đoàn Viettel, với thương hiệu Metfone được ra mắt vào ngày 19/02/2009. Sau 14 năm phát triển, công ty Metfone đã khẳng định và tạo dựng được vị thế, uy tín và thương hiệu của mình trong lĩnh vực công nghệ và viễn thông ở Campuchia.

Tới nay, Metfone là nhà mạng viễn thông lớn nhất Campuchia về thuê bao, doanh thu và mạng lưới chiếm gần 50% thị phần, đạt hơn 9 triệu thuê bao.

Được biết, Metfone là cụm từ ghép từ tiếng Khmer và tiếng Anh - "Mette" có nghĩa là "bạn" và từ "fone" thường được sử dụng trong các công ty ngành viễn thông. Thương hiệu này vừa mang giá trị đối với Campuchia vừa mang giá trị viễn thông toàn cầu.

Đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam

Để tồn tại được trên thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, công ty Metfone đã từng bước xây dựng chiến lược, trong đó chú trọng đầu tư phát triển sản phẩm và ứng dụng các giải pháp công nghệ mới.



Dù ngành viễn thông thế giới đã bão hòa nhưng Metfone vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng về doanh thu, hiện công ty được định giá lên tới 1 tỷ USD . Metfone hiện là một trong 5 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất cho chính phủ và xã hội Campuchia – một con số biết nói và mang nhiều ý nghĩa.



Trong 14 năm qua, bên cạnh hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp do người Việt Nam làm chủ đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển mọi mặt của xã hội và người dân Campuchia. Trong số đó, có thể kể tới việc Metfone đã tạo việc làm cho gần 30.000 lao động với thu nhập bình quân cao hơn bình quân chung của cả nước; đồng hành cùng chính phủ và nhân dân Campuchia trong các hoạt động thiện nguyện.

Tính luỹ kế đến nay, Metfone đã đóng góp cho các hoạt động cộng đồng, chia sẻ và đồng hành cùng Chính phủ, các bộ ngành và nhân dân Campuchia với số tiền 117 triệu USD, nỗ lực xây dựng – góp phần tạo dựng cuộc sống cho người dân Campuchia. Trong đó, có những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được Chính phủ và nhân dân Campuchia ghi nhận, đánh giá cao như: quyên góp cho Hội chữ thập đỏ, tài trợ người nghèo, tài trợ giải bóng đá quốc gia Campuchia, miễn phí internet học đường cùng nhiều hoạt động khác.

Năm 2022, Metfone đã nhận được 5 giải thưởng quốc tế cho các sản phẩm của mình với mục tiêu sáng tạo không ngừng, khẳng định vị thế thương hiệu tiên phong trong công nghệ.

Theo Bộ Thông tin Campuchia, sau 9 năm thành lập, kênh Youtube của Công ty Viettel Campuchia (Metfone) đã đạt hơn 1 triệu người đăng ký và nhận được Nút Vàng của nền tảng này.

Tại Campuchia, kênh Youtube của Metfone là một trong những kênh của thương hiệu ngoài lĩnh vực giải trí có lượng người theo dõi lớn nhất. Thành quả này có được là nhờ sự nỗ lực sản xuất nội dung có chiều sâu để tiếp cận khán giả và đặc biệt là phù hợp với văn hóa, lối sống của người dân.

Nút Vàng Youtube được coi là một dấu ấn đặc biệt cho công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh của Metfone. Cột mốc này là minh chứng cho mức độ phổ biến của kênh và tính lan truyền của nội dung mà Metfone đã sản xuất.

Trong đó, nổi bật là series phim hoạt hình nổi tiếng Path of Dharma - chương trình mang nội dung Phật giáo giúp lan tỏa những điều tốt đẹp và thúc đẩy mọi người làm việc thiện. Một series nổi tiếng khác trên Kênh YouTube của Metfone là Kradas Sar - chương trình giáo dục hàng tuần do Metfone sản xuất có lượng người xem lớn. Từ dịch vụ và nội dung số, năm 2021 Metfone đã giành được Giải Vàng cho Sản phẩm Giáo dục và Đào tạo Tốt nhất của Năm từ Giải thưởng Globee cho series Path of Dharma.