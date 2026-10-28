Việt Nam có hòn đảo sở hữu tới 3 kỷ lục Guinness, được bình chọn đẹp nhất châu Á, xếp trên Bali, Phuket: Ước thu hơn 50.000 tỷ đồng trong 10 tháng đầu năm

Một góc đảo Phú Quốc

Phú Quốc là một trong những hòn đảo nổi tiếng của Việt Nam, thu hút du khách nhờ sở hữu vẻ đẹp nguyên sơ với bờ biển dài, cát trắng mịn, làn nước trong xanh, khí hậu ôn hòa quanh năm cùng hệ sinh thái biển phong phú. Những năm qua, Phú Quốc luôn nằm trong danh sách điểm đến yêu thích của du khách trong nước và quốc tế.

Ngày 6/10, tạp chí du lịch Condé Nast Traveler ấn bản Mỹ công bố kết quả bảng xếp hạng thường niên Readers' Choice Awards 2026. Theo đó, Phú Quốc dẫn đầu hạng mục "Đảo đẹp nhất châu Á" với 95,26/100 điểm. Các hòn đảo nổi tiếng khác ở khu vực như Bali (Indonesia), Phuket (Thái Lan) xếp ở vị trí thứ 6 và 7.

Tại ấn bản Anh, Phú Quốc đứng thứ hai danh sách với 98,26 điểm, chỉ sau Palawan, Philippines (98,99 điểm). Trong khi đó, đảo Phuket và Bali lần lượt xếp ở vị trí thứ 4 và 9.

Một trong những điểm thú vị khác của Phú Quốc là các công trình được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận. Cụ thể, cáp treo Hòn Thơm được ghi nhận là "tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới". Bên cạnh đó, Nam đảo còn sở hữu nhà hàng Sun Bavaria GastroPub được chứng nhận là "nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới" và "nhà hát vô cực với màn chiếu nước lớn nhất thế giới", tại nơi tổ chức show Nụ hôn của Biển cả.

Đây là một trong những địa điểm đóng góp lớn vào doanh thu du lịch của toàn tỉnh An Giang. Theo báo cáo Kết quả hoạt động du lịch, đối ngoại mới nhất do Sở du lịch địa phương công bố, trong tháng 10, tỉnh ước đón hơn 1,5 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng 12% so với cùng kỳ.

Trong đó, địa phương thu hút 223.800 lượt khách quốc tế (tăng 50,8% so với cùng kỳ). Tổng thu từ du lịch trong thời gian này ước đạt trên 5.141 tỷ đồng (tăng 37,8% so với cùng kỳ).

Lũy kế 10 tháng, tỉnh ước đón trên 25 triệu lượt khách (tăng 17,6% so với cùng kỳ, vượt 0,3% kế hoạch năm); trong đó, có hơn 2 triệu lượt khách quốc tế (tăng 56% so với cùng kỳ, vượt 2,1% kế hoạch năm). Tổng thu từ du lịch ước đạt trên 63.063 tỷ đồng (tăng 38,1% so với cùng kỳ, đạt 90,1% kế hoạch năm).

Riêng đặc khu Phú Quốc, trong tháng 10, đặc khu ước đón 673.251 lượt khách (tăng 30,3% so với cùng kỳ); trong đó, có khoảng 223.440 lượt khách quốc tế (tăng 53,4% so với cùng kỳ) đến địa bàn. Tổng thu từ du lịch ước đạt trên 4.350 tỷ đồng (tăng 39,5% so với cùng kỳ).

Lũy kế 10 tháng, Phú Quốc đã đón trên 9 triệu lượt khách (tăng trưởng 30,4% so với cùng kỳ, vượt 8,8% kế hoạch năm); trong đó, có hơn 2 triệu lượt khách quốc tế (tăng 59,4% so với cùng kỳ, vượt 6,4% kế hoạch năm).

Trong 10 tháng đầu năm, tổng thu từ du lịch tại Phú Quốc ước đạt 50.326 tỷ đồng (tăng 46,9% so với cùng kỳ, vượt 10,6% kế hoạch năm).