VIB là ngân hàng số 1 về chi tiêu thẻ Mastercard trong năm 2024

Với chiến lược phát triển thẻ bài bản, tập trung vào công nghệ tiên tiến và thấu hiểu sâu sắc nhu cầu khách hàng của VIB, vị trí số 1 về chi tiêu thẻ là minh chứng cụ thể nhất cho việc VIB không chỉ là đơn vị phát hành thẻ tín dụng hàng đầu mà còn tiên phong góp phần định hình phong cách tài chính của người dùng thẻ Việt.

Dẫn đầu về sáng tạo, tăng trưởng và chiếm lĩnh vị trí số 1 chi tiêu thẻ

Tại Mastercard Customer Forum 2024 trong khuôn khổ sự kiện Together in Harmony do Mastercard tổ chức vào trung tuần tháng 12 vừa qua, VIB đã vượt trên 40 đơn vị đang phát hành thẻ Mastercard tại Việt Nam, trở thành ngân hàng duy nhất được vinh danh ở cùng lúc 8 hạng mục giải thưởng thẻ cho khách hàng cá nhân. Các gải thưởng bao gồm: (1) Ngân hàng có tổng chi tiêu thẻ lớn nhất tại Việt Nam, (2) Ngân hàng có chi tiêu thẻ tín dụng lớn nhất tại Việt Nam, (3) Ngân hàng có tốc độ tăng trưởng thẻ tín dụng lớn nhất tại Việt Nam, (4) Ngân hàng dẫn đầu về thẻ tín dụng, (5) Ngân hàng dẫn đầu về thẻ ghi nợ, (6) Ngân hàng có chi tiêu E-com qua thẻ lớn nhất tại Việt Nam, (7) Ngân hàng có chi tiêu nước ngoài qua thẻ lớn nhất tại Việt Nam, và (8) Giải Đột phá sáng tạo - Ngân hàng đầu tiên cá nhân hóa diện mạo thẻ theo chân dung khách hàng với sự hỗ trợ của công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh GenAI.

Bà Winnie Wong, Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia chia sẻ: "Mastercard xin chúc mừng VIB đã xuất sắc nhận được 8 giải thưởng danh giá tại Mastercard Customer Forum 2024, sự kiện nhằm tôn vinh quá trình hợp tác giữa Mastercard và các đối tác tại Việt Nam. Những giải thưởng đạt được minh chứng cho cam kết của VIB trong việc nâng cao trải nghiệm của khách hàng thông qua các giải pháp thanh toán sáng tạo, đáp ứng kịp thời nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng. Đặc biệt, VIB là ngân hàng đầu tiên trong nước cho phép khách hàng tự thiết kế hình ảnh in trên thẻ tín dụng. Mastercard vô cùng trân trọng mối quan hệ hợp tác với VIB và cam kết sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, chung tay cùng thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam"

Thẻ VIB là lựa chọn công cụ thanh toán chính của đông đảo người dùng khi không chỉ là giải pháp chi tiêu không tiền mặt tiện ích, mà còn mang đến lợi ích vượt trội cho từng giao dịch, đồng thời phản ánh phong cách chi tiêu hiện đại và bản sắc riêng của chủ thẻ qua những trải nghiệm cá nhân hóa đột phá. Trong chín tháng đầu năm 2024, chi tiêu qua thẻ VIB Mastercard đạt 3,3 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ và chiếm lĩnh vị trí số 1 thị trường, nâng tổng chi tiêu thẻ VIB trong 11 tháng đầu năm vượt qua con số 4,36 tỷ USD, tăng trưởng 20% so với tổng chi tiêu của cả năm 2023.

Với chiến lược "Dẫn đầu xu thế thẻ", số lượng thẻ và chi tiêu qua thẻ của VIB tăng trưởng bền vững và vượt trội qua từng năm

Đây là thành quả từ sự kết hợp giữa chiến lược phát triển sản phẩm, chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách ứng dụng công nghệ và các chiến dịch truyền thông sáng tạo. Trong đó, việc đồng hành với các chương trình âm nhạc thực tế như Anh Trai "Say Hi" đã cho thấy hiệu quả vượt trội trong việc kết nối thương hiệu VIB với người dùng và công chúng trong năm 2024. Dữ liệu từ Google ước tính, VIB tăng trưởng 50% lượt tìm kiếm các dòng thẻ - cao nhất ngành ngân hàng trong quý 3/2024.

