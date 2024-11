Việt Nam có loại quả “siêu dinh dưỡng”, ăn 1 quả bằng uống 5 vị thuốc bổ

Nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, tăng cường hệ miễn dịch

Quýt nổi tiếng là loại quả giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa và tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin C trong quýt giúp kích thích sản xuất bạch cầu, tăng cường khả năng chống lại vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh khác. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trong 100g quýt có chứa khoảng 53mg vitamin C, đáp ứng hơn một nửa nhu cầu vitamin C hàng ngày của người trưởng thành.

Giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa

Quýt là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe hệ tiêu hóa. Chất xơ không hòa tan giúp, kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón. Chất xơ hòa tan tạo môi trường thuận lợi cho lợi khuẩn đường ruột phát triển.

Ngoài ra, hương thơm và vị chua của quýt giúp kích thích tiết nước bọt và dịch vị, hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn ngay từ giai đoạn đầu. Quýt giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Vitamin C giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày, ruột, tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa các bệnh về đường tiêu hóa.

Quýt là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào. Ảnh: Getty Images

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Ngoài vitamin C và chất xơ, quýt còn chứa nhiều dưỡng chất khác có lợi cho tim mạch, bao gồm. Trong đó kali giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ; folate giúp giảm lượng homocysteine trong máu, một yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch. Các hợp chất flavonoid như hesperidin và naringenin, có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ thành mạch máu, giảm viêm nhiễm và ngăn ngừa hình thành các mảng bám trong động mạch.

Cải thiện thị lực

Quýt chứa nhiều vitamin A và các carotenoid như beta-carotene, lutein và zeaxanthin, những chất chống oxy hóa quan trọng cho sức khỏe của mắt. Vitamin A cần thiết cho sự hình thành rhodopsin, một sắc tố thị giác giúp mắt nhìn rõ trong điều kiện ánh sáng yếu.

Lutein và zeaxanthin tập trung ở hoàng điểm, vùng trung tâm của võng mạc, giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh và ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người cao tuổi.

Phòng ngừa ung thư

Các chất chống oxy hóa dồi dào trong quả quýt, đặc biệt là vitamin C, flavonoid và limonene, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những hợp chất này có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư, đặc biệt là các loại ung thư phổ biến như dạ dày, phổi, vú và đại trực tràng. Cơ chế hoạt động của chúng bao gồm việc ngăn chặn quá trình oxy hóa, ức chế sự tăng sinh của tế bào ung thư và kích thích quá trình chết tế bào tự nhiên của các tế bào ung thư.

Quýt sử dụng đúng cách có thể giúp phòng ngừa ung thư. Ảnh: Istock

Tăng cường sức khỏe xương

Mặc dù không phải là nguồn cung cấp canxi và vitamin D dồi dào nhất, quả quýt vẫn đóng góp một phần đáng kể vào việc duy trì sức khỏe xương. Lượng canxi và vitamin D có trong quýt, dù nhỏ, nhưng khi kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh, sẽ hỗ trợ quá trình hấp thu canxi, giúp xương chắc khỏe và giảm nguy cơ loãng xương, đặc biệt đối với trẻ em đang trong giai đoạn phát triển và người cao tuổi.

Giảm stress, cải thiện tâm trạng

Hương thơm đặc trưng của quả quýt, chủ yếu đến từ các tinh dầu tự nhiên, có tác dụng kích thích các thụ thể khứu giác, gửi tín hiệu đến não bộ, từ đó kích hoạt quá trình sản sinh các hormone endorphin – hormone hạnh phúc. Ngoài ra, một số hợp chất có trong quýt như limonene còn có khả năng tương tác với các chất dẫn truyền thần kinh, giúp cân bằng lại trạng thái cảm xúc, giảm căng thẳng, lo âu và cải thiện tâm trạng, thậm chí có thể hỗ trợ điều trị các triệu chứng của bệnh trầm cảm.

Làm đẹp da, hỗ trợ giảm cân

Vitamin C trong quýt đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất collagen, một loại protein giúp duy trì độ đàn hồi và săn chắc của da. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong quýt giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, ngăn ngừa lão hóa, nám da và tàn nhang. Quýt là loại quả ít calo và giàu chất xơ, tạo cảm giác no lâu, giúp kiểm soát cơn đói và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.