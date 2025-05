VIB Business Card: Giải pháp toàn diện khơi thông dòng vốn, minh bạch tài chính cho SME

Bà Tường Nguyễn, Giám đốc Khối Thẻ VIB, đã có những chia sẻ về điểm đột phá của VIB Business Card cũng như các giải pháp tài chính mà VIB đang triển khai.

Dòng vốn luôn là một trong những nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp. VIB đã nhận diện vấn đề này như thế nào và đâu là giải pháp mà ngân hàng đưa ra?

Trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ dành cho doanh nghiệp, chúng tôi nhận thấy có 3 nhu cầu nổi bật mà các doanh nghiệp luôn rất quan tâm.

Thứ nhất là khả năng tiếp cận dòng vốn để duy trì hoạt động kinh doanh liên tục và linh hoạt. Thứ hai là việc minh bạch hóa quản trị tài chính để khắc phục sử dụng lẫn lộn công cụ thanh toán giữa cá nhân và doanh nghiệp, điều này đặc biệt phổ biến ở các doanh nghiệp SME. Việc không tách bạch này dẫn đến khó khăn trong quản lý chi tiêu và kiểm soát tài chính minh bạch. Thứ ba là bài toán quản trị chi phí một cách hệ thống và số hóa. Phần lớn SME hiện nay chưa có giải pháp hiệu quả để quản lý chi phí theo cơ cấu tổ chức, hạn mức hay danh mục chi tiêu.

Chính từ những nhu cầu đó, VIB đã phát triển gói giải pháp tài chính số hóa toàn diện dành cho SME bao trùm từ khơi thông nguồn vốn, tối ưu hóa dòng tiền, đến hỗ trợ chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị cũng như năng lực cạnh tranh.

Với giải pháp khơi thông nguồn vốn, VIB mang đến nguồn vốn tín chấp ngắn hạn đến 1 tỷ đồng qua thẻ tín dụng VIB Business Card và nguồn vốn trung và dài hạn với hạn mức đến 150 tỷ đồng với bộ giải pháp cho vay linh hoạt. Trong đó, thẻ tín dụng VIB Business Card đóng vai trò như một khoản vay tín chấp ngắn hạn, vô cùng ưu đãi, với thời gian miễn lãi tối đa lên đến 58 ngày, hiện là mức dài bậc nhất trên thị trường.

Thẻ cũng giúp doanh nghiệp quản trị chi phí một cách hệ thống và số hóa hoàn toàn thông qua các nền tảng công nghệ của VIB như ứng dụng VIB Business. Mọi chi tiêu với thẻ đều được thông báo tức thì qua ứng dụng với đầy đủ thông tin người chi tiêu, địa điểm và mục đích sử dụng. Bên cạnh đó, việc sử dụng thẻ còn giúp doanh nghiệp tích lũy hoàn tiền và đặc biệt là hỗ trợ hoàn thuế một cách thuận tiện và minh bạch. Đây là điểm rất quan trọng khi Luật Thuế Giá trị gia tăng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, yêu cầu doanh nghiệp phải sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để được hoàn thuế.

Vậy sự khác biệt lớn nhất của thẻ doanh nghiệp ở giai đoạn hiện tại, đặc biệt là với doanh nghiệp SME, là gì?

Điểm khác biệt lớn nhất hiện nay chính là sự phân biệt rõ ràng giữa thẻ cá nhân và thẻ doanh nghiệp. Khái niệm "thẻ doanh nghiệp" thực chất chỉ mới được thị trường nhận biết trong vài năm trở lại đây. Trước đây, đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, người chịu trách nhiệm cho các khoản thanh toán, chi tiêu thường chính là chủ doanh nghiệp. Và vì thủ tục mở thẻ cá nhân đơn giản hơn rất nhiều, họ thường sử dụng thẻ tín dụng cá nhân của mình để chi trả cho các khoản chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Ngược lại, việc mở một thẻ tín dụng đứng tên doanh nghiệp khá phức tạp, đặc biệt là liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ pháp lý và chứng minh thu nhập của doanh nghiệp – điều mà không phải doanh nghiệp nhỏ nào cũng có thể đáp ứng dễ dàng. Vì vậy, suốt một thời gian dài, việc chi tiêu cá nhân và doanh nghiệp bị trộn lẫn, gây khó khăn trong quản lý tài chính và minh bạch sổ sách.

Giờ đây, việc sở hữu một thẻ tín dụng doanh nghiệp trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Với sự ra đời của sản phẩm thẻ dành riêng cho doanh nghiệp – VIB Business Card – các chủ doanh nghiệp đã có trong tay một công cụ chuyên biệt để thanh toán các chi phí vận hành, đồng thời giúp tách biệt hoàn toàn chi tiêu cá nhân và chi tiêu doanh nghiệp. Đây cũng là tiền đề để doanh nghiệp số hóa toàn bộ quy trình quản lý tài chính, hướng tới sự chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả hơn trong quản trị dòng tiền.

Về câu chuyện thanh toán không tiền mặt, doanh nghiệp thường gặp vấn đề là bên đối tác cung ứng không có thiết bị như máy POS. VIB có giải pháp nào để thuận tiện cho doanh nghiệp trong việc thanh toán?

Chúng tôi đã nhìn thấy vấn đề này, việc chấp nhận thanh toán bằng thẻ hay thẻ tín dụng chưa thực sự phổ biến trong giao dịch giữa các doanh nghiệp. Vì vậy, chúng tôi đã hợp tác cùng Visa và VNPay phát triển giải pháp "Pay to Account". Với giải pháp này, doanh nghiệp có thể thanh toán cho đối tác bằng thẻ tín dụng VIB Business Card mà không cần máy POS hay cổng thanh toán trực tuyến. Doanh nghiệp chỉ cần nhập số tài khoản thanh toán của đối tác trên nền tảng Pay to Account là có thể hoàn tất giao dịch đơn giản, an toàn, và tận dụng tối đa ưu đãi thẻ.

