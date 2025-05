Video 3 triệu lượt xem về 10 loại quả ngon nhất ở TP HCM: Quả đầu tiên có người Việt còn không biết

Clappy- Street Food là một kênh Youtube chuyên về ẩm thực Việt Nam. Với hướng đi khác biệt, không cần giới thiệu quá nhiều về các đặc sản của Việt Nam mà tập trung vào trải nghiệm của người xem, kênh Youtube này đã đạt được những thành công rất bất ngờ.

Trong video giới thiệu về top 10 loại quả ngon nhất thường được bày bán trên các con phố ở thành phố Hồ Chí Minh, không có người dẫn chương trình, cũng không có một lời bình nào được đưa ra. Thay vào đó, người xem như bị cuốn vào một chuyến du lịch thực tế, nơi họ được tận mắt nhìn thấy cách người bán hàng chuẩn bị các món hoa quả, để các "thượng đế" chỉ cần mua về và thưởng thức, không cần phải động tay động chân vào bất cứ một khâu nào.

Vậy hãy xem những loại quả nào đã xuất hiện trong danh sách 10 loại quả ngon nhất ở thành phố Hồ Chí Minh được xem tới 3 triệu lượt này nhé.

Dừa nước

Loại quả đầu tiên, cũng là thứ quả gây tò mò nhất trong video chính là dừa nước. Đây là một đặc sản của miền Tây Nam Bộ nên có những người ở các vùng khác của Việt Nam thậm chí còn chưa được nếm thử hoặc nghe qua tên. Cùng được gọi là dừa, nhưng quả dừa nước lại có hình dáng hoàn toàn khác với quả dừa cạn.

Người bán đang tách những quả dừa nước ra, chặt đôi rồi lấy lớp cơm trắng bên trong.

Có người thấy buồng dừa nước trông giống bông hoa, người thì liên tưởng tới quả thông khô, thậm chí có người còn chẳng biết tả hình dáng dừa nước thế nào mà gọi là “quả cầu gai”.

Phần cùi trắng bên trong quả dừa nước được cho vào túi đóng sẵn để bán cho khách.

Mỗi 1 buồng dừa nước chứa hàng chục quả nhỏ. Sau khi dùng dao tách ra, người bán chặt đôi từng quả, sau đó dùng thìa để lấy phần cơm dừa trắng ngà bên trong. Lớp cơm dừa này có thể dùng để ăn trực tiếp, cho vào dầm cùng đường, đá để giải khát, hoặc chế biến thành các món ăn vặt như mứt dừa nước, hay dừa nước rim đường thốt nốt đều rất ngon.

Dừa nước dầm đá, đường - món giải khát đơn giản mà cực ngon miệng trong mùa hè. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Bên cạnh dừa nước, 1 số loại hoa quả tiêu biểu cũng xuất hiện trong danh sách 10 loại hoa quả ngon nhất được bán trên các con phố của thành phố Hồ Chí Minh bao gồm: Xoài, mít, sầu riêng, dứa, thanh long, dưa hấu, hồng, dừa, cóc.

Không chỉ là thơm ngon, bổ dưỡng và đem lại những tác dụng về sức khỏe cho người tiêu dùng, những loại hoa quả này còn giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới và đem tới những tiềm năng lớn về xuất khẩu cho nước ta.

Xoài

Là một loại hoa quả tiêu biểu của Việt Nam, nổi tiếng khắp thế giới với hương vị thơm ngon. Xoài Việt Nam không chỉ được yêu thích trong nước mà còn được xuất khẩu đi nhiều quốc gia trên thế giới, đóng góp vào ngành nông nghiệp xuất khẩu của Việt Nam.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, 10 tháng năm 2024, trị giá xuất khẩu xoài đạt hơn 308 triệu USD, tăng mạnh 43,5% so với cùng kỳ. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu xoài của Việt Nam trong tháng 10/2024 đạt 6,13 triệu USD, tăng 52,3% so với tháng 9/2024 và tăng 73,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mít

Đây cũng là một loại trái cây nhiệt đới phổ biến và được yêu thích rộng rãi của Việt Nam. Bên trong lớp vỏ xù xì là những các múi mít thơm ngon, ngọt ngào với hương vị vô cùng quyến rũ. Mít có thể ăn trực tiếp hoặc để ăn kèm với loại sữa chua, làm hoa quả dầm... đều ngon xuất sắc.

Ngoài việc đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước, mít cũng là một loại hoa quả tiềm năng cho xuất khẩu. Năm 2024, theo số liệu sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu mít đạt khoảng 146 triệu USD, tăng hơn 12% so với năm 2023. Thành quả này có được chủ yếu nhờ vào việc mở rộng cửa khẩu phụ và nhu cầu tăng mạnh từ khu vực Quảng Tây, Trung Quốc.

Sầu riêng

Được mệnh danh là "vua của các loại quả" của Việt Nam, quả sầu riêng không chỉ là một đặc sản nổi tiếng, được cả người dân trong nước và nước ngoài yêu thích, mà còn đem lại giá trị lớn về xuất khẩu cho nước ta.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), năm 2024, xuất khẩu sầu riêng đạt khoảng 3,2 tỷ USD, chiếm gần một nửa kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước. Đây là con số kỷ lục từ trước đến nay, mở ra giai đoạn tăng trưởng mới của ngành hàng giá trị cao này.