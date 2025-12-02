Viễn cảnh hàng triệu du khách Việt Nam dùng ứng dụng ngân hàng của chính mình quét mã QR tại Trung Quốc sắp trở thành hiện thực

Sáng ngày 01/12 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Phát biểu tại Lễ công bố, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ thanh toán NHNN cho biết, lễ công bố ngày hôm nay chính là kết quả đáng ghi nhận của tất cả đội ngũ nhân sự có mặt tại đây hôm nay, là sản phẩm của một quá trình làm việc, cố gắng không ngừng nghỉ của Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Công ty UnionPay – Trung Quốc (UPI) và Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC). QR Code đã trải qua một hành trình ấn tượng: từ một công nghệ mới trở thành một thói quen thanh toán phổ biến, và giờ đây đang góp phần vào công cuộc xây dựng nền tảng hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, hòa cùng kỉ nguyên vươn mình của quốc gia.

Dự án hợp tác kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm triển khai Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường vào tháng 10/2024, trong đó có nội dung triển khai hợp tác kết nối mã QR qua biên giới, thúc đẩy hợp tác tiền tệ, bao gồm nghiên cứu hợp tác thanh toán bằng đồng bản tệ.

Việc hợp tác kết nối thanh toán bán lẻ song phương thành công với các quốc gia đã góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch giữa Việt Nam và các quốc gia hợp tác. Trong đó, dự án kết nối thanh toán bán lẻ xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc là một trong những dự án kết nối được chờ đợi nhất trong năm nay, và trong những tháng cuối cùng trước khi kết thúc năm 2025 để đón chào năm mới 2026, chúng ta cùng nhau được chứng kiến thời điểm quan trọng – đáng ghi nhớ nhất của dự án này chính thức cung ứng ra thị trường, triển khai cung ứng dịch vụ cho khách hàng Trung Quốc tại Việt Nam - chiều Vietnam inbound và dự kiến sớm triển khai chiều Vietnam outbound cho khách hàng Việt Nam khi đến Trung Quốc vào Quý I/2026.

Việc mang dự án kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc đến với người dân hai quốc gia đã góp phần tạo nên một cái kết viên mãn cho lĩnh vực thanh toán năm nay và hứa hẹn một khởi đầu tích cực cho năm mới 2026.

Ông Phạm Anh Tuấn phát biểu tại sự kiện sáng ngày 02/12

Vụ trưởng Phạm Anh Tuấn dẫn số liệu của Cục Thống kê Việt Nam cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đón trên 15,4 triệu lượt khách quốc tế tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó Trung Quốc là thị trường dẫn đầu gửi khách lớn nhất đến Việt Nam với gần 3,9 triệu lượt khách, tăng 43,9% so với cùng kỳ.

Theo Vụ trưởng Vụ Thanh toán, với những con số ấn tượng nêu trên, việc kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc hứa hẹn sẽ mang lại tiện ích thanh toán bằng đồng bản tệ vô cùng lớn cho các du khách Trung Quốc khi đến Việt Nam; cũng như du khách Việt Nam khi tới Trung Quốc, góp phần vào mục tiêu thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt của cả hai quốc gia.

"Chúng ta có thể hình dung viễn cảnh hàng triệu du khách Việt Nam dùng ứng dụng ngân hàng của chính mình quét mã QR tại Trung Quốc để thanh toán một cách nhanh chóng và ngược lại. Điều này không chỉ mang lại sự tiện lợi, an toàn trong thanh toán mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế, hợp tác giao lưu nhân dân của hai quốc gia" - ông nói.

Kết thúc bài phát biểu, Vụ trưởng Phạm Anh Tuấn cho biết, việc sử dụng mã QR trong hoạt động thanh toán đã góp phần thúc đẩy thói quen thanh toán không dùng tiền mặt hằng ngày của người dân và cung ứng các giải pháp thanh toán tiên tiến, hiện đại cho hoạt động thanh toán tại Việt Nam. Giờ đây, chúng ta có cơ hội lớn để thương hiệu QR Code của Việt Nam ra thế giới và xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ số toàn diện. Đây là nhiệm vụ chung của từ cơ quan quản lý, các ngân hàng, các công ty trung gian thanh toán cho đến cộng đồng doanh nghiệp.