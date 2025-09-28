Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VIDEO: Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 áp sát, bầu trời tối đen, biển động dữ dội

28-09-2025 - 14:59 PM | Xã hội

Do ảnh hưởng của Bão số 10 Bualoi, tại vùng biển Cửa Lò, bầu trời tối đen, biển động rất mạnh, sóng lớn cao từ 2-3m .

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, vào trưa ngày 28-9, do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi tại khu vực biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An trời có mưa lớn, bầu trời đen kịt, biển động rất mạnh, sóng lớn cao từ 2-3 m.

VIDEO: Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 áp sát, bầu trời tối đen, biển động dữ dội- Ảnh 1.

Biển động dữ dội, sóng lớn tại biển Cửa Lò vào sáng 28-9

Người dân các phường, xã ven biển đang khẩn trương chằng chống tàu thuyền, nhà cửa để hạn chế thiệt hại trước khi bão Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 đổ bộ vào đất liền. Tại những khu vực trũng thấp, nhà không an toàn, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời người dân đến các nơi an toàn.

Do ảnh hưởng của bão số 10, từ sáng 28-9, khu vực biển Cửa Lò, Nghệ An bầu trời đen kịt, biển động dữ dội

Nghệ An được dự báo là một trong những khu vực trọng tâm, chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10, gây mưa to đến rất to, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và chia cắt. Trước tình hình đó, tỉnh Nghệ An đã cấm tàu thuyền ra khơi từ 5 giờ ngày 27-9; tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển của tỉnh đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão số 10 và đang được kêu gọi vào bờ tránh trú.

VIDEO: Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 áp sát, bầu trời tối đen, biển động dữ dội- Ảnh 2.

Bầu trời tối đen, sóng lớn trước thời điểm bão số 10 vào đất liền khu vực tỉnh Nghệ An

Do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, từ 5 giờ ngày 27-9 đến 12 giờ ngày 28-9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại các điểm đo mưa tự động : Thủy điện Hủa Na: 237,2 mm, Thủy điện Đồng Văn: 216 mm, Châu Phong: 186,8 mm.

Mưa lớn kéo dài đã nhiều tuyến đường thuộc địa bàn TP Vinh (cũ), các xã miền Tây Nghệ An, xảy ra ngập đường, sạt lở đất đá khiến một số khu vực tạm thời bị cô lập, chưa cắt.

VIDEO: Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 áp sát, bầu trời tối đen, biển động dữ dội- Ảnh 3.

Người dân đắp bao cát ngăn nước biển tràn vào một khách sạn khi bão số 10 sắp đổ bộ ở phường Cửa Lò

Trong sáng 28-9, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10 tại khu neo đậu, tránh trú bão Lạch Lò và cống Nghi Quang tại xã Trung Lộc; Cảng Cửa Lò, hệ thống kè biển tại phường Cửa Lò. Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đến kiểm tra công tác sơ tán người dân tại phường Cửa Lò, phường Trường Vinh, phường Thành Vinh; kiểm tra công tác tiêu thoát nước, chống ngập úng tại cống Rào Đừng, trạm bơm Bến Thuỷ.

VIDEO: Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 áp sát, bầu trời tối đen, biển động dữ dội- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10 vào sáng 28-9

Do diễn biến phức tạp của bão số 10 Bualoi, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương phải di dời người dân vùng biển ở khu vực nguy hiểm trước 17 giờ ngày 28-9. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm "4 tại chỗ" để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực trọng điểm, khu vực có nguy cơ bị chia cắt, khu vực đã bị thiệt hại nặng nề do thiên tai thời gian qua.

Theo Đức Ngọc

Người lao động

