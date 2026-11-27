Ngày 24/11/2026, tại chương trình nghệ thuật Tinh hoa văn hóa Việt Nam – Hội tụ ba miền tổ chức ở Hưng Yên, khán giả có dịp chứng kiến một màn biểu diễn đặc biệt. Trên sân khấu, nữ nghệ sĩ Ấn Độ Sanchita Kulkarni cùng nghệ sĩ Việt Nam Chu Bảo Quế cất lên những giai điệu quan họ truyền thống bằng tiếng Việt.

Tác phẩm được lựa chọn đã từng xuất hiện tại một hội diễn dân ca lớn từ 64 năm trước. Trải qua nhiều thế hệ, làn điệu ấy không chỉ được các nghệ nhân gìn giữ mà còn được nhiều ca sĩ trẻ làm mới, thậm chí vang lên trên sân khấu quốc tế.

Đó chính là Ngồi tựa mạn thuyền, một trong những làn điệu quen thuộc của dân ca quan họ Bắc Ninh.

Nghệ sĩ Việt và nghệ sĩ Ấn Độ cùng kết hợp, biểu diễn dân ca Ngồi tựa mạn thuyền

Bài dân ca nổi tiếng từ 64 năm trước, từng khiến khán giả yêu cầu hát lại

Theo nhiều tài liệu, năm 1962, Hội diễn dân ca dân nhạc toàn miền Bắc lần thứ nhất được tổ chức tại thị xã Bắc Ninh. Tại đây, một thiếu nữ làng Ngang Nội tên Ngỏ, sau này hoạt động nghệ thuật với tên Hồng Vân, đã mang đến tiết mục Ngồi tựa mạn thuyền.

Được nghệ nhân Nguyễn Khắc Tâm cùng làng trực tiếp hướng dẫn, cô gái trẻ xuất hiện trong trang phục thôn quê giản dị, thể hiện làn điệu quan họ bằng giọng hát ngọt ngào, duyên dáng.

Tiết mục được ban giám khảo do nhạc sĩ Lưu Hữu Phước làm Trưởng ban đánh giá cao, đồng thời nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ công chúng. Khán giả yêu thích đến mức nữ nghệ sĩ phải trở lại sân khấu để hát lại và chào đáp lễ.

Từ dấu mốc này, Ngồi tựa mạn thuyền ngày càng được nhiều người biết đến, đặc biệt thông qua sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đáng chú ý, bài hát không chỉ tồn tại dưới một hình thức duy nhất. Phiên bản ban đầu do nghệ nhân Nguyễn Khắc Tâm truyền dạy thuộc dạng hát đơn. Đến đầu những năm 1970, nghệ nhân Nguyễn Đức Xôi, cũng quê làng Ngang Nội, đã phát triển hình thức hát kép, trong đó câu hát mở đầu được lặp lại với những biến hóa về giai điệu.

Qua phần thể hiện của các nghệ sĩ Đoàn Dân ca Quan họ, phiên bản này tiếp tục được phổ biến, góp phần làm phong phú thêm đời sống của làn điệu truyền thống.

Gắn với di sản UNESCO, được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng làm mới

Ngồi tựa mạn thuyền thuộc kho tàng dân ca quan họ Bắc Ninh, loại hình nghệ thuật được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2009.

Theo UNESCO, quan họ có hơn 400 lời ca với 213 biến thể giai điệu, thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc của con người, từ niềm vui gặp gỡ đến nỗi nhớ thương và sự lưu luyến khi chia xa.

Trong đó, Ngồi tựa mạn thuyền thuộc nhóm giọng vặt, thường xuất hiện ở chặng giữa trong lề lối hát quan họ truyền thống. Lời ca sử dụng những hình ảnh quen thuộc như con thuyền, mặt nước, ánh trăng và non nước hữu tình để gửi gắm tình cảm sâu lắng của người Kinh Bắc.

Bài hát còn có bài hát đối mang tên Ngồi tựa song đào. Đây là nét đặc trưng của nghệ thuật quan họ, khi các liền anh, liền chị đối đáp bằng những câu hát có giai điệu tương ứng nhưng lời ca khác nhau.

Sau nhiều thập kỷ, làn điệu này tiếp tục truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ đương đại. Trong chương trình Hoa Xuân Ca 2026, SOOBIN gây chú ý khi giới thiệu một sáng tác mới lấy cảm hứng từ Ngồi tựa mạn thuyền. Tiết mục kết hợp chất liệu quan họ với cách dàn dựng hiện đại, hình ảnh con thuyền trôi trên mặt nước và màn múa quạt đặc sắc.

Đến tháng 5/2026, giai điệu quen thuộc tiếp tục xuất hiện tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, trong chương trình True Concert 2026 – Tình đất. Thùy Chi và Hà An Huy thể hiện liên khúc Ngồi tựa mạn thuyền – Người ở người về, kết hợp những chất liệu dân gian cùng âm nhạc đương đại.

Ca khúc được nhiều ca sĩ trẻ Việt thể hiện lại với nhiều phiên bản

Không chỉ được làm mới trong nước, tháng 6/2026, nghệ sĩ Chu Bảo Quế còn mang Ngồi tựa mạn thuyền tới biểu diễn tại chương trình giao lưu văn hóa Hương sắc Việt Nam ở Osaka, Nhật Bản. Đây là hoạt động nhằm quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống và tăng cường giao lưu giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Nữ nghệ sĩ Ấn Độ hát bằng tiếng Việt, tiếp nối hành trình đưa quan họ ra thế giới

Mới đây nhất, chiều 24/11/2026, Ngồi tựa mạn thuyền một lần nữa trở thành điểm nhấn trong chương trình Tinh hoa văn hóa Việt Nam – Hội tụ ba miền tại Nhà hát Vinpearl Theatre, Ocean City, Hưng Yên.

Chương trình quy tụ 15 tiết mục nghệ thuật, giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa ba miền. Trong đó, phần biểu diễn Ngồi tựa mạn thuyền do nghệ sĩ Chu Bảo Quế và nữ nghệ sĩ Ấn Độ Sanchita Kulkarni thể hiện được lựa chọn mở đầu chương trình.

Việc hai nghệ sĩ đến từ hai nền văn hóa khác nhau cùng thể hiện một làn điệu quan họ bằng tiếng Việt đã tạo nên điểm nhấn giao lưu đặc biệt.

Trong phần trò chuyện với khán giả, Sanchita Kulkarni bày tỏ sự biết ơn đối với Chu Bảo Quế vì đã mang đến cho cô cơ hội tiếp cận nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Nữ nghệ sĩ đặc biệt yêu thích sự dịu dàng, tinh tế trong cách quan họ thể hiện cảm xúc con người.

Nữ nghệ sĩ Ấn Độ trong trang phục quan họ truyền thống

Từ hội diễn tại Bắc Ninh năm 1962 đến những sân khấu hiện đại, rồi vang lên qua giọng hát của một nghệ sĩ Ấn Độ vào năm 2026, Ngồi tựa mạn thuyền cho thấy sức sống bền bỉ của âm nhạc dân gian Việt Nam. Dù trải qua nhiều thế hệ với những cách thể hiện khác nhau, giai điệu quan họ vẫn giữ được nét duyên dáng riêng, đồng thời tiếp tục tìm thấy những người yêu mến mới ở cả trong và ngoài nước.