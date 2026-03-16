"Vibe code" với Cursor, sinh viên Trung Quốc nhận đầu tư hơn 114 tỷ đồng

Guo Hangjiang (郭航江), sinh viên năm cuối Đại học Bưu điện Bắc Kinh, vừa trở thành CEO của một startup AI sau khi nhận khoản đầu tư 30 triệu tệ (khoảng 114 tỷ đồng) từ Shanda Group - tập đoàn do tỷ phú Chen Tianqiao sáng lập. Trên GitHub, anh hoạt động với biệt danh "BaiFu" (username: 666ghj) và là tác giả hai repo từng leo lên vị trí số 1 GitHub Trending toàn cầu.

Dự án đầu tiên, BettaFish (微舆), ra đời vào mùa hè 2025 khi Guo Hangjiang muốn hoàn thành sớm đồ án tốt nghiệp. Đây là hệ thống phân tích dư luận đa tác tử, tự động quét hơn 30 nền tảng mạng xã hội và xuất báo cáo phân tích chi tiết. Ban đầu dự án không được đánh giá cao, nhưng sau khi viral trên Xiaohongshu, BettaFish nhanh chóng leo lên đầu bảng GitHub Trending và hiện đạt hơn 38.700 stars.

Baifu vibe code với Cursor tạo ra 2 repo AI open source, mỗi repo tốn 10 ngày

Chen Tianqiao - người từng giàu nhất Trung Quốc năm 2004 sau khi Shanda IPO - chủ động liên hệ sau khi thấy BettaFish. Ông thừa nhận kỹ thuật của dự án chưa thực sự xuất sắc, nhưng đánh giá cao khả năng nhìn ra vấn đề có giá trị thực và xây dựng quy trình hoàn chỉnh từ thu thập dữ liệu, phân tích đến dự đoán. Guo Hangjiang gia nhập Shanda với tư cách thực tập sinh và tiếp tục phát triển dự án thứ hai: MiroFish.

MiroFish là một "động cơ dự đoán" đa tác tử, có khả năng xây dựng thế giới kỹ thuật số song song với hàng nghìn agent AI sở hữu nhân cách, trí nhớ dài hạn và logic hành vi riêng, từ đó mô phỏng diễn biến tương lai dựa trên dữ liệu đầu vào. Dự án cũng hoàn thành trong 10 ngày bằng phương pháp "Vibe Coding" và leo lên top 1 GitHub Trending vào ngày 7/3/2026, hiện đạt hơn 23.800 stars. Tổng cộng hai repo sở hữu hơn 62.500 stars.

Trong vòng 24 giờ sau khi xem video demo MiroFish, Chen Tianqiao quyết định đầu tư 30 triệu tệ thông qua Shanda Group. Guo Hangjiang chuyển từ thực tập sinh sang CEO startup AI, phụ trách thương mại hóa MiroFish với các ứng dụng nhắm đến hỗ trợ quyết định tài chính, dự đoán chính sách, mô phỏng khủng hoảng truyền thông và kiểm thử chiến lược marketing.