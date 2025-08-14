Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VIDEO: Máy bay CASA xếp đội hình "bay lượn" trên bầu trời Hà Nội

14-08-2025 - 11:25 AM | Xã hội

4 máy bay CASA bay luyện tập tại Sân bay Gia Lâm (Hà Nội) chuẩn bị cho màn trình diễn chào mừng Quốc khánh 2-9.

Những ngày tháng 8 này, không khí tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) rất hối hả, khẩn trương. Đội hình bay vận tải luyện tập ngày đêm để chuẩn bị cho sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80).

Biên đội máy bay vận tải CASA gồm 4 máy bay đã bay thao luyện trên bầu trời Hà Nội

Các máy bay vận tải thuộc Lữ đoàn Không quân 918 tham gia tập luyện cho nhiệm vụ bay biểu diễn trong đại lễ A80 gồm: CASA C-295, CASA C-212i và C-212-400. Trong đó dòng CASA-295 là máy bay vận tải hiện đại, lớn nhất của không quân Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

VIDEO: Máy bay CASA xếp đội hình "bay lượn" trên bầu trời Hà Nội- Ảnh 1.

Trong suốt quá trình huấn luyện, cự ly, tốc độ giữa các máy bay được giữ chính xác

Đại tá Đỗ Văn Lành, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Không quân 918, cho biết quá trình huấn luyện các nội dung bay đội hình 2, 3 và 4 chiếc; cất cánh từng chiếc hoặc theo biên đội. Đến nay, 13 ban bay của Lữ đoàn đã thuần thục, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

Từ Khóa:
Máy bay Casa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an Hà Nội thông báo: Từ 17h ngày 21/8 toàn bộ các phương tiện chú ý

Công an Hà Nội thông báo: Từ 17h ngày 21/8 toàn bộ các phương tiện chú ý Nổi bật

Vì sao từ 1-10, lái xe cần có tài khoản giao thông để qua trạm thu phí

Vì sao từ 1-10, lái xe cần có tài khoản giao thông để qua trạm thu phí Nổi bật

9 người lĩnh án vì bắt giữ chủ doanh nghiệp tại sân bay để đòi nợ

9 người lĩnh án vì bắt giữ chủ doanh nghiệp tại sân bay để đòi nợ

10:58 , 14/08/2025
Biển Đông sắp xuất hiện vùng áp thấp, dự báo mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Biển Đông sắp xuất hiện vùng áp thấp, dự báo mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

10:05 , 14/08/2025
Bộ Nội vụ: Cán bộ, công chức nghỉ việc theo Nghị định 178 muộn nhất ngày 1/9

Bộ Nội vụ: Cán bộ, công chức nghỉ việc theo Nghị định 178 muộn nhất ngày 1/9

09:39 , 14/08/2025
Ban Bí thư ban hành chỉ thị mới về đổi thẻ đảng viên

Ban Bí thư ban hành chỉ thị mới về đổi thẻ đảng viên

09:17 , 14/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên