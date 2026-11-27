Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Quách Thành Danh. Tại chương trình tuần này, Quách Thành Danh mang theo một kỷ vật đặc biệt là chiếc khăn được bà xã tặng trước chuyến lưu diễn nước ngoài cách đây 16 năm.

Quách Thành Danh

Nam ca sĩ chia sẻ: "Lúc đó, hai đứa tôi chưa chính thức hẹn hò, nhưng sự quan tâm tinh tế của vợ đã khiến tôi không khỏi bất ngờ. Ban đầu, tôi không nghĩ mình sẽ cần đến chiếc khăn, thế nhưng khi đặt chân đến nơi có thời tiết lạnh giá, món quà ấy lại trở nên vô cùng thiết thực.

Chính sự chu đáo, biết quan tâm đến những điều tôi cần đã khiến tôi dần nảy sinh tình cảm. Sau chuyến lưu diễn, hai đứa có nhiều cơ hội gặp gỡ và chính thức đến với nhau.

Tôi và bà xã chênh lệch nhau đến 16 tuổi, nên thời gian đầu chung sống không tránh khỏi những bất đồng trong suy nghĩ, cách cư xử và lối sống.

Nói thật, lúc đó tôi stress lắm vì cả hai như đến từ hai thế giới khác nhau. Nhưng nhờ sự nhường nhịn, thấu hiểu và cùng điều chỉnh bản thân, vợ chồng tôi dần tìm được tiếng nói chung.

Sau 16 năm gắn bó, chiếc khăn năm nào tôi vẫn gìn giữ như một minh chứng cho tình yêu và sự đồng hành của người bạn đời. Với tôi, việc có được hậu phương vững chắc chính là điều giúp tôi an tâm để ca hát, làm ăn".

Quách Thành Danh bên vợ con

Về sự nghiệp, Quách Thành Danh trải lòng: "Nói thật, tôi từng nhiều lần có ý định từ bỏ sự nghiệp ca hát. Ngay từ những năm đầu đi hát, tôi đã muốn dừng lại vì những khó khăn trong công việc. Sau khi lập gia đình và có con, tôi phải tiếp tục đứng trước lựa chọn rời xa sân khấu để dành nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm.

Thậm chí, tôi từng quyết định gác lại sự nghiệp tại Việt Nam, đưa các con sang Mỹ học tập và lui về chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên, những cơ duyên với âm nhạc liên tục khiến tôi trở lại sân khấu và về nước. Đến hiện tại, tôi vẫn cảm thấy may mắn khi sau hàng chục năm hoạt động nghệ thuật.

Tôi vẫn còn được khán giả yêu thương, đón nhận và có cơ hội biểu diễn thường xuyên, kể cả trước những khán giả trẻ chưa ra đời vào thời điểm tôi bắt đầu ca hát.

Tôi nói thẳng, thời trẻ tôi chưa thực sự quyết liệt và thiếu sự chủ động trong việc phát triển sự nghiệp. Tôi từng phó mặc nhiều cơ hội cho người khác, khiến không ít thời gian trôi qua đáng tiếc. Nếu được quay lại những ngày đầu lập nghiệp, tôi mong mình sẽ nỗ lực và quyết tâm nhiều hơn để có thể tiến xa hơn trong nghề".

Quách Thành Danh nhắn nhủ những người trẻ: "Khi đã xác định được đam mê và hướng đi cần mạnh dạn hành động, không nên e dè hay chần chừ vì tuổi trẻ không kéo dài mãi.

Với tôi, quyết định rẽ hướng từ con đường nghề nghiệp mà gia đình từng kỳ vọng để theo đuổi âm nhạc vẫn là một trong những lựa chọn đáng trân trọng nhất, bởi điều đó đã giúp tôi có được tình yêu thương của khán giả và một thanh xuân rực rỡ".