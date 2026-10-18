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Viconship muốn cho công ty con vay 120 tỷ đồng

| | Thị trường chứng khoán

Viconship muốn cho công ty con vay 120 tỷ đồng

Viconship sẽ cho công ty con là Hải An Green Shipping Lines vay tối đa 120 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn, phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh, thanh toán các khoản phải trả đến hạn.

Công ty CP Container Việt Nam (Viconship, MCK: VSC, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc cho Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines (HAGR) vay vốn.

Theo đó, Viconship sẽ cho HAGR vay tối đa 120 tỷ đồng, lãi suất và thời hạn vay theo thỏa thuận giữa hai bên. Khoản vay được giải ngân một hoặc nhiều lần theo đề nghị của HAGR.

Được biết, số tiền vay này sẽ được HAGR sử dụng để bổ sung vốn, phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh, thanh toán các khoản phải trả đến hạn.

Viconship giao và ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của công ty đàm phán, quyết định các điều khoản chi tiết, ký kết hợp đồng cho vay vốn và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến giao dịch nêu trên trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của công ty.

Viconship muốn cho công ty con vay 120 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: VSC

Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines được thành lập hồi tháng 8/2025 có vốn điều lệ ban đầu 1.000 tỷ đồng với 2 cổ đông gồm Viconship sở hữu 60% vốn và Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (MCK: HAH, sàn HoSE) sở hữu 40% vốn.

Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương. Trụ sở chính đặt tại tầng 3, tòa nhà Hải An, km2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải, TP.Hải Phòng.

Cập nhật mới nhất ngày 18/9/2026, vốn điều lệ của HAGR đang ở mức 1.613 tỷ đồng, trong đó Viconship góp 967,8 tỷ đồng (tỷ lệ 60%) và Xếp dỡ Hải An góp 645,2 tỷ đồng (tỷ lệ 40%).

Trong một diễn biến khác, bà Trương Anh Thư- Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính đã bán ra 265.100 cổ phiếu VSC trong thời gian 21-24/9/2026. Qua đó, bà Thư còn lại 25 cổ phiếu là lô lẻ nên chưa thực hiện giao dịch, tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,07% xuống 0% vốn.

Tương tự, ông Nguyễn Đức Thành- Phó Tổng giám đốc kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin và Người phụ trách quản trị công ty, báo cáo đã bán toàn bộ 250.000 cổ phiếu VSC, tương đương 0,07% vốn điều lệ trong phiên 24/9/2026. Sau giao dịch ông Nguyễn Đức Thành không còn nắm giữ cổ phiếu VSC nào.

Trước đó, một Phó Tổng giám đốc khác của Viconship là ông Vũ Ngọc Lâm đã không thực hiện mua vào 500.000 cổ phiếu VSC như đăng ký trước đó do thay đổi kế hoạch đầu tư.

Sau giao dịch không thành công, ông Lâm vẫn duy trì sở hữu 100.000 cổ phiếu VSC, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,027% vốn tại Viconship.

PV

An ninh tiền tệ

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