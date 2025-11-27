VIB lập cú đúp giải thưởng quốc tế về giải pháp vay tốt nhất cho khách hàng cá nhân

Đây là sự ghi nhận từ những tổ chức uy tín thế giới đối với năng lực đổi mới, chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm, cùng sự đầu tư mạnh mẽ của VIB vào công nghệ để kiến tạo những giải pháp tài chính thông minh, tiện lợi và cá nhân hóa cho khách hàng.

Euromoney vinh danh VIB là ngân hàng tốt nhất cho người vay mua nhà tại Việt Nam

Tại lễ trao giải Awards for Excellence 2025 - một trong những giải thưởng uy tín nhất ngành tài chính toàn cầu do tạp chí Euromoney tổ chức, VIB đã xuất sắc giành giải "Ngân hàng tốt nhất cho người mua nhà tại Việt Nam" (Best Bank for Homeowners - Vietnam).

Được thành lập từ năm 1992, Euromoney Awards for Excellence được coi như chuẩn mực vàng trong ngành ngân hàng với hơn 600 ngân hàng từ trên 100 quốc gia tham gia tranh tài hàng năm. Giải thưởng của VIB được đánh giá dựa trên các tiêu chí khắt khe về trải nghiệm cho vay, sản phẩm sáng tạo, ứng dụng công nghệ và tính bền vững.

Euromoney ghi nhận VIB đã "nâng tầm chuẩn mực" trong lĩnh vực cho vay mua nhà tại Việt Nam nhờ những cải tiến vượt bậc. Điểm nhấn quan trọng nhất là việc ứng dụng phân tích dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI) trong đánh giá tín dụng và xác thực hồ sơ tự động, giúp rút ngắn thời gian phê duyệt khoản vay xuống chỉ còn 8 giờ - con số ấn tượng so với 4-7 ngày làm việc theo thông lệ ngành.

Quy trình cho vay nhanh chóng là cơ sở giúp khách hàng chủ động nguồn tài chính khi tìm kiếm bất động sản phù hợp, giảm thiểu rủi ro và tăng tính linh hoạt trong quyết định mua nhà.

Các nền tảng số của VIB như ứng dụng MyVIB được trang bị bộ công cụ quản lý khoản vay hiện đại: theo dõi tình trạng khoản vay real-time, nhắc lịch thanh toán tự động, cùng trợ lý vay mua nhà sử dụng AI cung cấp tư vấn cá nhân hóa và cảnh báo sớm các rủi ro tài chính.

Đặc biệt, VIB không chỉ tập trung vào công nghệ mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua gói vay mua nhà với lãi suất cố định trong thời gian dài, phương án trả nợ linh hoạt và thời gian ân hạn gốc tối đa 5 năm.

Super Cash - Giải pháp vay sáng tạo và cá nhân hóa nhất Việt Nam

Song song đó, Super Cash của VIB cũng vừa được vinh danh là "Giải pháp cho vay sáng tạo và cá nhân hóa nhất Việt Nam 2025" tại Global Brand Frontier Awards 2025 do Boston Brand Research & Media (BBRM) - Hoa Kỳ tổ chức.

Global Brand Frontier Awards là giải thưởng quốc tế uy tín với tính chọn lọc cao - chỉ dưới 2% thương hiệu được đề cử nhận được vinh danh. Giải thưởng này tôn vinh các thương hiệu có thành tựu nổi bật về đổi mới, cá nhân hóa và tác động thị trường.

Super Cash là giải pháp tín dụng đột phá cho phép khách hàng luân chuyển hạn mức linh hoạt giữa thẻ tín dụng và vay tín chấp trong cùng một hạn mức tín dụng cá nhân lên đến 1 tỷ đồng. Khách hàng có thể chuyển một phần hạn mức sang thẻ tín dụng để chi tiêu, mua sắm. Hoặc đăng ký khoản vay tín chấp trên ứng dụng Max để rút tiền mặt ngay lập tức khi cần thiết, tối đa lên tới toàn bộ hạn mức tín dụng.

Sự linh hoạt này giúp khách hàng tối ưu hóa việc sử dụng vốn, chủ động điều chỉnh theo nhu cầu cá nhân tại bất kỳ thời điểm nào. Điểm khác biệt lớn nhất của Super Cash là việc ứng dụng GenAI trong gợi ý hạn mức và cấu trúc khoản vay, giúp mỗi người vay có trải nghiệm tài chính riêng biệt thay vì một sản phẩm đại trà. Toàn bộ quy trình được số hóa 100%, thời gian phê duyệt chỉ trong 5 phút nhờ tự động hóa hoàn toàn quy trình thẩm định và phê duyệt khoản vay. Khách hàng được chủ động lựa chọn kỳ hạn, hạn mức và ngày thanh toán ngay trên ứng dụng Max của VIB.

Theo Hội đồng Giải thưởng, đây là "bước tiến mang tính định hình xu hướng cho vay thế hệ mới, nơi khách hàng được trao quyền thiết kế sản phẩm tài chính phù hợp với thói quen chi tiêu và dòng tiền cá nhân."

Trao quyền thiết kế hành trình tài chính cho khách hàng

Không dừng lại ở Super Cash, VIB tiếp tục hiện thực hóa triết lý "trao quyền" thông qua giải pháp trả góp qua thẻ thanh toán quốc tế - lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Khách hàng có thể giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ thanh toán VIB, sau đó chủ động chuyển giao dịch thành khoản trả góp linh hoạt ngay trên ứng dụng Max.

Được tích hợp liền mạch với Super Cash và thẻ thanh toán quốc tế VIB trên cùng nền tảng ứng dụng Max, giải pháp cho phép khách hàng quản lý toàn bộ tài chính cá nhân - từ chi tiêu hàng ngày, trả góp linh hoạt đến vay tín chấp - với trải nghiệm được cá nhân hóa hoàn toàn bởi công nghệ AI.

Giờ đây, khách hàng không chỉ quyết định khi nào, khoản chi nào cần chuyển thành trả góp mà còn hoàn toàn chủ động kiểm soát dòng tiền của chính mình. Triết lý "trao quyền" thiết kế sản phẩm tài chính mà giới chuyên gia quốc tế đánh giá cao tại VIB đang được nhà băng hiện thực hóa và thúc đẩy mạnh mẽ.

Hai giải thưởng quốc tế uy tín trong năm 2025 là minh chứng rõ nét cho chiến lược của VIB - lấy khách hàng làm trọng tâm, đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ và không ngừng đổi mới sản phẩm. Với các giải pháp tín dụng linh hoạt, VIB hướng tới tầm nhìn hình thành nên một hệ sinh thái tài chính thông minh, tiện lợi và cá nhân hóa cho người dùng Việt.



