1 loại quả Việt là "trái cây vua", được Trung Quốc chi tận 432 triệu USD để thu mua: Giàu vitamin C, giúp bổ não, kiểm soát huyết áp hiệu quả

Sầu riêng là loại trái cây nhiệt đới được mệnh danh là “vua của các loại trái cây” vì có vị ngon béo ngậy và bổ dưỡng. Đặc biệt, loại quả này cũng là mặt hàng đóng góp lớn nhất cho xuất khẩu rau quả Việt Nam năm nay khi mang về hơn 3 tỷ USD trong 10 tháng, chiếm gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, Trung Quốc luôn là thị trường chính tiêu thụ sầu riêng của nước ta.

Theo những số liệu thống kê được Hiệp hội rau quả Việt Nam tổng hợp từ hải quan, Trung Quốc đang đẩy mạnh thu mua sầu riêng. Chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, thị trường tỷ dân này đã chi 432 triệu USD để nhập loại trái cây "vua" này từ Việt Nam, tăng 168% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở Trung Quốc, người dân mê sầu riêng đến mức ăn từ cơm cho đến vỏ.

Sầu riêng là mặt hàng đóng góp lớn nhất cho xuất khẩu rau quả Việt Nam năm nay. (Ảnh: Internet)

Đặc biệt, không chỉ mang lại giá trị kinh tế, các nghiên cứu cho thấy sầu riêng còn là “vị thuốc quý” trong gia đình, mang lại rất nhiều giá trị dinh dưỡng. Theo đó, trong 100 gram sầu riêng chứa 147 kcal, carbohydrate 27,1g, protein 1,47g, chất béo 5,33g, chất xơ 3,8g, vitamin và các khoáng chất.

Cũng theo các chuyên gia, 100g sầu riêng đáp ứng 24% lượng vitamin C hằng ngày, giúp cơ thể tăng cường khả năng miễn dịch; giúp bạch cầu hoạt động tốt hơn. Ngoài ra, vitamin C còn giúp tăng sản xuất collagen, tốt cho da, tóc, móng.

Bên cạnh đó, sầu riêng còn mang lại rất nhiều lợi ích khác cho sức khỏe. Cụ thể:

1.Bổ não

Sầu riêng cung cấp một hàm lượng vitamin B6 cần thiết trong việc kích thích cơ thể sản sinh ra chất hóa học Serotonin, đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn truyền các thông tin về não bộ. Từ đó nó giúp cho những người hay mắc bệnh đau đầu, chán nản, mệt mỏi,… cải thiện nhanh tâm trạng.

Bên cạnh đó, lượng vitamin C dồi dào có trong loại quả này cũng có lợi cho sức khỏe não bộ. Nghiên cứu gồm 80 người lớn tuổi cho thấy những người có lượng vitamin C trong máu cao có trí nhớ, sự tập trung, khả năng đưa ra quyết định cao hơn.

Kiểm soát huyết áp

Các chuyên gia sức khỏe đánh giá sầu riêng là loại quả có tác dụng tốt cho sức khỏe tim mạch và cải thiện huyết áp. Theo đó, trong loại quả này có một lượng kali dồi dào giúp giúp các mạch máu có thể thư giãn, giảm căng thẳng cho hệ thống tim mạch và nguy cơ phát triển các bệnh như xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ.

Ngoài ra, trong sầu riêng có chứa hợp chất sulfur có thể kiểm soát các enzym gây viêm và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Sầu riêng cũng chứa lượng natri thấp, đủ an toàn cho những bệnh nhân cao huyết áp.

Sầu riêng mang lại rất nhiều lợi ích khác cho sức khỏe. (Ảnh: Internet)

Chống lão hóa

Sầu riêng còn được xem là một liều thuốc chống lão hóa vô cùng hiệu quả. Nguyên nhân là vì mỗi trái sầu riêng chứa đến 80% nhu cầu vitamin C mà cơ thể cần mỗi ngày. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp đẩy lùi các gốc tự do, làm giảm mức độ căng thẳng, nhờ đó quá trình lão hóa diễn ra chậm hơn.

Phái nữ nếu đang tìm kiếm liều thuốc giúp trẻ hóa và níu giữ thanh xuân thì có thể bổ sung loại quả này vào thực đơn mỗi ngày. Ăn sầu riêng có thể thúc đẩy cơ thể bạn loại bỏ các gốc tự do có hại, làm giảm nguy cơ lão hóa sớm và trì hoãn sự xuất hiện của các triệu chứng như nếp nhăn, đốm đồi mồi, thoái hóa điểm vàng, rụng tóc, rụng răng

Ngăn ngừa thiếu máu

Sầu riêng là nguồn cung cấp phong phú chất folate. Sự thiếu hụt chất folate có thể gây ra dạng thiếu máu gọi là thiếu máu nguy hại. Chất folate còn được gọi là vitamin B9, rất cần thiết cho việc sản xuất ra các hồng huyết cầu bình thường. Ngoài ra, sầu riêng là một nguồn cung cấp sắt và đồng, hai thành phần thiết yếu khác của tế bào hồng cầu, giúp hỗ trợ các triệu chứng thiếu máu có thể giảm bớt như: Khó tiêu, đau nửa đầu, mệt mỏi, lo lắng,...

(Tổng hợp)