Thu nhập của Chu Thanh Huyền

Chu Thanh Huyền được biết đến rộng rãi với tư cách vợ Quang Hải - cầu thủ nổi tiếng hàng đầu trong nước. Nhưng trước và trong thời gian gắn bó với nam cầu thủ, cô đã xây dựng một công việc kinh doanh riêng trên mạng xã hội.

Chu Thanh Huyền

Công việc chính của Chu Thanh Huyền là bán hàng online, tập trung vào mỹ phẩm và sau đó mở rộng sang các sản phẩm dành cho trẻ em, thời trang. Những phiên livestream của cô có thể kéo dài vài tiếng, thậm chí cả buổi, với lượng sản phẩm bán ra được cô chia sẻ có thể lên tới hàng chục nghìn sản phẩm.

Một trong những con số đáng chú ý nhất từng được chính Chu Thanh Huyền công khai là vào cuối năm 2023. Sau hơn 60 phút livestream, cô cho biết doanh thu đạt 1,6 tỷ đồng với gần 5.000 đơn hàng. Song đây là doanh thu bán hàng của một phiên phát sóng, không đồng nghĩa với thu nhập hay lợi nhuận mà cô thực nhận.

Chu Thanh Huyền khoe 1,6 tỷ doanh thu sau hơn 1 tiếng livestream vào năm 2023

Việc bán hàng cũng không dừng lại trong thời gian Chu Thanh Huyền rời Việt Nam. Cuối năm 2022, khi Quang Hải sang Pháp thi đấu, cô sang châu Âu để đồng hành nhưng vẫn duy trì livestream, phối hợp với ê-kíp ở Việt Nam để vận hành công việc.

Đến gần đây, sau những trận đấu lớn của Quang Hải và tuyển Việt Nam như Chung kết ASEAN Cup 2026, Chu Thanh Huyền vẫn duy trì nhịp bán hàng. Sau khi ra sân cổ vũ và trở về nhà muộn, cô vẫn tiếp tục livestream.

Chu Thanh Huyền livestream bán hàng đến 2h sáng sau khi đi cổ vũ Quang Hải và tuyển Việt Nam

Bên cạnh livestream, Chu Thanh Huyền còn mở rộng sang lĩnh vực thời trang. Website của thương hiệu cho biết các sản phẩm được phân phối bởi Công ty TNHH Thời trang Marini.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này được thành lập ngày 13/11/2025, đặt trụ sở tại phường Từ Liêm, Hà Nội; ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không phải Chu Thanh Huyền hay Quang Hải mà là cá nhân Chu Văn Quyết.

Việc có thêm thương hiệu riêng cho thấy hoạt động kinh doanh của Chu Thanh Huyền đã mở rộng khỏi mô hình bán hàng trên livestream. Các sản phẩm thời trang cũng được cô đưa lên chính những phiên phát sóng vốn đã trở thành kênh bán hàng quen thuộc của mình.

Thu nhập của Chu Thanh Huyền cũng phần nào được thể hiện qua những con số từng được chính chủ để lộ, việc hỗ trợ gia đình và khối tài sản của vợ chồng Quang Hải.

Tháng 8/2021, Chu Thanh Huyền từng để lộ số dư tài khoản hơn 2 tỷ đồng.

Chu Thanh Huyền từng khoe số dư 2 tỷ vào năm 2021

Nguồn tiền từ kinh doanh cũng gắn với hình ảnh cuộc sống khá dư dả mà Chu Thanh Huyền thường chia sẻ trên mạng xã hội. Cô nhiều lần xuất hiện cùng các món đồ hiệu như túi Hermès, Louis Vuitton, Chanel, đồng hồ Patek Philippe, trang sức Van Cleef & Arpels, Cartier hay nhẫn kim cương. Song Chu Thanh Huyền cũng khẳng định các món trang sức, phụ kiện của mình đề do Quang Hải tặng.

Về chuyện hỗ trợ gia đình, Chu Thanh Huyền cho biết mình là chị cả trong gia đình có 5 chị em. Trước đây, cô cho biết bản thân tự làm việc, kiếm tiền và cùng gia đình lo cho 4 người em đang trong độ tuổi ăn học. Khi kinh tế tốt hơn, cô cũng hỗ trợ bố mẹ xây nhà.

Về nhà cửa, vợ chồng Chu Thanh Huyền - Quang Hải hiện sống tại một căn hộ cao cấp ở Hà Nội do Quang Hải mua từ năm 2020. Không gian được thiết kế theo phong cách hiện đại, sử dụng các tông trắng, nâu và xám đen.

Cuối tháng 7/2026, cặp đôi tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh một căn biệt thự song lập tại ngoại thành Hà Nội. Hai người chưa công bố kế hoạch chuyển tới đây. Căn nhà nằm gần khu vực gia đình bố mẹ đẻ của Quang Hải, thuận tiện cho việc hai bên gia đình qua lại.

(Tổng hợp)