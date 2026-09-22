Việt Nam có bao nhiêu máy bay thương gia?

Theo báo cáo Business Jet Fleet Report - YE 2025 Asia-Pacific của Asian Sky Group (ASG), tính đến cuối năm 2025, Việt Nam có 15 máy bay thương gia, tăng 6 chiếc so với mức 9 chiếc của năm 2024, tương đương mức tăng trưởng 66,7%.

Đây là tốc độ tăng trưởng đội bay cao nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2025, dù số lượng máy bay của Việt Nam còn khá nhỏ.

Gulfstream G700 xuất hiện tại sân bay Phù Cát, Gia Lai sáng 18/9. (Ảnh: FB ThongtinGiaLai)

Trong đội bay được ASG thống kê tại Việt Nam, Gulfstream là nhà sản xuất có số lượng máy bay thương gia lớn nhất với 7 chiếc vào cuối năm 2025. Dassault đứng thứ 2 với 6 chiếc, trong khi Bombardier và Embraer mỗi hãng có 1 máy bay. Đáng chú ý, riêng năm 2025, Việt Nam nhận 2 chiếc Gulfstream G700 mới.

Phần lớn máy bay thương gia của Việt Nam thuộc nhóm máy bay tầm xa và cỡ lớn. Theo số liệu của ASG cuối năm 2025, máy bay tầm xa chiếm 13/15 chiếc, trong đó có 5 Falcon 8X, 4 G650ER, 2 G700, 1 chiếc G650 và 1 máy bay Bombardier. 2 chiếc còn lại gồm Legacy 600 và Falcon 2000S.

Cơ cấu đội bay này cho thấy phân khúc chuyên cơ tại Việt Nam không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển giữa các địa phương trong nước mà còn hướng đến những hành trình quốc tế dài ngày.

Việt Nam có 15 máy bay thương gia. (Ảnh: BlackJet)

G700 là một trong những dòng máy bay thương gia cao cấp của Gulfstream, nhà sản xuất chuyên cơ có lịch sử hơn 60 năm. Gulfstream G700 được giới thiệu năm 2019 và nhận chứng nhận của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) vào tháng 3/2024, trước khi bắt đầu được bàn giao cho khách hàng.

Gulfstream G700 gây chú ý bởi tầm bay hơn 14.000km và được định vị ở phân khúc đặc biệt của hàng không thương gia. Nội thất G700 được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng. Chủ nhân có thể lựa chọn cách bố trí phòng họp, phòng ngủ, khu vực ăn uống, không gian thư giãn, màu sắc nội thất...

Theo trang BlackJet , Gulfstream G700 có giá niêm yết 79 triệu USD (tính đến quý 2/2025). Giá chào bán của đại lý đối với máy bay sẵn sàng giao hàng lên tới 90,99 triệu USD do tình trạng khan hiếm đơn đặt hàng tồn đọng và các suất giao hàng đã được đặt trước đến giữa năm 2028.

Tổng vốn đầu tư để mua và vận hành một chiếc Gulfstream G700 thường trên 100 triệu USD.

Mới đây, một chiếc Gulfstream G700 đã hạ cánh xuống sân bay Phù Cát, Gia Lai vào sáng 18/9, sau hành trình qua Tân Sơn Nhất và Hà Nội.