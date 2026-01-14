Việt Nam chính thức có công trình hơn 14.000m2 với công nghệ hiện đại chưa từng có

Kho ngoại quan hiện đại nhất Việt Nam

Sau một năm đi vào hoạt động kể từ ngày 11/12/2024, Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn đã chứng minh được vai trò là dự án trọng điểm trong chiến lược logistics quốc gia của Tập đoàn Viettel. Với vị trí đắc địa ngay trong Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, kết nối trực tiếp với các cửa khẩu Hữu Nghị, Cốc Nam và tuyến cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn, dự án đã nhanh chóng trở thành một điểm trung chuyển quan trọng.

Trong năm đầu tiên hoạt động, công viên đã đóng góp gần 26.000 lượt xe xuất khẩu (từ tháng 2/2025) và hơn 14.000 lượt xe nhập khẩu (từ tháng 4/2025), giúp tăng hơn 20% sản lượng xe xuất khẩu cho toàn tỉnh Lạng Sơn. Những kết quả này là nền tảng để Viettel Post tiếp tục hoàn thiện "mắt xích" quan trọng: Kho Ngoại quan.

Phát biểu về cột mốc này, ông Lê Hồng Giang - Giám đốc Chi nhánh Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn khẳng định: "Việc Kho Ngoại quan chính thức đi vào vận hành không chỉ hoàn thiện thêm hạ tầng, mà còn mở ra một chương phát triển mới, nơi năng lực logistics được nâng lên một tầm cao hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và chuỗi cung ứng". Công trình có quy mô 5.880 m² nhà kho và 8.700 m² bãi ngoại quan, được thiết kế để giải quyết trực tiếp bài toán lưu giữ và thông quan hàng hóa trên tuyến thương mại Việt - Trung.

Đáng chú ý, số hóa là điểm khác biệt lớn nhất của Kho Ngoại quan Viettel Post. Toàn bộ hoạt động được quản lý trên các nền tảng số do Viettel Post làm chủ như phần mềm quản lý vận hành kho (WMS), quản lý vận tải (TMS), quản lý đơn hàng (OMS) kết nối trực tiếp hệ thống quản lý hải quan điện tử (VNACCS/VCIS).

Ông Lê Hồng Giang nhấn mạnh thêm: "Kho Ngoại quan Viettel Post không chỉ là một không gian lưu kho, mà là một hệ thống vận hành số hóa. Từ quản lý tồn kho, vận tải, đơn hàng đến kết nối dữ liệu hải quan đều được tích hợp trên nền tảng công nghệ thống nhất". Nhờ vào hệ thống AI Camera, cổng RFID và Trung tâm điều hành (OCC), khách hàng có thể theo dõi trạng thái hàng hóa theo thời gian thực, thay vì phải phụ thuộc vào các quy trình thủ công như trước đây.

Với sự hỗ trợ của công nghệ, thời gian thông quan hàng xuất khẩu đã được xử lý trong vòng 24 giờ, giảm gần 40% so với mức trung bình trước đó. Đặc biệt, đối với các hồ sơ đầy đủ, mục tiêu hướng tới là rút ngắn thời gian xử lý thủ tục tại kho xuống dưới 30 phút. Hệ thống cổng thông minh Smart Gate đã giúp tốc độ xử lý phương tiện tăng gấp 3 lần. Đây chính là chìa khóa để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu khi đi qua "cửa ngõ" Lạng Sơn.

Tầm nhìn chiến lược và sứ mệnh thúc đẩy kinh tế

Việc khai trương kho ngoại quan không chỉ là đích đến của một năm nỗ lực mà còn là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn, gắn liền với sự tăng trưởng của tỉnh Lạng Sơn và nền kinh tế cả nước.

Nhìn nhận về vai trò của dự án, ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Viettel Post chia sẻ: "Trong bối cảnh kinh tế đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng, logistics không còn là hoạt động hỗ trợ đơn thuần, mà đã trở thành một loại hạ tầng thiết yếu – hạ tầng bảo đảm cho lưu thông hàng hóa, cho năng lực xuất nhập khẩu và cho sức cạnh tranh của nền kinh tế".

Ông cũng khẳng định quan điểm xuyên suốt của tập đoàn: "Công viên logistics Viettel Lạng Sơn không chỉ là nơi trung chuyển hàng hóa, mà là hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế khu vực cửa khẩu và chuỗi cung ứng".

Dù đã đạt được những con số ấn tượng, nhưng theo đánh giá của các cơ quan quản lý, tiềm năng phát triển vẫn còn rất lớn. Ông Nguyễn Văn Hoàn - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực số 6 nhận định: "Viettel Post là một tập đoàn lớn nhất về logistics trong chuỗi luân chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy vẫn chưa phát huy hết tiềm năng". Ông Hoàn đặt ra bài toán đầy thách thức cho giai đoạn mới: "Mục tiêu là đạt 1.000 tấn, 2.000 tấn, có thể là 2.000 đến 3.000 xe trên ngày”.

Để đạt được con số đó, đại diện Hải quan đưa ra định hướng quan trọng về tinh thần chủ động: "Chúng ta không thể chỉ ngồi đây chờ đối tác mang hàng đến. Chúng ta phải chủ động đi mời, mời các doanh nghiệp, mời các đối tác để Viettel Post có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa, kết nối với các nguồn hàng và phát huy tối đa vai trò của mình". Viettel Post được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối đưa hàng hóa từ các thủ phủ công nghiệp như Bình Dương, Đồng Nai hay các tỉnh miền Tây, miền Bắc ra thế giới.

Giá trị bền vững cho cộng đồng và địa phương Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn không chỉ phục vụ mục tiêu kinh tế thuần túy mà còn đóng góp tích cực vào công tác quản lý nhà nước. Thông qua việc chia sẻ dữ liệu từ hệ thống công nghệ thông minh (camera AI, biển LED điều tiết), đơn vị đã hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn trong việc điều tiết luồng xe, giảm ùn tắc và đảm bảo an ninh trật tự tại cửa khẩu.

Kho Ngoại quan tại Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn đi vào vận hành là một minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa hạ tầng vật lý và hạ tầng số. Với định hướng "đổi mới mỗi ngày, tối ưu từng mắt xích", Viettel Post đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics hiện đại, không chỉ nâng cao năng lực thông quan cho tỉnh Lạng Sơn với mức thu thuế xuất nhập khẩu ấn tượng (hơn 10.000 tỷ đồng), mà còn góp phần củng cố sức mạnh logistics quốc gia trên bản đồ khu vực. Đây chính là nền tảng vững chắc để hàng hóa Việt Nam vươn xa, nhanh chóng và hiệu quả hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.