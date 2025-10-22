Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao kêu gọi một cựu Chủ tịch ngân hàng đầu thú

22-10-2025 - 20:27 PM | Xã hội

Viện KSND Tối cao vừa phát thông báo kêu gọi bị can Nguyễn Thế Bình (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị một ngân hàng) đến Cơ quan công an hoặc Viện Kiểm sát nhân dân nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định.

Ngày 22/10, Viện KSND Tối cao thông báo về việc truy tố bị can trong vụ án xảy ra tại chi nhánh của một ngân hàng và các đơn vị có liên quan.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao kêu gọi một cựu Chủ tịch ngân hàng đầu thú- Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Thế Bình. Ảnh: BCA

Thông báo của Viện KSND tối cao nêu rõ, ngày 21/10, Vụ 3 Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án xảy ra tại Chi nhánh 6 của ngân hàng nêu trên và một số đơn vị có liên quan về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Để bảo đảm giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện KSND Tối cao (Vụ 3) kêu gọi bị can Nguyễn Thế Bình (SN 20/06/1954, tại Hưng Yên, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị) đến Cơ quan công an hoặc Viện Kiểm sát nhân dân nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Cũng theo Viện KSND Tối cao, trong trường hợp bị can Nguyễn Thế Bình không ra trình diện hoặc đầu thú, coi như từ bỏ quyền tự bào chữa sẽ bị truy tố và xét xử vắng mặt theo trình trị, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và Thông tư liên tịch số 05/2025/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 1/7/2025 quy định về phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt bị can, bị cáo.