Bên cạnh đó, nếu doanh nghiệp sử dụng các hình thức thanh toán truyền thống, họ sẽ bỏ lỡ các ưu đãi đặc quyền từ thẻ như tích điểm, hoàn tiền và đặc biệt là thời gian miễn lãi lên đến 58 ngày.

Không chỉ vậy, sử dụng thẻ còn giúp doanh nghiệp số hóa toàn bộ quá trình quản lý chi phí. Điều này mang lại sự minh bạch, rõ ràng trong hạch toán, tối ưu nguồn lực vận hành và nâng cao hiệu quả kiểm soát tài chính.

Về câu chuyện số hóa, những ưu điểm lớn nhất khi doanh nghiệp sử dụng thanh toán không tiền mặt, đặc biệt là với thẻ, để giải quyết các bài toán về minh bạch và hoàn thuế?

Câu chuyện thanh toán không tiền mặt có thể nhìn từ 2 chiều, chiều vào và chiều ra.

Với nguồn tiền vào, chúng tôi có ứng dụng VIB Business với bộ ba tính năng giúp doanh nghiệp quản lý dòng tiền mộc cách tối ưu. Tính năng Voice Alert thông báo giao dịch bằng giọng nói tức thời, giúp chủ doanh nghiệp và nhân viên kiểm soát thu chi chặt chẽ, nhận diện rủi ro và có bức tranh tài chính "real-time" ngay cả khi bận rộn. Tính năng SoftPOS biến điện thoại NFC thành thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ không tiếp xúc, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư máy POS truyền thống, thúc đẩy doanh nghiệp tham gia nền kinh tế không tiền mặt, mang lại sự tiện lợi cho cả người bán và người mua. Tính năng QR Merchant cho phép tạo mã QR thanh toán riêng cho từng điểm bán, giúp quản lý doanh thu tách bạch, đơn giản hóa đối soát và tăng tốc độ thanh toán cho khách hàng.

Còn với nguồn tiền ra, khi doanh nghiệp sử dụng thẻ tín dụng, họ có thể thiết lập toàn bộ các yếu tố liên quan đến hạn mức chi tiêu, hạn mức giao dịch hoặc giới hạn từng loại hình giao dịch cụ thể. Với VIB Business Card, hệ thống cho phép doanh nghiệp chủ động cấu hình ngay từ đầu, theo đúng nguyên tắc quản trị nội bộ.

Toàn bộ giao dịch được cập nhật minh bạch, theo thời gian thực trên VIB Business App. Người phụ trách tài chính có thể theo dõi mọi hoạt động chi tiêu từ xa và chủ động xử lý kịp thời nếu phát hiện khoản chi vượt hạn mức hoặc sai mục đích. Khả năng kiểm soát tức thời và minh bạch này là điểm mạnh rất lớn của thẻ tín dụng doanh nghiệp, đặc biệt trong việc quản trị rủi ro và tối ưu chi phí.

Về câu chuyện hoàn thuế, một điểm rất quan trọng khi Luật Thuế Giá trị Gia tăng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 là yêu cầu mọi khoản chi phí hợp lệ muốn được hoàn thuế phải thực hiện qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Để hỗ trợ, VIB đã phát triển giải pháp Centralized Spend Data, giúp doanh nghiệp chủ động tổng hợp các khoản chi hợp lệ, lập danh sách giao dịch đủ điều kiện hoàn thuế, và chuẩn hóa chứng từ theo yêu cầu của cơ quan thuế giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

Nhìn về dài hạn, khi doanh nghiệp có lịch sử tín dụng và giao dịch minh bạch với ngân hàng, liệu họ có thể được hưởng những chính sách tối ưu hơn trong việc tiếp cận vốn không?

VIB là một trong những ngân hàng đi đầu trong việc số hóa, hiện đã cấp thẻ tín dụng cá nhân 100% online qua eKYC. Đối với doanh nghiệp, đặc biệt là SME, trong dài hạn, VIB cũng mong muốn áp dụng các phương thức số hóa tương tự để cung cấp các khoản vay và đưa ra quyết định tín dụng từ xa. Điều này sẽ dựa trên hai nền tảng chính: kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia và ứng dụng các mô hình scoring (điểm tín dụng) thông minh mà VIB đã xây dựng. Đây là định hướng để VIB giảm bớt thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn.

Đối với các khoản vay trung và dài hạn, định hướng của VIB là đi cùng và thấu hiểu doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính thay vì chỉ dựa vào tài sản bảo đảm. Chúng tôi hiểu rằng một báo cáo tài chính minh bạch cùng các dữ liệu có sẵn sẽ cung cấp cái nhìn rõ ràng về tiềm năng phát triển của doanh nghiệp. VIB đang xây dựng các hệ thống quy trình thẩm định để đưa ra quyết định cấp tín dụng nhanh chóng. Hiện tại, chúng tôi có thể cấp các khoản vay lên đến 150 tỷ đồng và giải ngân chỉ trong vòng 24 giờ, với yêu cầu hồ sơ đơn giản và quy trình hết sức tinh gọn.

Tôi mong rằng với các chia sẻ trên đây về bộ giải pháp tài chính mà VIB đã may đo cho các doanh nghiệp Việt, đặc biệt là SME, sẽ hỗ trợ phần nào trong quá trình phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của Khối kinh tế tư nhân – động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Xin trân trọng cảm ơn!