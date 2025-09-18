Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Video rùng mình của NASA

18-09-2025 - 14:32 PM | Tài chính quốc tế

Các siêu máy tính của NASA phải mất 5 ngày để tạo ra video này.

Bạn đã bao giờ tưởng tượng việc rơi vào một lỗ đen sẽ như thế nào chưa? Nhờ có NASA, chúng ta đã có một hình dung khá rõ ràng.

Có lẽ có rất nhiều thứ mà NASA đã khám phá trong không gian nhưng họ giữ bí mật, nhưng cơ quan vũ trụ này dường như rất sẵn lòng chia sẻ thông tin và video để dạy chúng ta nhiều hơn về cuộc sống ngoài không gian.

Video rùng mình của NASA- Ảnh 1.

Hình ảnh đồ họa của một lỗ đen siêu khổng lồ (Ảnh: Getty)

Một video mô phỏng mà các siêu máy tính của NASA phải mất 5 ngày để tạo ra đã cho chúng ta thấy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thực sự rơi vào một lỗ đen. Theo NASA, chúng có thể có khối lượng từ 100.000 đến hơn 60 tỷ lần khối lượng của Mặt trời của chúng ta.

Đoạn clip này gần đây đã được tài khoản @greatestreactions chia sẻ lại trên Instagram và người xem đã phải sững sờ.

Video mô phỏng khi rơi vào hố đen của NASA

Video cho thấy một lỗ đen có kích thước tương tự như Sagittarius A*, lỗ đen siêu khổng lồ ở trung tâm Dải Ngân hà. Khi bạn tiếp cận lỗ đen, thời gian sẽ chậm lại, và chỉ vài giây đối với bạn có thể là tới ba giờ đối với người khác đang quan sát.

Vì vậy, ít nhất thì từ góc nhìn của bạn, mọi chuyện sẽ xảy ra khá nhanh chóng. Khi bạn hoàn toàn rơi vào bên trong, bạn sẽ bị bao trùm bởi bóng tối hoàn toàn khi bạn hòa làm một với lỗ đen, điều này theo một cách nào đó là một cách chết kỳ lạ và lãng mạn.

Mặc dù các nhà khoa học ở NASA rất giỏi, nhưng họ khó có thể giải mã được điều gì xảy ra tiếp theo, vì vậy đó cũng là điểm kết thúc của video.

Jeremy Schnittman, một nhà vật lý thiên văn tại Trung tâm bay không gian Goddard của NASA, người đã tạo ra mô phỏng này, giải thích: "Nếu bạn có quyền lựa chọn, bạn sẽ muốn rơi vào một lỗ đen siêu khổng lồ. Các lỗ đen có khối lượng sao, chứa khoảng 30 khối lượng Mặt trời, có chân trời sự kiện nhỏ hơn nhiều và lực thủy triều mạnh hơn, có thể xé toạc các vật thể đang đến gần trước khi chúng tới chân trời."

Vì vậy, nếu bạn đã từng muốn làm chậm thời gian như Doctor Strange ở thời đỉnh cao, thì bạn chỉ cần nhảy vào một lỗ đen. Tuy nhiên, nó đi kèm với một điều kiện nhỏ là đó sẽ là điều cuối cùng bạn làm.

Nguồn: NASA

Nasa phát hiện 2 tín hiệu vô tuyến bí ẩn phát ra từ lớp băng sâu hàng ngàn km ở Nam Cực

Theo Thanh Huyền

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
NASA, lỗ đen

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thị trưởng Khu Tài chính London: Việt Nam có lợi thế "phi thường" để trở thành trung tâm tài chính quốc tế và bứt phá với tài sản số

Thị trưởng Khu Tài chính London: Việt Nam có lợi thế "phi thường" để trở thành trung tâm tài chính quốc tế và bứt phá với tài sản số Nổi bật

Chủ tịch Fed Jerome Powell: Thị trường lao động Mỹ đang yếu đi, hạ lãi suất 0,25% là để 'kiểm soát rủi ro'

Chủ tịch Fed Jerome Powell: Thị trường lao động Mỹ đang yếu đi, hạ lãi suất 0,25% là để 'kiểm soát rủi ro' Nổi bật

Nga nói 'không có chỗ' cho Liên minh châu Âu tại bàn đàm phán về xung đột Ukraine

Nga nói 'không có chỗ' cho Liên minh châu Âu tại bàn đàm phán về xung đột Ukraine

14:09 , 18/09/2025
Hãng xe máy điện Trung Quốc thách thức vị thế của Honda, Yamaha nhờ tự sản xuất pin, động cơ, giá rẻ hơn 30%

Hãng xe máy điện Trung Quốc thách thức vị thế của Honda, Yamaha nhờ tự sản xuất pin, động cơ, giá rẻ hơn 30%

13:01 , 18/09/2025
Bỏ phòng thí nghiệm, tiến sĩ Trung Quốc sang Bỉ bán mì vỉa hè, hốt gần 32 triệu đồng/ngày

Bỏ phòng thí nghiệm, tiến sĩ Trung Quốc sang Bỉ bán mì vỉa hè, hốt gần 32 triệu đồng/ngày

12:24 , 18/09/2025
Cảnh báo trung tâm lừa đảo Myanmar chuyển hướng tiếp cận các "con mồi", hàng loạt thanh niên sập bẫy

Cảnh báo trung tâm lừa đảo Myanmar chuyển hướng tiếp cận các "con mồi", hàng loạt thanh niên sập bẫy

11:35 , 18/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên