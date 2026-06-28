VIDEO: Cận cảnh khoảnh khắc máy bay đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh

Một chiếc máy bay nhỏ đã đâm vào tòa nhà cao nhất thủ đô của Trung Quốc vào chiều thứ Sáu (26/6), trong một sự việc gây sốc tại một trong những thành phố được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới.

Đoạn phim ấn tượng từ Bắc Kinh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các mảnh vỡ rơi xuống từ tòa tháp CITIC cao 109 tầng, còn được gọi là China Zun, cùng với phần đuôi của chiếc máy bay và một cửa kính bị vỡ của một chiếc xe taxi trên mặt đất.

Video được chia sẻ trên truyền thông

Một phóng viên của CNN đã chứng kiến những người sơ tán từ tòa nhà chọc trời tập trung trên các con phố gần lối vào, cùng với xe cứu hỏa, xe cảnh sát và một xe cứu thương.

Các hình ảnh trực tuyến hiển thị mã đăng ký của chiếc máy bay dường như chỉ ra rằng đây là một chiếc máy bay thể thao hạng nhẹ được sản xuất trong nước, loại Sunward SA 60L Aurora, thuộc sở hữu của một công ty hàng không chung địa phương chuyên cung cấp các dịch vụ như đào tạo phi công, các chuyến bay giải trí cá nhân và chụp ảnh trên không.

Dữ liệu chuyến bay chưa được xác minh từ Flightradar24 đăng tải trên mạng dường như cho thấy đường bay bị lệch nghiêm trọng của chiếc máy bay sau khi cất cánh từ sân bay Thạch Phật Tự của Bắc Kinh.

Các hình ảnh tại hiện trường

Kể từ ngày 1 tháng 5, thủ đô của Trung Quốc gần như hoàn toàn không có máy bay không người lái theo các quy định mới nghiêm ngặt. Cư dân không được phép mua, thuê hoặc vận hành máy bay không người lái nếu không có sự chấp thuận của chính phủ trong phạm vi quyền hạn rộng lớn của thành phố.

Do đó, ngay cả sự xuất hiện bất thường của một chiếc máy bay trong khu vực này cũng khiến vụ việc trở nên đáng báo động đối với một cư dân tên là Anna, người đã trò chuyện với CNN gần hiện trường.

Cô chia sẻ rằng bản thân đã nghe rất nhiều về các chính sách, quy tắc và luật pháp liên quan đến việc "không sử dụng bất kỳ phương tiện bay nào ở Bắc Kinh". Cô thực sự cảm thấy sợ hãi vì đây là khu trung tâm thương mại, và không hiểu bằng cách nào họ lại có thể cho phép một chuyến bay hoạt động trên không trung suốt 20 phút để bay vào khu vực này.

Anna nói thêm rằng mọi người đều có thể thấy đó chỉ là một chiếc máy bay rất, rất nhỏ, và sự việc cũng xảy ra sau giờ làm việc, vì vậy cô không nghĩ sẽ có một hậu quả quá lớn, nhưng điều đó vẫn thật đáng sợ.

Nguồn: CNN