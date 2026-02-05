Việt Nam có kho báu lớn gấp 12 lần Mỹ, Trung Quốc nhiều lần ngỏ lời: Đặt mục tiêu khai thác ở 1 tỉnh phía Bắc?

Kho báu này là đất hiếm.

Chiều 3/2, tại buổi báo cáo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp về các nhiệm vụ trọng tâm, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết, trong năm 2025, Cục đã tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế lĩnh vực địa chất và khoáng sản.

Theo đó, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã trình cấp có thẩm quyền ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản, cùng 4 nghị định, 2 nghị quyết và 21 thông tư hướng dẫn quan trọng. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản đã được Quốc hội thông qua ngày 11/12/2025 và có hiệu lực từ 1/1/2026. Đồng thời, Nghị định số 21/2026/NĐ-CP và các thông tư số 04, 05/2026/TT-BNNMT cũng đã kịp thời ban hành trong tháng 1/2026, góp phần tạo hành lang pháp lý thống nhất, minh bạch và khả thi cho quản lý ngành.

Hơn nữa, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ điều tra cơ bản, đặc biệt là Đề án đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản chiến lược đất hiếm. Cụ thể, Cục đã hoàn thành báo cáo kết quả giai đoạn I (điều tra tỷ lệ 1:25.000 trên 42 diện tích và 8 khu đánh giá tỷ lệ 1:10.000); đồng thời hoàn thành khối lượng điều tra tại thực địa giai đoạn 2 của Đề án và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất hiếm.

Kết quả bước đầu xác định rằng Việt Nam là quốc gia có tài nguyên, trữ lượng đất hiếm thuộc nhóm hàng đầu thế giới, từ đó tạo cơ sở quan trọng cho việc xây dựng Chiến lược quốc gia về đất hiếm.

Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Ảnh: Mae

Bước sang năm 2026, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm như sau. Thứ nhất, trình Chính phủ Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản. Thứ hai, hoàn thiện hồ sơ xây dựng Chiến lược quốc gia về đất hiếm. Thứ ba, tiếp tục điều chỉnh các quy hoạch khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Bên cạnh đó, Cục sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về dữ liệu điều tra cơ bản địa chất, thống kê - kiểm kê tài nguyên khoáng sản; cùng với đó triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong giải quyết thủ tục hành chính khoáng sản.

Cục cũng sẽ tăng cường kiểm tra chuyên ngành nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm trong bối cảnh Luật mới được triển khai đồng bộ.

Với Đề án "Điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản chiến lược (đất hiếm) trên lãnh thổ Việt Nam (phần đất liền) và thăm dò một số diện tích có triển vọng", trong năm 2026, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thành thi công giai đoạn 2 và tiếp tục triển khai khai thác thử nghiệm tại Phú Thọ.

Đề án đất hiếm của Việt Nam cần làm sớm, làm chắc

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Mae

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu bên cạnh các nhiệm vụ về thể chế và quản lý khoáng sản, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cần đặc biệt chú trọng công tác điều tra cơ bản địa chất, nhất là đối với các đề án Trung Trung Bộ, đề án Bắc Trung Bộ và đề án về sạt lở.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu rà soát, điều chỉnh kế hoạch và cơ chế bố trí kinh phí cho các đề án; cùng với đó chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện thủ tục và đảm bảo triển khai đúng trọng tâm, trọng điểm.

Với Đề án đất hiếm, theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đây là nhiệm vụ được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, cần làm sớm, làm chắc. Đề án không chỉ dừng ở điều tra, đánh giá mà phải tính tới khâu thử nghiệm, công nghệ và tổ chức thực hiện, qua đó tạo cơ sở phục vụ hợp tác và phát triển công nghiệp khoáng sản chiến lược.

Thủ tướng yêu cầu phát triển ngành công nghiệp đất hiếm

Trữ lượng đất hiếm của Việt Nam thuộc nhóm hàng đầu thế giới. Ảnh minh họa

Trước đó, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về một số nội dung quan trọng diễn ra ngày 17/1, liên quan đến vấn đề xây dựng Chiến lược quốc gia về đất hiếm, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, phát triển ngành công nghiệp đất hiếm, góp phần tự chủ chiến lược với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, thứ nhất, xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, trong đó ưu tiên chế biến sâu.

Thứ hai, đầu tư tài chính, huy động nguồn lực nhà nước, nguồn lực hợp tác công tư và nguồn lực của nhà đầu tư; xây dựng, phát triển hạ tầng.

Thứ ba, chuyển giao và làm chủ công nghệ tiên tiến, phù hợp.

Cuối cùng là đẩy mạnh hợp tác công tư; quản trị thông minh dựa trên chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan phối hợp, tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, đồng thời hoàn thiện các dự thảo, báo cáo, đề án để trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.