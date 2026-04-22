VIDEO: Xe tải nghi mất phanh lao dốc gây tai nạn khiến 2 tài xế tử vong

Theo Tuấn Minh | 22-04-2026 - 12:13 PM | Xã hội

Qua camera cho thấy một xe tải nghi mất phanh lao nhanh từ trên núi xuống gây ra tai nạn thảm khốc ở mỏ đá tại Ninh Bình khiến cả hai tài xế tử vong

Ngày 22-4, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang vào cuộc điều tra, làm rõ một vụ tai nạn tại khu vực mỏ đá thuộc một nhà máy xi măng trên địa bàn, khi một xe tải nghi do mất phanh đã tông vào một xe tải khác khiến 2 tài xế tử vong.

Qua hình ảnh camera cho thấy sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 6 phút ngày 21-4, tại một mỏ đá trong khu vực nhà máy xi măng ở phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình.

Thời điểm trên, một xe ben chở đầy đá khi đi qua khu vực trạm cân đang thực hiện quay đầu thì bất ngờ một xe ben khác (nghi bị mất phanh) lao từ trên mỏ đá xuống với tốc độ cao, tông thẳng vào phần hông phía ghế lái.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai xe tải lật ngang, lượng đá lớn chất đầy trên thùng xe văng ra ngoài, 2 phương tiện hư hỏng nặng. Hậu quả, cả hai tài xế tử vong tại chỗ.

Trong số 2 nạn nhân gặp nạn, xác định ông N.T.A. (SN 1986, ngụ xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình); nạn nhân còn lại đang được cơ quan chức năng xác minh.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

