Vị trí trạm dừng nghỉ tạm, cây xăng trên cao tốc Bắc - Nam dịp 2/9

Miền Bắc

Theo Bộ Xây dựng , tại khu vực phía Bắc, nếu đi theo hướng cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ (QL) 45, người dân có thể dừng tại nút giao Gia Miêu, Hà Lĩnh, Thiệu Giang, Đông Xuân và Đồng Thắng. Tất cả các nút giao này đều có cây xăng phục vụ dịp nghỉ lễ.

Hướng cao tốc QL 45 - Nghi Sơn có nút giao Vạn Thiện và Nghi Sơn có cây xăng.

Trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu có 3 nút giao bao gồm cả trạm dừng nghỉ tạm và cây xăng là Quỳnh Vinh, Quỳnh Mỹ và Diễn Cát.

Cũng ở khu vực miền Bắc, tài xế đi cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt có thể dừng nghỉ và đổ xăng tại nút giao Nghi Phương, Hưng Tây và Bãi Vọt.

Trạm dừng nghỉ tạm ở hai bên cao tốc Bắc Nam, đoạn từ Ninh Bình về đến Hà Tĩnh hồi trung tuần tháng 3.

Miền Trung

Ở khu vực miền Trung, các đoạn cao tốc sau đều có cây xăng và hàng quán phục vụ người dân đi nghỉ lễ tại các nhánh ra/vào của nút giao với cao tốc.

Theo đó, cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng có nút giao Cẩm Quan, Kỳ Trung, QL12C.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng có nút giao Tiến - Châu - Văn Hóa, QL12A, Quảng Hợp.

Cao tốc Bùng - Vạn Ninh có nút giao Cự Nẫm, Việt Trung, Nhật Lệ 2, 9B.

Đoạn cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ gồm nút giao 9C, 9D, ĐT75, 9A.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn có trạm tạm tại Km64+200 (phải) và Km77+800 (trái).

Xe đi qua cao tốc La Sơn - Hòa Liên có thể dừng nghỉ tại trạm tạm Km1+250 (trái), nút giao Km13+280 và nút giao Hòa Liên.

Đối với cao tốc Hòa Liên - Túy Loan sẽ có nút giao Km66+00, Hoàng Văn Thái và Km77+472 có cây xăng và hàng quán ăn uống.

Nếu đi nghỉ lễ 2/9 qua cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có thể dừng nghỉ tại nút giao Túy Loan, Phong Thử, Hà Lam, Tam Kỳ, Chu Lai, Bắc Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, QL1. Trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, tài xế có thể dừng nghỉ tại nút giao Cổ Mã, QL26 và Vạn Giã.

Sơ đồ các trạm dừng nghỉ tạm trên 13 đoạn tuyến cao tốc, thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông phục vụ người dân dịp nghỉ lễ 2/9 này. Đồ họa: Lộc Liên.

Miền Nam

Theo Bộ Xây dựng, dịp này xe qua cao tốc Nha Trang - Cam Lâm có thể dừng nghỉ tại các trạm tạm để ăn uống và đổ xăng ở nút giao QL27C, Suối Dầu, Cam Lâm. Riêng nút giao QL27B trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm có trạm tạm tại Km33+930 ở 2 bên tuyến đường.

Tương tự, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo có nút giao Du Long, Km92+815 sẵn sàng phục vụ người dân đi chơi lễ.

Trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tài xế có thể dừng nghỉ tại khu vực nút giao Vĩnh Hảo, Chợ Lầu, Đại Ninh, Ma Lâm, Phan Thiết.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có trạm dừng nghỉ tạm và cây xăng tại các nút giao như Ba Bàu, QL55, TL720, QL1, TL765. Riêng nút giao QL56 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có trạm tạm tại Km47+500 ở 2 bên đường.

Như vậy, dịp nghỉ lễ này trên toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam sẽ có rất nhiều trạm dừng nghỉ tạm và cây xăng, nhất là trên các đoạn cao tốc dài chưa có trạm chính thức, để phục vụ người dân nghỉ lễ 2/9.