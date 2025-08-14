Videc Group ra mắt Valenta Nguyễn Xiển dành cho cán bộ chiến sĩ

Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Công an, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội, các sở ban ngành Thành phố, lãnh đạo địa phương, cùng đông đảo khách mời, đối tác và đơn vị báo chí.

Valenta Nguyễn Xiển sở hữu 03 tầng hầm gửi xe – điểm khác biệt nổi bật so với mặt bằng chung của phân khúc NOXH, cùng hệ thống tiện ích khép kín gồm trường mầm non, siêu thị, khu tập gym, khu vui chơi trẻ em, vườn xanh trên mái… đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt, giải trí và giáo dục, tạo nên cộng đồng an cư văn minh và bền vững.

Vị trí chiến lược – Hình ảnh người chiến sĩ nơi cửa ngõ Thủ đô

Tọa lạc tại phường Thanh Liệt, trên trục đường Nguyễn Xiển – "cửa ngõ" huyết mạch phía Nam Hà Nội, Valenta Nguyễn Xiển vươn cao sừng sững như hình tượng người chiến sĩ nghiêm trang canh gác bình yên cho nhân dân, sẵn sàng bảo vệ an ninh trật tự cho xã hội. Vị trí này giúp cư dân dễ dàng kết nối tới các tuyến giao thông trọng điểm như Vành đai 3, Metro số 2, đường Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến… cũng như thừa hưởng các tiện ích khu vực hoàn thiện về cơ sở hạ tầng như KĐT Linh Đàm, công viên Yên Sở, bến xe, các bệnh viện, trường học trọng điểm và cụm an ninh, quốc phòng phía Nam Thủ đô.

Kiến trúc biểu tượng – Tinh thần kiên cường và khát vọng vươn lên

Valenta Nguyễn Xiển được thiết kế bởi đơn vị tư vấn danh tiếng, nhưng ý tưởng kiến trúc mặt ngoài lại được chính Chủ tịch Tập đoàn VIDEC – Kiến trúc sư Trần Đức Huế trực tiếp thiết kế. Với sự am hiểu sâu sắc về lực lượng vũ trang Công an Nhân dân và tinh thần phục vụ cộng đồng, ông đã thổi hồn vào công trình hình khối hiện đại, vững chãi, tựa như dáng đứng hiên ngang của người chiến sĩ nơi tuyến đầu.

Mỗi đường nét kiến trúc là sự kết hợp hài hòa giữa mỹ thuật và ý nghĩa biểu tượng, thể hiện ý chí sắt đá, tinh thần kiên cường và khát vọng vươn lên của lực lượng Công an Nhân dân. Đó không chỉ là một thiết kế, mà còn là lời tri ân sâu sắc của người đứng đầu VIDEC Group gửi tới những chiến sĩ ngày đêm bảo vệ bình yên cho Tổ quốc.

Tinh thần biểu tượng trong hình khối kiến trúc Valenta Nguyễn Xiển được "khoác" lên mình ngôn ngữ màu sắc giàu ý nghĩa, tôn vinh những giá trị truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân. Ba gam màu chủ đạo được phối hợp khéo léo trên mặt ngoài công trình mang đậm dấu ấn ngành:

Xanh rêu – màu áo của lực lượng An ninh, biểu trưng cho truyền thống bền vững, sự kỷ luật và bản lĩnh vững vàng trước mọi thử thách.

Xanh nõn chuối – màu áo của lực lượng Cảnh sát, đại diện cho sức trẻ, nhiệt huyết và tinh thần phụng sự Tổ quốc.

Trắng – màu lễ phục trang nghiêm của mọi lực lượng, tượng trưng cho chính nghĩa, sự trong sạch và niềm tự hào của người chiến sĩ.

Một chi tiết tinh tế và đầy ý nghĩa trên kiến trúc mặt ngoài của tòa tháp Valenta Nguyễn Xiển là những đường gạch ngang được bố trí nhịp nhàng, mạnh mẽ, ngay ngắn không chỉ là điểm nhấn thẩm mỹ mà còn mang một ý nghĩa biểu tượng đặc biệt. Ý tưởng này được hình tượng hóa từ các vạch trên Quân hiệu của lực lượng vũ trang Công an nhân dân – mỗi vạch là một minh chứng cho cấp bậc, là sự ghi nhận những chiến công, thành tích và đóng góp của người chiến sĩ trong hành trình phụng sự Tổ quốc. Khi được đưa vào kiến trúc, những "vạch chiến công" ấy trở thành ngôn ngữ hình khối, truyền tải tinh thần kỷ luật, sự bền bỉ và khát vọng vươn lên. Dưới ánh nắng, các gạch ngang tạo nên nhịp điệu thị giác vừa hiện đại vừa uy nghiêm, như lời nhắc nhở về những hy sinh thầm lặng và sứ mệnh cao cả bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Đặc biệt, phần mái của tòa Tháp Valenta được lấy cảm hứng từ chiếc mũ Kêpi – biểu tượng quen thuộc và thiêng liêng trên trang phục chiến sĩ. Từ xa nhìn lại, Valenta Nguyễn Xiển sừng sững như một người lính mang trên mình màu cờ sắc áo, trang nghiêm canh gác nơi cửa ngõ Thủ đô, gửi gắm lời tri ân sâu sắc đến những người đã lặng thầm cống hiến vì bình yên của xã hội.

Định vị lại khái niệm Nhà ở Xã hội

Trong bối cảnh phần lớn Nhà ở Xã hội (NOXH) trước đây thường bị gắn với hình ảnh thiếu đồng bộ về hạ tầng, thiếu chỗ để xe, tiện ích hạn chế và thiết kế đơn giản, Valenta Nguyễn Xiển xuất hiện như một dấu mốc mới, tiên phong định vị lại chuẩn mực của phân khúc này.

Yếu tố hiếm thấy của khu nhà ở xã hội là Valenta Nguyễn Xiển được quy hoạch thiết kế với 03 tầng hầm gửi xe –hệ thống tiện ích khép kín gồm trường mầm non, siêu thị, phòng gym, khu vui chơi trẻ em, vườn xanh trên mái…, Với kiến trúc mang tính biểu tượng cao, dự án phá vỡ giới hạn khái niệm cũ của NOXH, kiến tạo một môi trường sống hiện đại và bền vững cho cộng đồng. Valenta Nguyễn Xiển xuất hiện như một dấu mốc mới, tiên phong định vị lại chuẩn mực của phân khúc này – Khẳng định NOXH nhưng được quy hoạch thiết kế bài bản, đáp ứng những tiêu chí của một Khu căn hộ thương mại hiện đại và sang trọng. Vai trò tiên phong này phản ánh rõ triết lý phát triển của VIDEC Group:

Không chỉ là những mái nhà, mà là nơi nuôi dưỡng giá trị sống bền vững.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu hôm nay, mà còn nâng tầm chuẩn mực an cư cho mai sau.

Đặc biệt, dự án còn mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc – là lời tri ân của Chủ đầu tư dành cho lực lượng Công an Nhân dân, những người đã âm thầm gìn giữ sự bình yên cho xã hội. Thông qua Valenta Nguyễn Xiển, VIDEC Group khẳng định sứ mệnh đồng hành đồng hành cùng chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển 1 triệu căn NƠXH đến năm 2030, đặc biệt hướng tới phát triển chuỗi thương hiệu Valenta góp phần vào hoàn thiện chính sách an sinh xã hội cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân.

Tìm hiểu thêm về dự án:

Ban Marketing Truyền thông – Tập đoàn VIDEC

Hotline: 024 3577 4666

Email: info@videc.com.vn

Website: https://videc.com.vn/