VIB xác lập kỷ lục Ngân hàng đầu tiên triển khai trả góp trên thẻ thanh toán quốc tế

Đây là sáng kiến đột phá, đưa một đặc quyền vốn chỉ dành cho chủ thẻ tín dụng đến với các chủ thẻ thanh toán, và đã giúp VIB xác lập kỷ lục là Ngân hàng đầu tiên triển khai trả góp trên thẻ thanh toán quốc tế.

Giải pháp này cho phép chủ thẻ chuyển đổi giao dịch chi tiêu thành khoản trả góp chỉ với vài thao tác trên ứng dụng Max, hoàn toàn số hóa. Điều này mở ra khả năng tiếp cận linh hoạt cho hàng triệu khách hàng đang sử dụng thẻ thanh toán nhưng chưa tiếp cận với thẻ tín dụng.

Thị trường hơn 125 triệu thẻ debit và khoảng trống trả góp

Theo số liệu thị trường, hiện Việt Nam có hơn 125 triệu thẻ thanh toán đang lưu hành, trong khi số lượng thẻ tín dụng mới chỉ tiệm cận 13 triệu. Chênh lệch lớn này cho thấy nhu cầu chi tiêu linh hoạt là rất cao, tuy nhiên chưa được đáp ứng bằng sản phẩm phù hợp.

Giải pháp trả góp trên thẻ thanh toán quốc tế của VIB được xem là lời giải cho khoảng trống này. Khách hàng vẫn mua sắm qua thẻ thanh toán VIB với số dư trên tài khoản thanh toán hiện có, nhưng có thêm lựa chọn huyển đổi sang trả góp khi cần cân đối dòng tiền hoặc tối ưu ngân sách cá nhân.

Quyết định chuyển đổi có thể được thực hiện ngay tại thời điểm chi tiêu hoặc sau khi giao dịch đã hoàn tất, mang lại mức độ linh hoạt cao hơn so với các hình thức trả góp khác vốn phụ thuộc vào điểm bán hoặc nhân sự tư vấn.

Ứng dụng dữ liệu và AI trong phê duyệt hạn mức

Nền tảng phía sau giải pháp này là hệ thống phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) của VIB. Thay vì dựa vào hồ sơ giấy tờ và thời gian xét duyệt kéo dài, hệ thống đánh giá dựa trên lịch sử giao dịch, dòng tiền vào – ra, hành vi chi tiêu và các chỉ số tài chính khác.

Quá trình phê duyệt hạn mức trả góp được thực hiện tự động và tức thời. Mỗi khách hàng sẽ được cấp một hạn mức phù hợp với năng lực tài chính riêng, đảm bảo yếu tố cá nhân hóa, đồng thời kiểm soát rủi ro ở mức tối ưu. Lịch sử thanh toán đúng hạn cũng được ghi nhận trên CIC và trong hệ thống của ngân hàng, tạo tiền đề cho việc tiếp cận các sản phẩm tín dụng cao hơn như thẻ tín dụng, vay mua xe hay mua nhà trong tương lai.

Mô hình "lợi ích kép" – Vừa linh hoạt, vừa tối ưu giá trị

Trên phương diện chi phí, VIB áp dụng mức lãi suất cạnh tranh từ 0,79%/tháng (tương đương khoảng 9,5%/năm) cho các giao dịch từ 3 triệu đồng, kỳ hạn từ 3 đến 60 tháng. Đặc biệt, khách hàng có thể hưởng ưu đãi lãi suất 0%, không phát sinh thêm chi phí tại mạng lưới hơn 100 đối tác của VIB trong các lĩnh vực điện máy, công nghệ, giáo dục, du lịch, thời trang….

Một điểm khác biệt quan trọng là: dù giao dịch đã được chuyển sang trả góp, khách hàng vẫn tiếp tục nhận được hoàn tiền và tích điểm theo chính sách ưu đãi của thẻ thanh toán. Đây là đặc quyền trước đây gần như chỉ gắn với thẻ tín dụng, và hiện VIB là ngân hàng duy nhất trên thị trường đưa lợi ích này vào mô hình trả góp qua thẻ thanh toán.

Mảnh ghép trong hệ sinh thái "tài chính hành động"

Giải pháp trả góp trên thẻ thanh toán không chỉ đơn thuần là một tính năng, mà là một phần trong hệ sinh thái "tài chính hành động" mà VIB đang theo đuổi. Hệ sinh thái này hướng đến việc trao quyền cho người dùng tự quản trị tài chính cá nhân thông qua các công cụ số: từ quản lý dòng tiền, lập kế hoạch chi tiêu, sinh lời thông minh đến tiếp cận tín dụng một cách linh hoạt và có trách nhiệm.

Theo đại diện VIB, việc mở rộng khả năng trả góp trên hạ tầng thẻ thanh toán góp phần định hình lại hành vi tiêu dùng và quản lý dòng tiền của người Việt – đặc biệt là thế hệ trẻ đang xây dựng nền móng độc lập tài chính. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tín dụng, người dùng học cách sử dụng tiền chủ động hơn, kỷ luật hơn, nhưng vẫn đủ linh hoạt để nắm bắt cơ hội trong từng giai đoạn cuộc sống.

Chính từ giá trị đổi mới này, VIB đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là Ngân hàng đầu tiên triển khai tính năng cho khách hàng cá nhân đăng ký trả góp qua thẻ thanh toán quốc tế (Debit card) – một dấu mốc trên hành trình xác lập xu hướng tài chính cá nhân thế hệ mới: chủ động, linh hoạt và được số hóa toàn diện, đồng thời tiếp tục khẳng định chiến lược dẫn đầu xu thế của VIB.



