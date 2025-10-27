VIDEO: Công an xuất hiện tại nhà 1 doanh nhân có tiếng ở Thanh Hóa

Chiều 26-10, hàng chục cảnh sát thuộc nhiều lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hóa xuất hiện, phong tỏa trước nhà một doanh nhân có tiếng trên đường Dương Đình Nghệ và một số nhà khác trên đường Triệu Quốc Đạt (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) để thực thi nhiệm vụ.

Cảnh công an xuất hiện trước nhà doanh nhân có tiếng ở Thanh Hóa

Công an tỉnh Thanh Hóa chưa công bố việc lý do xuất hiện tại nhà doanh nhân này, nhưng sự việc đang gây chú ý của dư luận địa phương, bởi ngôi nhà xuất hiện lực lượng công an là của ông N.X.B. (ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Ông B. là một doanh nhân có tiếng ở Thanh Hóa, kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, trong đó nổi tiếng với hệ thống chợ tại rất nhiều địa phương tại Thanh Hóa.

Trước đó, từ tháng 6-2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã mạnh tay truy quét nhiều đối tượng hình sự cộm cán, núp bóng doanh nghiệp thao túng, gây cản trở hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều giang hồ cộm cán như: Vi "ngộ"; Thu "vệ sĩ", Ý "ẻng", Mạnh "gỗ"... được dư luận địa phương đồng tình ủng hộ.

Cảnh sát xuất hiện trước nhà doanh nhân có tiếng ở Thanh Hóa chiều 26-10

Đây là khu nhà bề thế, nằm ngay trên tuyến đường lớn đối diện ga Thanh Hóa

Việc công an xuất hiện trước nhà ông N.X.B. đã gây chú ý của dư luận tại Thanh Hóa

Nhiều người dân theo dõi lực lượng công an làm nhiệm vụ

Cùng thời điểm công an xuất hiện trước nhà ông N.X.B., công an cũng thực hiện phong tỏa trước nhà ông V.V.H. trên đường Triệu Quốc Đạt

Căn nhà này có 2 mặt tiền, nằm trên con đường sầm uất ở Thanh Hóa