Thực hiện hóa mục tiêu Dẫn đầu xu thế thẻ với 3 trụ cột chiến lược

Từ cuối năm 2018, đầu năm 2019, khi bắt đầu tái cấu trúc mảng thẻ tín dụng, VIB đã xác định mục tiêu "Dẫn đầu xu thế thẻ" dựa trên 3 trụ cột chiến lược: "Dẫn đầu về lợi ích", "Dẫn đầu về trải nghiệm" và "Dẫn đầu về công nghệ". Mô hình này không chỉ mang lại giá trị tối ưu cho người dùng thẻ, biến thẻ VIB thành công cụ thanh toán chính của đông đảo chủ thẻ, mà còn giúp VIB khẳng định vị trí top đầu trên thị trường.

Với thẻ tín dụng VIB, mỗi trải nghiệm của chủ thẻ đều trở nên đặc biệt hơn, mỗi lần chi tiêu đều được tối ưu hóa.

Thẻ tín dụng VIB mang lại lợi ích vượt trội về tài chính cho từng giao dịch chi tiêu của chủ thẻ. Bên cạnh tính năng tích điểm, hoàn tiền, tặng dặm bay, … suốt dòng thời của thẻ, chủ thẻ VIB còn được hưởng đặc quyền "Mua ngay, góp nhẹ" 0% lãi suất, 0 phí ban đầu và loạt ưu đãi đến 40% từ hệ sinh thái VIB Privileges. Đặc biệt, mọi chi tiêu thẻ của người dùng đều được tích lũy điểm để tham gia chương trình "Quay là trúng" với xác suất trúng 100%, bao gồm các voucher trị giá lên tới 500.000 đồng từ Shopee, Tiki, Winmart và nhiều đối tác lớn khác.

Đồng thời, xác định thẻ là cầu nối quan trọng để tạo nên mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa ngân hàng và người dùng, VIB đã triển khai ứng dụng công nghệ một cách đồng bộ và liền mạch vào thẻ VIB để mang lại cho khách hàng trải nghiệm Nhanh – Tiện – An toàn hàng đầu.

Chủ thẻ VIB có thể tự sản xuất chiếc thẻ của riêng mình, từ tính năng đến diện mạo thẻ.

Là ngân hàng nổi bật trên thị trường thẻ Việt Nam, VIB cho thấy những gì mà công nghệ mang lại cho chủ thẻ có thể ngoài sức tưởng tượng. Điển hình là loạt trải nghiệm "lần đầu tiên" mà VIB mang đến cho người dùng Việt trong năm 2024: lần đầu tiên khách hàng có thể tự thiết kế hình ảnh in trên thẻ tín dụng của mình với hỗ trợ của công nghệ Gen AI từ Fiza x Zalo AI, lần đầu tiên khách hàng có thể mở thẻ tín dụng từ nền tảng VNeID, lần đầu tiên khách hàng có thể lựa chọn số thẻ trên nền tảng online của VIB (website VIB hay Max App power by VIB)

VIB đã mở ra kỷ nguyên mới cho xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm người dùng thẻ khi cho phép khách hàng tự "sản xuất" ra chiếc thẻ của riêng mình, từ thiết kế giao diện thẻ đến lựa chọn số thẻ, tính năng hoàn tiền, ngày sao kê, số tiền trích nợ… (chi tiết tại đây). Gần 20.000 thiết kế thẻ cá nhân hóa thành công chỉ trong 20 ngày đầu VIB ra mắt tính năng Cá nhân hóa thiết kế thẻ tín dụng đã cho thấy sự quan tâm lớn của khách hàng đối với những tính năng mới lạ, độc đáo.

VIB cũng áp dụng AI và big data trong quy trình chấm điểm tín dụng nhằm cá nhân hóa hạn mức tín dụng và lãi suất ngay từ giai đoạn đăng ký và trong suốt quá trình sử dụng thẻ, đảm bảo mỗi khách hàng khi đến với VIB đều nhận được sản phẩm tài chính phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Với định hướng chiến lược rõ ràng và các bước đi tiên phong, thẻ tín dụng VIB hứa hẹn sẽ liên tục chiếm lĩnh vị thế top đầu trên thị trường và là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam trên hành trình tài chính bền vững.