Việt Nam có công trình đặc biệt xây từ năm 1872 trên khu “đất vàng”: Vừa đón 2.500 người chỉ trong 2 ngày

Nằm ngay giữa trung tâm TP.HCM, công trình hơn 150 năm tuổi này không phải địa điểm du lịch có thể ghé thăm bất cứ lúc nào. Mỗi năm, công chúng chỉ có một dịp đặc biệt để bước qua cánh cổng, khám phá tòa dinh thự cổ cùng khu vườn rộng hơn 15.000m2 phía bên trong. Đang được nhắc tới chính là Dinh thự Pháp, có địa chỉ tại số 6 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Ảnh Tổng Lãnh sự quán Pháp

Mỗi năm chỉ một dịp công chúng được bước vào

Ngày 19/9 vừa qua, Dinh thự Pháp trở thành điểm đến đặc biệt khi đông đảo người dân và du khách có cơ hội bước vào một không gian vốn không thường xuyên mở cửa cho công chúng.

Đây là Dinh thự của Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM, công trình được xây dựng từ năm 1872 và hiện vẫn phục vụ các hoạt động ngoại giao. Chính vì không hoạt động như một điểm tham quan thông thường, khách không thể mua vé rồi tự do vào thăm vào bất kỳ ngày nào trong năm.

Dịp hiếm hoi cánh cửa nơi này mở rộng cho công chúng là Ngày Di sản châu Âu, sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tạo cơ hội để người dân tiếp cận các công trình có giá trị lịch sử, kiến trúc nhưng thường ngày được sử dụng cho mục đích hành chính, ngoại giao hoặc những chức năng khác.

Theo HTV, Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM cho biết đây là dịp duy nhất trong năm Dinh thự Pháp mở cửa phục vụ người dân. Chương trình Ngày Di sản châu Âu vốn được Bộ Văn hóa Pháp khởi xướng từ năm 1984.

Du khách chỉ được vào tham quan bên trong Dinh thự duy nhất 1 dịp trong năm (Ảnh Tổng Lãnh sự quán Pháp)

Sức hút của địa điểm này thể hiện rõ qua lượng đăng ký năm nay. Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM Etienne Ranaivoson cho biết số suất tham quan năm 2026 tăng 320 suất so với năm trước, toàn bộ được đăng ký hết trong chưa đầy 5 phút. Sau khi chương trình kết thúc, con số được cập nhật là hơn 2.500 lượt khách đã được đón vào tham quan trong hai ngày 18 và 19/9.

Tòa nhà hơn 150 tuổi giữa khu vườn rộng hơn 15.000m2

Phía sau hàng rào tại số 6 Lê Duẩn còn là một không gian có lịch sử hơn một thế kỷ, nằm giữa khu vực được xem là một trong những vị trí đắc địa nhất trung tâm TP.HCM.

Theo Báo Sài Gòn Giải Phóng, Dinh thự được các kỹ sư Hải quân Pháp xây dựng vào năm 1872, cùng giai đoạn hình thành nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng khác của Sài Gòn cuối thế kỷ XIX. Sau năm 1954, nơi đây trở thành Dinh Đại sứ Pháp và từ năm 1975 là tư dinh của các Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM.

Điểm gây ấn tượng đặc biệt là khu vườn bao quanh dinh thự. Khuôn viên có diện tích hơn 1,5 ha, với nhiều cây cổ thụ. Giữa khu vực trung tâm đô thị đông đúc, khoảng xanh quy mô này tạo nên sự tương phản rõ rệt với nhịp sống bên ngoài.

Khu vực phòng khách - nơi vẫn tổ chức các sự kiện của Tổng Lãnh sự quán Pháp - có nhiều đồ nội thất từ thời Nguyễn ở Huế, bên cạnh những hiện vật đại diện cho nghệ thuật trang trí và đời sống tâm linh Việt Nam thế kỷ XIX-XX. Một tác phẩm đáng chú ý tại đây là bức sơn mài “Đám rước” của danh họa Nguyễn Gia Trí, sáng tác năm 1939.

Ảnh Báo Sài Gòn Giải Phóng

Sự đan xen giữa kiến trúc Pháp và các hiện vật văn hóa Việt khiến nơi đây không chỉ đơn thuần là một tòa nhà ngoại giao cổ, mà còn cho thấy những lớp giao thoa văn hóa hình thành qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Muốn tham quan Dinh thự Pháp phải làm thế nào?

Du khách muốn tham quan phải chờ dịp Ngày Di sản châu Âu và đăng ký trước theo thông báo của Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM.

Trong năm 2026, kênh chính thức của Tổng Lãnh sự quán thông báo mở đăng ký tham quan vào thứ Bảy, ngày 19/9, từ 9h đến 17h30. Hoạt động miễn phí, dành cho người trên 10 tuổi. Khách tham quan tự khám phá không gian thông qua các mã QR bằng ba ngôn ngữ Việt, Pháp và Anh.

Năm nay, hành trình còn có “hộ chiếu di sản”, mỗi điểm tham quan tương ứng với một dấu mộc để người tham dự sưu tầm trong quá trình khám phá. Ngoài ra còn có triển lãm ảnh, hoạt động nhiếp ảnh và những nội dung giới thiệu văn hóa Pháp - Việt. Lịch mở cửa từng năm có thể thay đổi và hiện chưa có thông tin cho kỳ tiếp theo.